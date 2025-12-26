Cele mai ciudate 22 de legi rutiere din SUA

Este greu de crezut că aceste legi ciudate există în codul rutier american Majoritatea legilor rutiere sunt destul de standard: oprește la semnele

Este greu de crezut că aceste legi ciudate există în codul rutier american

Majoritatea legilor rutiere sunt destul de standard: oprește la semnele de stop. Nu șofa sub influența alcoolului. Depășește pe stânga. Dar, după cum se pare, există și altele cu care probabil nu suntem familiarizați și care, în unele cazuri, sunt ciudate.

De fapt, legi rutiere ciudate se găsesc în toată țara. Aceste reglementări depășesc regulile obișnuite de circulație și interzic unele situații foarte specifice, multe dintre ele nefiind asociate în mod obișnuit cu conducerea unui autovehicul.

Cu toții am urmat cursuri de conducere auto și probabil crezi că știi elementele de bază. Dar unele dintre aceste legi absurde te vor șoca. Iată 22 dintre cele mai ciudate legi rutiere din SUA.

Alaska: Nu este permis șofatul cu un animal atașat la mașină

Viața în Alaska este diferită, la fel și legile lor. O lege deosebit de ciudată din Anchorage, Alaska, din 1982, interzice conducerea unui vehicul motorizat cu un animal atașat „în condiții care pot pune în pericol sănătatea, siguranța sau bunăstarea animalului, inclusiv, dar fără a se limita la, control insuficient sau temperaturi extreme”. Este greu de imaginat situații în care șofatul cu un animal atașat la mașină nu pune în pericol sănătatea, siguranța sau bunăstarea acestuia, așa că aceasta este, în esență, o interdicție.

Arkansas: Nu poți claxona în fața unui magazin de sandvișuri

În Arkansas, este ilegal să claxonezi în orice loc unde „se servesc băuturi reci sau sandvișuri după ora 21:00”. Formularea acestei legi din 1961 este puțin confuză: este interzis să claxonezi în orice moment al zilei în orice loc care vinde băuturi reci sau sandvișuri după ora 21:00 sau este interzis să claxonezi după ora 21:00 în magazinele care vând sandvișuri? În orice caz, cel mai bine este să ai răbdare când aștepți sandvișurile, indiferent cât de foame ți-e.

California: Este interzis să claxonezi la mitingurile politice

Să presupunem că te întorci acasă de la serviciu și treci cu mașina pe lângă un miting politic. O privire rapidă asupra pancartelor protestatarilor te încurajează să susții cauza lor. Ar trebui să claxonezi în semn de solidaritate? Nu, dacă șofezi în California.

Acolo există o lege care stipulează că claxonul poate fi folosit doar din motive de siguranță sau ca sistem de alarmă împotriva furtului. În 2023, o femeie care a claxonat la un miting politic a fost amendată pentru utilizare abuzivă. Deși amenda a fost anulată, reclamanta a susținut în instanță că claxonatul era în conformitate cu drepturile sale prevăzute în Primul Amendament. Ea a pierdut procesul, iar legea este încă în vigoare.

Connecticut: Este ilegal să sperii caii pe drumurile publice

Conform unei legi din 2024, șoferii din Connecticut trebuie să fie atenți când conduc în apropierea unui cal. Mai precis, niciun șofer „aflat în apropierea unui călăreț și a unui cal nu poate claxona sau produce zgomote puternice sau neobișnuite, care ar putea speria sau înspăimânta calul”. În plus, șoferii trebuie să încetinească sau să oprească, dacă este necesar, pentru a evita punerea în pericol a călărețului sau sperierea sau lovirea calului.

Delaware: Nu poți să te schimbi de haine în mașină

Se pare că prea multe persoane se schimbau de haine în mașinile lor pe insula Fenwick din Delaware, deoarece există o lege care interzice acest lucru. Dacă intenționezi să vizitezi una dintre frumoasele plaje ale insulei, va trebui să găsești un alt loc unde să te schimbi în costumul de baie.

