Este gata Administrația Trump să renunțe la „flexibilitatea” privind avortul?

Oficialii Casei Albe ar intenționa să renunțe la „flexibilitatea lui Trump în privința declarației Hyde”

Data viitoare când Donald Trump va devia de la scenariu, există mari șanse să evite subiectul avortului. După ce a declanșat o furtună în cadrul propriului partidului cu deschiderea sa bruscă față de avortul finanțat din banii contribuabililor, reacția negativă a fost surprinzător de intensă și revigorantă. Acum, după ce toată lumea, de la președintele Camerei Reprezentanților Mike Johnson (R-LA) până la republicanii de rând și liderii pro-viață, au respins în mod deschis poziția președintelui, oficialii de la Casa Albă ar „încerca să retragă acea declarație”. Cu cât mai repede, cu atât mai bine.

Pe cât de dezastruos și șocant a fost apelul lui Trump la „flexibilitate” în ceea ce privește Amendamentul Hyde, acesta a servit unui scop important. După trei ani de ezitare și mesaje contradictorii, această controversă ar fi putut în cele din urmă să încurajeze Partidul Republican în ceea ce privește viața într-un mod în care nimic altceva nu a reușit să o facă de la decizia Dobbs încoace.

„Trebuie să continuăm să susținem viața”, a subliniat miercuri senatorul Bill Cassidy (R-LA), alăturându-se unui număr mare de membri ai Congresului dispuși să-l conteste pe președinte în această chestiune. „Banii federali nu ar trebui folosiți pentru a plăti avorturile, punct”, a susținut el, repetând insistența lui Johnson că protecția vieții este „sacrosanctă”. 20 de milioane de morți: Generația pe care avortul a furat-o Americii

Într-o rară critică la adresa lui Trump, președintele Camerei Reprezentanților a respins cu vehemență sugestia că zidul de 50 de ani dintre contribuabili și avort ar trebui să dispară doar pentru a „ușura” procesul de alocare a fondurilor.

„Nu vom schimba standardul conform căruia nu vom folosi fondurile contribuabililor pentru avort”, a declarat Johnson reporterilor. „Pur și simplu nu voi permite acest lucru”.

Mesajul a fost recepționat, părea să spună Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe. Încercând să stingă focul aprins de șeful ei, purtătoarea de cuvânt a lui Trump a încercat să reformuleze remarca, în încercarea de a limita daunele.

„Președintele nu a schimbat politica administrației”, a spus Leavitt. „Președintele Trump a semnat un decret prezidențial care protejează Amendamentul Hyde. Administrația Trump a luat multiple măsuri pe diferite fronturi pentru a se asigura că banii contribuabililor nu finanțează practica avortului”. Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Dar, după cum a subliniat Cassidy, „Președintele este cel care mișcă lucrurile. El este cel care face ca lucrurile să se întâmple”. Așadar, ar fi util, subliniază liderii mișcării pro-viață, dacă el ar fi pe aceeași lungime de undă cu partidul pe care îl conduce. Experții cu vechime, care au fost martori la lunga istorie a Partidului Republican în ceea ce privește Hyde și avortul, continuă să fie îngrijorați de a doua versiune a lui Trump, care pare mult mai puțin legat de principiile fundamentale ale conservatorismului.

