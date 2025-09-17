Avocat constituționalist explică zecile de concedieri „controversate” după asasinarea lui Charlie Kirk

Zeci de americani, printre care jurnalişti, profesori şi pompieri au fost concediaţi în ultimele zile pentru că au făcut comentarii considerate nepotr

Una dintre cele mai discutate concedieri este cea a analistului politic Matthew Dowd, care a fost dat afară de la MSNBC după ce a sugerat că uciderea lui Kirk a fost motivată de discursul său polarizant.

„Gândurile pline de ură duc la cuvinte pline de ură, care, la rândul lor, duc la acţiuni pline de ură”, a declarat el la televizor.

Carolina Panthers, o echipă NFL şi Delta Air Lines au anunţat la rândul lor concedierea unor angajaţi în urma comentariilor de pe reţelele de socializare despre moartea lui Kirk.

Libertatea de exprimare și libertatea patronilor

Michael P. Farris, avocat constituționalist, și fost CEO al Alliance Defending Freedom susține că libertatea de exprimare nu se aplică în cazul entităților private americane și că un patron are tot dreptul să-și concedieze angajații pe motive politice.

„Libertatea de exprimare garantată de Primul Amendament împiedică GUVERNUL să vă limiteze în mod necorespunzător libertatea de exprimare. Aceasta nu se aplică în niciun fel angajatorilor privați sau afacerilor private”, scrie Farris pe pagina sa de Facebook.

„Pe de altă parte, proprietarii de afaceri au libertatea de a angaja și concedia angajații din aproape orice motiv doresc. Excepțiile sunt că nu pot angaja și concedia pe criteriul rasei, religiei, sexului etc. Lista exactă a categoriilor protejate variază de la stat la stat”.

Angajatorul privat nu este guvernul

„Astfel, dacă proprietarul unei afaceri concediază un angajat pentru că a tolerat violența, este 100% în dreptul său. Aceasta este libertatea sa, iar angajatul concediat nu a suferit o încălcare a dreptului la libera exprimare, deoarece angajatorul nu este guvernul”, continuă Farris.

„Libertatea de exprimare protejează dreptul de a face remarci controversate într-un campus universitar public. Este o instituție guvernamentală. Dar persoanele care comentează astfel de evenimente nu sunt protejate de Constituție dacă șeful lor privat nu agreează ceea ce au spus și le arată ușa. Este libertatea lui de a-și conduce afacerea după cum dorește”, afirmă Michael Farris.

În privința angajaților care lucrează pentru guvernul și agențiile SUA, Farris susține că „angajații guvernamentali au anumite drepturi la libera exprimare în afara locului de muncă, dar privilegiul unui astfel de loc de muncă implică anumite limite. În general, discursurile care perturbă în mod semnificativ funcționarea guvernului constituie motive de concediere. Incitarea la violență poate fi considerată un motiv valabil pentru o astfel de concediere”.

„Guvernul nu poate pedepsi penal persoanele care celebrează violența. Dar dacă acestea incită la violență viitoare într-un mod care reprezintă o amenințare reală, atunci pot fi urmărite penal”, susține avocatul constituțional.

Recent, Procurorul General al SUA, Pam Bondi, a atras criticile atât ale republicanilor, cât și ale democraților după ce a declarat că va viza „discursurile instigatoare la ură” după uciderea lui Kirk și că va deschide anchete penale.

Experții juridici și comentatorii conservatori au condamnat aceste declarații, deoarece în Primul Amendament privind dreptul la liberă exprimare nu există nicio excepție pentru „discursul instigator la ură” și, prin urmare, vizarea persoanelor pentru retorica lor acuzatoare ar fi neconstituțională.