Florida: Buggy-urile pentru mlaștini sunt legale pe străzile orașului

Locuiești în Florida și crei să conduceți un buggy pentru mlaștini pe un drum public sau pe o stradă? Ei bine, se poate, cu condiția ca autoritățile locale să fi desemnat drumul pentru utilizarea buggy-urilor pentru mlaștini. În cazul autostrăzilor, lucrurile sunt puțin mai complicate. În general, nu ai voie să conduci buggy-uri pentru mlaștini pe autostradă. Există însă o excepție: buggy-ul pentru mlaștini poate traversa o autostradă care intersectează un drum județean sau o stradă municipală care permite utilizarea acestor vehicule.

Georgia: Nu aveți voie să vă susții telefonul cu nicio parte a corpului

Legile privind utilizarea telefonului fără mâini nu sunt chiar ciudate, dar legile privind utilizarea telefonului fără genunchi? Din 2018, o lege amuzantă din Georgia interzice șoferilor să țină telefonul în mână sau, mai interesant, să folosească orice parte a corpului pentru a-l susține. Asta înseamnă că nu îl poți ține pe umăr sau pe genunchi. Legea, care restricționează și utilizarea mesajelor text, a rețelelor sociale și a e-mailurilor, scutește în mod curios radiourile amatorilor.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Illinois: Nu poți lua animale ucise pe șosea dacă ai restanțe la plata pensiei alimentare

Dacă lovești un cerb cu coada albă în Illinois și dorești să îl păstrezi, ar fi bine să fi la zi cu plata pensiei alimentare. Asta din cauza unei legi neobișnuite din 2010 din Illinois, care stipulează că „numai cetățenii statului Illinois care nu au restanțe la plata pensiei alimentare pot deține sau transporta căprioare cu coada albă care au fost ucise în urma unei coliziuni cu un vehicul motorizat”. În caz că te întrebi, nu există nicio limită la numărul de căprioare ucise în accidente rutiere pe care un șofer le poate lua.

Kentucky: Este permisă trecerea pe roșu cu motocicleta

De obicei, trecerea pe roșu este ilegală, dar acest lucru nu este întotdeauna valabil pentru motocicliștii din Kentucky. O lege statală din 2015 prevede că motocicletele pot trece pe roșu dacă semaforul nu funcționează corect sau dacă semaforul este programat să treacă pe verde atunci când detectează un vehicul… dar nu detectează motocicleta care așteaptă. Totuși, nu poți trece pur și simplu fără să te gândești: motocicliștii trebuie să oprească mai întâi la semafor.

Maine: Nu se parchează în fața Dunkin

Vorbim despre o lege ciudat de specifică: South Berwick, Maine, interzice parcarea pe Main Street (West) în fața Dunkin Donuts. Nu este clar de ce a fost adoptată această lege, dar ar fi bine să te gândești de două ori înainte de a te opri pentru o cafea și o gogoașă și de a lăsa mașina în fața magazinului.

Maryland: Este ilegal să înjuri pe stradă sau în apropierea acesteia

În Rockville, Maryland este ilegal să „înjuri și să folosești un limbaj obscen” pe sau în apropierea oricărui trotuar, stradă sau autostradă, în auzul persoanelor care trec pe acolo. Legea nu specifică ce cuvinte sunt considerate injurii, dar este nevoie de bun simț pentru a te comporta adecvat.

Massachusetts: Ursul se ține în cușcă

Dacă transporți un urs sau alt animal sălbatic periculos în Massachusetts, este recomandat să îl ții în siguranță într-un vehicul acoperit sau într-o cușcă. Ce se întâmplă dacă ești prins făcând acest lucru? Nu prea multe, de fapt. Legea din 1902 prevede că contravenienții vor fi pedepsiți cu o amendă de minimum 5 dolari și maximum 20 de dolari.

Minnesota: Interzisă conducerea cu anvelopele murdare de noroi

Poate ar trebui să te gândești de două ori înainte să te aventurezi în off-road în Minnetonka, Minnesota. Asta pentru că este ilegal ca un camion sau orice alt vehicul să depună noroi, murdărie, substanțe lipicioase, gunoi sau alte materiale pe orice stradă sau autostradă prin intermediul roților sau anvelopelor. Dacă locuiești în acest oraș, spălătoria auto este prietenul tău.

