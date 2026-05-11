Analiză | Miza summitului Trump-Xi

Președintele Trump vizitează China și îl va întâlni joi pe președintele chinez Xi Jinping la Beijing, iar mesajul transmis de partea americană înaintea întâlnirii este acela al căutării „stabilității”. „Este o idee frumoasă, atâta timp cât Trump nu crede că relația personală poate depăși intențiile antiamericane ale lui Xi”, analizează echipa editorială a WSJ.

Statele Unite doresc „stabilitate”, dar liderul comunist al Chinei are ambiții mai mari.

Pe agenda discuțiilor se află o gamă largă de teme, de la comerț la tehnologie și până la războiul cu Iranul. În ceea ce privește comerțul, cel mai bun rezultat ar putea fi menținerea statu-quo-ului – o armistițiu în privința tarifelor, însoțit de promisiunea din partea Beijingului de a nu mai ține din nou ca ostatic aprovizionarea mondială cu metale rare, așa cum a făcut-o anul trecut, în urma amenințărilor cu tarife ale domnului Trump, este de părere WSJ.

Situația economică precară a Chinei îl poate determina pe Xi să coopereze, iar acesta va spera să-l mulțumească pe Trump cu promisiuni de a cumpăra mai multe produse agricole, avioane și altele. Însă Xi a mai făcut această promisiune și în trecut, iar fermierii americani nu și-au recuperat niciodată cota de piață pierdută în China, atenționează publicația.

Oferta de răscumpărare a președintelui Xi în ceea ce privește pământurile rare ar putea însemna o creștere a exporturilor de cipuri avansate din SUA către China. Xi consideră inteligența artificială un domeniu decisiv în competiția dintre Beijing și SUA, iar el se află în urmă, deși diferența nu este foarte mare. Administrația SUA dorește să poarte discuții cu Beijingul cu privire la măsurile de reglementare în domeniul AI și, în orice caz, să mențină canalele de comunicare deschise.

Dar nu ar trebui să existe prea multe așteptări în privința controlului armamentului bazat pe AI, iar cel mai bun factor de descurajare este supremația Statelor Unite în ceea ce privește modelele și puterea de calcul. Beijingul se va grăbi să facă declarații despre gestionarea responsabilă a acestei tehnologii — pentru ca apoi să-și urmărească propriile interese, fără a ține seama prea mult de norme sau legi.

„Administrația Trump a avertizat în acest an că Beijingul se angajează într-un proces de furt „la scară industrială” al modelelor americane de inteligență artificială. Și să nu uităm de acuzarea formulată în acest an de Departamentul Justiției împotriva unui director din domeniul tehnologic și a unor colaboratori ai săi, care ar fi condus o operațiune sofisticată de deturnare a cipurilor de ultimă generație către China”, susține WSJ.

Agitația stârnită de puterea celor mai noi modele de AI de ultimă generație din SUA întărește, de asemenea, argumentele în favoarea restricționării accesului adversarilor la componentele de bază ale AI. Congresul îl avertizează pe Trump că timpul său la putere se apropie de sfârșit, promovând proiecte de lege menite să restricționeze exporturile de cipuri avansate.

Capcana pe care Xi i-o poate întinde LUI Trump vizează Taiwanul. Xi dorește să aibă drept de veto asupra vânzărilor de arme ale SUA către insulă și face presiuni pentru ca SUA să se „opună” în mod oficial independenței Taiwanului, spre deosebire de poziția actuală de „a nu o susține”. Xi va susține că această modificare nu are consecințe majore pentru americani și va întreține ego-ul lui Trump, sugerându-i că poate aduce pacea într-o altă regiune tulburată.

Totuși, această schimbare ar perturba decenii de politică americană care, în ciuda formulărilor diplomatice delicate, a menținut pacea. Taiwanul nu este agresorul din Strâmtoarea Taiwan, o ficțiune a lui Xi pe care „opunerea față de independență” ar încuraja-o.

Poate că șui Trump nu-i pasă de libertatea Taiwanului sau de exemplul pe care îl oferă acesta, demonstrând că o democrație chineză prosperă este posibilă. Însă președintele nu dorește să se confrunte cu o criză pe durata mandatului său, ceea ce ar constitui o catastrofă economică și geopolitică. „Xi va fi atent să vadă dacă Trump va da de înțeles că nu va apăra Taiwanul în momentele decisive”, notează WSJ.

Diplomația Trump este, mai presus de toate, una personală, și nimeni nu poate prevedea ce va face în sala de negocieri. Japonia și alte țări din regiune urmăresc cu îngrijorare aceste evoluții – ceea ce reamintește că sprijinul acordat de SUA orașului Taipei reprezintă un interes care stă la baza alianțelor americane din întreaga lume. O greșeală ar fi aceea de a nu face o escală la Tokyo înainte de a se îndrepta spre Beijing, ca semn de solidaritate cu Japonia.

Donald Trump a declarat că va aborda cazul deținutului politic Jimmy Lai. Însă Xi nu va lua măsuri pentru eliberarea editorului în vârstă de 78 de ani, care a fost condamnat pe baza unor acuzații false în Hong Kong, decât dacă va considera că solicitarea lui Trump este mai mult decât un gest simbolic.

Statele Unite doresc sprijinul Chinei în ceea ce privește Iranul, iar situația s-ar îmbunătăți dacă China ar înceta măcar să mai ajute în mod activ inamicul. Contraamiralul în rezervă Mark Montgomery a sugerat săptămâna trecută că Trump ar trebui să-l întrebe direct pe Xi dacă îl ajută pe Iran cu informații secrete.

„Contextul mai larg al acestei reuniți la vârf este faptul că Partidul Comunist Chinez continuă să fie principalul finanțator și baza industrială a actorilor negativi de pe scena mondială, de la Rusia la Iran și Coreea de Nord. Prima administrație Trump a perceput China ca pe un adversar strategic – atât din punct de vedere militar, cât și economic și ideologic”, susține WSJ.

A doua administrație Trump caută o detensionare a relațiilor, iar Trump este principalul susținător al acestei abordări. O astfel de detensionare ar avea un anumit merit dacă Statele Unite ar profita de această perioadă de acalmie pentru a-și diversifica lanțul de aprovizionare cu metale rare și pentru a adopta un buget de apărare de 1,5 trilioane de dolari în vederea reînarmării.

