Trump și Xi, discuții despre inteligența artificială – creștinii ar trebui să fie atenți

Președintele Donald Trump a sosit la Beijing joi pentru discuțiile la nivel înalt cu președintele chinez Xi Jinping. Agenda anunțată — comerțul, Taiwanul, Iranul, mineralele din pământuri rare — va ocupa prima pagină a ziarelor. Însă domeniul care va influența cel mai mult lumea pe care o vor moșteni copiii și nepoții noștri nu va beneficia, probabil, de o conferință de presă dedicată: inteligența artificială.

Orice calcul de putere la nivel înalt între Washington și Beijing se bazează acum pe inteligența artificială. Națiunea care deține supremația în această tehnologie ar putea, în cele din urmă, să stabilească regulile, valorile și premisele secolului XXI — determinând cine controlează informația, modul în care armate luptă și ce logică se va integra în infrastructura digitală a lumii, analizează The Washington Stand.

Timp de ani de zile, factorii de decizie americani au considerat că Statele Unite dețin un avans decisiv. O analiză recentă publicată în National Review susține că această încredere este periculos de nefondată. Măsurile de control al exporturilor impuse de SUA, menite să încetinească dezvoltarea inteligenței artificiale în China, ar fi putut avea efectul opus — forțând Beijingul să inoveze pe cont propriu și să construiască o bază tehnologică mai autonomă.

Companiile chineze produc acum cipuri avansate de IA, ecosisteme software și modele open-source capabile să concureze cu cele mai bune sisteme americane la un cost semnificativ mai mic. Piețele globale, avertizează analiza, aleg adesea ceea ce este mai ieftin și „suficient de bun” în detrimentul a ceea ce este superior din punct de vedere tehnic.

Cifrele sunt impresionante. Modelul open-source V4 al DeepSeek se apropie de performanțele sistemelor americane de top, funcționând însă la un cost mult mai redus — și a fost optimizat special pentru a rula pe hardware chinezesc. Cipul Ascend 950 al Huawei, considerat odată cu mult în urma celor mai bune procesoare Nvidia, egalează acum performanțele modelului H200 al Nvidia și a atras comenzi importante de achiziție din partea ByteDance, Tencent și Alibaba. O tehnologie pe care Occidentul a presupus că a ținut-o sub control reapar ca un concurent real pe piața globală a AI.

Mai mult decât o competiție economică

Provocarea nu este doar de natură tehnologică. Beijingul nu se limitează la a crea chatboți mai performanți. Partidul Comunist Chinez construiește un ecosistem de inteligență artificială strâns legat de puterea statului — iar acest ecosistem este deja folosit împotriva oamenilor. Recunoașterea facială, sistemul de evaluare socială, poliția predictivă și controlul digital al populației sunt deja operaționale.

Anchetatorii din domeniul drepturilor omului au documentat pe larg modul în care supravegherea bazată pe AI a fost utilizată împotriva minorităților etnice și religioase din Xinjiang, unde musulmanii uiguri se confruntă cu urmărirea biometrică, colectarea obligatorie de ADN și declanșarea detenției pe baza practicilor religioase.

Tehnologiile dezvoltate în cadrul sistemelor autoritare preiau premisele acestor sisteme. Atunci când platformele de AI construite pe baza acestor premise se răspândesc în țările în curs de dezvoltare, deoarece sunt mai ieftine și mai accesibile, ele transmit mai departe valorile încorporate în ele — determinând astfel cine este supravegheat, ale cui discursuri sunt semnalate și ale cui convingeri sunt considerate amenințări la adresa ordinii publice.

Creștinii ar trebui să abordeze această problemă la un nivel mai profund decât cel al geopoliticii. Ceea ce construiește Partidul Comunist Chinez nu este doar un instrument eficient de guvernare. Acesta reflectă o viziune asupra umanității în care oamenii sunt date care trebuie monitorizate, prevăzute și gestionate — o viziune care se află în opoziție directă cu descrierea biblică a persoanei umane. Scriptura prezintă problema în mod clar.

După cum spune Proverbe 29:2: „Când cei drepți se înmulțesc, poporul se bucură, dar când cei răi domnesc, poporul geme”. Dezvoltarea AI bazată pe presupuneri autoritare nu este o abstracție îndepărtată. Este o întrebare despre ce fel de guvernare va modela viețile obișnuite ale miliarde de oameni în deceniile următoare.

O competiție pe care America nu o poate câștiga doar prin inginerie

Și nu este vorba doar de o amenințare venită din străinătate. Inteligența artificială influențează deja ceea ce văd zilnic miliarde de oameni pe internet, ce se predă copiilor și ce idei sunt promovate sau suprimate. Pe măsură ce aceste sisteme devin tot mai performante, riscul unei manipulări centralizate crește odată cu ele — indiferent de țara care le controlează. Puterea tehnologică, separată de înțelepciunea morală, este periculoasă pentru oricine o deține.

Beijingul integrează rapid inteligența artificială în sistemele militare, analiza informațiilor, operațiunile cibernetice și platformele autonome de pe câmpul de luptă. Înaintea acestui summit, înalți oficiali americani și-au exprimat îngrijorarea crescândă că superioritatea AI ar putea determina rezultatul conflictelor viitoare, iar cele două părți sunt așteptate să exploreze stabilirea unor canale formale de comunicare privind riscurile AI — primul angajament diplomatic semnificativ pe această temă.

Această conversație este necesară. Dar capacitatea Americii de a o conduce depinde de faptul dacă mai deținem claritatea morală care distinge societățile libere de sistemele care tratează ființele umane ca date gestionabile.

America nu poate ieși învingătoare în această competiție doar prin intermediul ingineriei și al economiei. Menținerea poziției de lider în domeniul tehnologic este extrem de importantă — însă o astfel de poziție, lipsită de un cadru moral coerent privind utilizarea tehnologiei respective, reprezintă un alt tip de vulnerabilitate. Statele Unite trebuie să păstreze fundamentele care disting societățile libere de modelul autoritar pe care Beijingul îl exportă.

Responsabilitatea pe care creștinii nu o pot delega

Tocmai aici creștinii au o influență în această dezbatere care depășește cu mult sfera politicii electorale. Credincioșii ar trebui să pledeze pentru politici privind AI care să protejeze demnitatea umană, libertatea religioasă, drepturile părintești, libertatea de exprimare și responsabilitatea morală.

Munca începe mai aproape de casă: în modul în care părinții interacționează cu instrumentele de AI care deja modelează formarea copiilor lor, în modul în care pastorii îi echipează pe enoriași să evalueze o tehnologie care mijlocește din ce în ce mai mult între oameni și adevăr și în modul în care educatorii creștini păstrează convingerea că înțelepciunea, conștiința și judecata morală nu pot fi învățate unei mașini, oricât de sofisticată ar fi aceasta.

Summitul din această săptămână reprezintă un moment de referință într-o competiție care va defini traiectoria secolului. Ceea ce este în joc nu este în primul rând un acord comercial sau un comunicat diplomatic.

Este vorba despre întrebarea dacă viitorul condus de AI va fi unul în care ființele umane vor fi guvernate în conformitate cu demnitatea dată de Dumnezeu — sau reduse la statutul de supuși ai unui regim despre care Proverbele avertizează că îi face pe oameni să geamă. Creștinii care susțin această distincție nu sunt, în mod evident, spectatori în această competiție. Ei sunt participanții cei mai necesari.

Foto: AI / Tribuna.US