Missouri: Este ilegal să lași cheile în mașină

Ai obiceiul să lași motorul mașinii pornit când intri în magazin? În University City, Missouri, există o lege care interzice să lași cheile în mașină nesupravegheată. Probabil că este mai bine să nu faci asta oricum, deoarece le facilitează mult lucrurile hoților de mașini.

Montana: Pentru a transporta oi, trebuie să ai un permis

În Montana, transportul oilor fără permis este ilegal. Orice persoană care încalcă această lege va fi pedepsită cu o amendă de maximum 1.000 de dolari, închisoare pentru o perioadă de maximum șase luni sau ambele.

New Jersey: Este ilegal să-ți alimentezi singur mașina

Dacă ai nevoie de benzină în New Jersey, nu te gândi să o alimentezi singur: există o lege care interzice acest lucru. Legea există din 1949, așa că majoritatea locuitorilor din New Jersey care circulă astăzi pe șosele nu-și amintesc de o perioadă în care nu existau stații de alimentare cu servicii complete. Legea a fost adoptată din motive de siguranță și risc de incendiu.

Ohio: Șoferii de taxi nu pot purta pantaloni scurți după Ziua Muncii

Cincinnati, Ohio, are un cod vestimentar strict pentru șoferii de taxi. Șoferii trebuie să poarte pantaloni lungi, mai precis pantaloni sau blugi de culoare neutră, fără imprimeuri. Femeile pot purta fustă. Există o excepție de la această regulă în timpul verii: pantalonii scurți pot fi purtați în perioada 16 mai – Ziua Muncii, cu condiția să fie de culoare solidă, să nu fie decupați, să nu depășească 7,5 cm deasupra genunchiului și să nu coboare sub genunchi.

Rhode Island: Este ilegal să conduci o tricicletă motorizată pe autostradă

Dacă te gândeai să te plimbi cu o tricicletă motorizată în Rhode Island, mai gândește-te o dată – este ilegal pe autostrăzile interstatale. Nu se știe exact câte astfel de vehicule circulau pe drumurile din stat, dar probabil erau suficiente pentru a crea o problemă.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Carolina de Sud: Nu poți lăsa gunoiul în mașină

Pe insula Hilton Head, Carolina de Sud, este ilegal să strângi gunoi în mașină. Legea există pentru a preveni invazia șobolanilor în zonă, dar este o idee bună indiferent de lege. Nimeni nu vrea o mașină care miroase urât.

South Dakota: Copiii pot conduce legal de la vârsta de 14 ani

În timp ce majoritatea statelor impun vârsta de 15 sau 16 ani pentru a obține permisul de conducere provizoriu, Dakota de Sud permite obținerea acestuia la vârsta de 14 ani. Desigur, acesta nu este un permis de conducere complet, dar permite persoanei respective să conducă între orele 6:00 și 22:00, atâta timp cât în vehicul se află un șofer cu permis de conducere în vârstă de cel puțin 18 ani.

Texas: Este permisă virarea la stânga la semaforul roșu

Multe state permit șoferilor să vireze la dreapta la semaforul roșu, dar Texas merge mai departe și permite virarea la stânga la semaforul roșu în anumite circumstanțe. În Texas, șoferii pot vira la stânga la semaforul roșu dacă au oprit la intersecție, dacă au acordat prioritate pietonilor și celorlalte vehicule și dacă ambele străzi care se intersectează sunt străzi cu sens unic.

Washington: Nu se conduce în timp ce îmbrățișezi pe cineva

Conform unei legi din 2024 este ilegal ca șoferii să îmbrățișeze o altă persoană în timp ce conduc pe autostrăzile statului. Motivul? Aceasta „împiedică conducerea liberă și fără obstacole” a vehiculului. Nu numai atât, dar îmbrățișarea în timp ce se află pe șosea este o dovadă de conducere imprudentă.

Share this: Facebook

X

