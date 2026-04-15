Blocada impusă de SUA porturilor iraniene falimentează regimul de la Teheran

Prejudiciul economic este imediat și, dacă se prelungește, pune în pericol regimul. Nici China nu este fericită Regimul iranian a încercat să reduc

Prejudiciul economic este imediat și, dacă se prelungește, pune în pericol regimul. Nici China nu este fericită

Regimul iranian a încercat să reducă acest război la o chestiune economică, iar acum își vede dorința împlinită. Începând de luni, Marina Militară a Statelor Unite a blocat porturile iraniene, împiedicând navele să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz în scopul desfășurării de activități comerciale cu Iranul. Prejudiciul economic adus regimului este imediat, iar consecințele negative se vor accentua pe măsură ce blocada va continua.

Cele mai bune estimări de care dispunem provin de la Miad Maleki, de la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor, care a condus până anul trecut campania de sancțiuni a Trezoreriei SUA împotriva Iranului. El scrie că se preconizează ca blocada să reducă activitatea economică iraniană cu 435 de milioane de dolari pe zi și să determine închiderea câmpurilor petroliere în termen de două săptămâni, potrivit WSJ.

Comandamentul Central al SUA a anunțat marți că „nicio navă nu a reușit să treacă de blocada americană, iar șase nave comerciale au respectat ordinul forțelor americane de a se întoarce din drum” în prima zi.

Aceasta este o veste bună, întrucât Iranul exporta aproximativ 1,5 milioane de barili de petrol pe zi. Această sursă abundentă, principala sursă de valută străină a Iranului, a subminat eforturile SUA de a exercita presiuni asupra Iranului – a cărui decizie de a bloca strâmtoarea a fost lăsată să beneficieze regimul, în timp ce îi sufoca pe toți ceilalți.

CENTCOM a declarat că peste 12 nave de nave de război execută misiunea, pe care SUA o pot susține. Un aspect de urmărit este dacă petrolierele care acostează în porturile arabe din Golf vor începe din nou să traverseze strâmtoarea în număr mare.

Prețurile petrolului s-au menținut sub 100 de dolari pe baril pe fondul unor progrese diplomatice, iar indicele S&P 500 a recuperat deja pierderile înregistrate în timpul războiului, dar adevărata soluție este încetarea blocadei impuse Iranului. În măsura în care noua acțiune a Marinei SUA facilitează deminarea și alte pregătiri în zonă, aceasta reprezintă o dublă amenințare pentru regimul iranian.

Modelarea economică realizată de FDD arată că pagubele economice actuale cauzate Iranului de război depășesc deja 40% din PIB-ul său dinainte de război. Această estimare se bazează pe o previziune a Fondului Monetar Internațional privind o contracție economică a Iranului de 6,1% în 2026, pe care o consideră conservatoare.

FDD calculează că, fără exporturi, surplusul de producție ar umple capacitatea de stocare a petrolului din Iran în aproximativ 13 zile. Atunci, Iranul ar trebui să închidă puțurile, ceea ce poate provoca daune grave și îl poate costa miliarde de dolari din veniturile anuale.

Concluzia?

„Structura economică a Iranului, puternic dependentă de rutele de tranzit din Golful Persic și de exporturile de energie, face ca o rezistență continuă să fie imposibilă din punct de vedere economic în condițiile blocadei navale impuse de SUA”.

Adică, dacă aceasta va dura. Regimul iranian ar putea considera că președintele Trump nu va menține blocada mai mult de o săptămână sau două. Poate că va trebui să demonstreze că se înșeală, dând dovadă de răbdare.

Întreaga economie a Iranului va resimți efectele prăbușirii exporturilor de petrol. Printre acestea se numără și Garda Revoluționară, care deturnează aproximativ jumătate din venituri. Celelalte rute de export par incapabile să compenseze această pierdere. Cum vor rezista băncile iraniene?

Se preconizează că scăderea importurilor va agrava penuria de produse și va accentua inflația din Iran, care depășea deja 50% înainte de război. Inflația la produsele alimentare ajunsese la trei cifre. Moneda, care și-a pierdut peste 97% din valoare începând din 2018, ar avea de suferit, de asemenea, în lipsa intrărilor de valută străină. Regimul iranian este conștient că toate acestea reprezintă o amenințare la adresa supraviețuirii sale.

Regimul a încercat să se protejeze de propriul popor prin întreruperea accesului la internet, distrugând astfel economia digitală. Distrugerea capacității de producție a Iranului, în special în sectorul siderurgic și petrochimic, precum și în industriile dependente de acestea, prefigurează, de asemenea, concedieri și o creștere bruscă a inflației, chiar și fără blocadă.

De asemenea, ultimul buget al regimului prevede majorări de impozite. Nu e deloc o perspectivă încurajatoare. Păcat că această presiune nu a început cu câteva săptămâni în urmă.

