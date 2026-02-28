BREAKING | Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis, iar cadavrul său a fost găsit

Sub conducerea sa, Iranul a devenit sponsorul principal al terorismului global O sursă oficială a declarat că Israelul dispune de informații care i

Sub conducerea sa, Iranul a devenit sponsorul principal al terorismului global

O sursă oficială a declarat că Israelul dispune de informații care indică faptul că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis în atacul de astăzi. Reuters a citat un demnitar israelian care a afirmat că trupul lui Khamenei a fost localizat.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă seara, într-o declarație înregistrată pentru mass-media, că există multe indicii că Ali Khamenei „nu mai este în viață”.

„Există semne tot mai clare că tiranul nu mai este în viață”, a declarat Netanyahu anterior în timpul discursului, potrivit Associated Press.

Declarația președintelui Donald Trump.

Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort. Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul iranian, ci și pentru toți marii americani și pentru oamenii din multe țări din întreaga lume care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de criminali însetați de sânge. El nu a putut să evite serviciile noastre de informații și sistemele noastre sofisticate de urmărire și, lucrând îndeaproape cu Israelul, nu a fost nimic ce el sau ceilalți lideri care au fost uciși împreună cu el ar fi putut face. Aceasta este cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara. Auzim că mulți dintre membrii IRGC, ai armatei și ai altor forțe de securitate și poliție nu mai vor să lupte și caută imunitate din partea noastră. Așa cum am spus aseară, „Acum pot avea imunitate, mai târziu vor avea doar moartea! Sperăm că IRGC și poliția se vor uni pașnic cu patrioții iranieni și vor lucra împreună ca o singură entitate pentru a readuce țara la măreția pe care o merită. Acest proces ar trebui să înceapă în curând, nu numai prin moartea lui Khamenei, ci și prin faptul că țara a fost, într-o singură zi, foarte mult distrusă și chiar ștersă de pe fața pământului. Bombardamentele intense și precise vor continua însă, fără întrerupere, pe tot parcursul săptămânii sau atât timp cât va fi necesar pentru a ne atinge obiectivul de PACE ÎN ÎNTREG ORIENTUL MIJLOCIU ȘI, DE FAPT, ÎN ÎNTREAGA LUME!

Statele Unite și Israelul au declarat că au lansat sâmbătă un atac asupra Iranului. Președintele Trump a confirmat desfășurarea unor operațiuni militare majore împotriva regimului și i-a îndemnat pe iranieni „să preluați puterea”, în timp ce loviturile continuau.

„Spun în această seară că ora libertății voastre a sosit”, a declarat Trump într-un videoclip postat pe Truth Social. El a precizat că operațiunea militară va viza programele de rachete și nucleare ale Iranului, precum și forțele sale navale.

Cine a fost Ali Khamenei

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a condus țara din 1989 și avea ultimul cuvânt în toate chestiunile legate de securitatea națională a Iranului. În vârstă de 86 de ani, el a fost o figură cheie în mișcarea care a dus la răsturnarea șahului în revoluția din 1979.

Liderul intransigent a fost la putere în timpul mai multor represiuni împotriva protestatarilor din Iran și a fost ținta criticilor celor care se opun poziției sale dure în politica externă și politicilor represive din țară.

Nu există o cifră exactă, oficială și verificabilă independent cu privire la numărul total de oameni uciși sub conducerea ayatollahului Ali Khamenei. Cu toate acestea, rapoarte ale organizațiilor pentru drepturile omului și investigații media indică faptul că numărul victimelor represiunii interne, execuțiilor și protestelor violente se ridică la mii, posibil zeci de mii pe parcursul mandatului său de peste trei decenii. Iată principalele contexte în care au avut loc crime majore sub regimul său: Protestele recente (2022-2026): În urma morții Mahsei Amini în 2022, represiunea a fost severă. Informații de la începutul anului 2026 menționează mii de morți în urma protestelor, cu estimări de peste 3.000 – 5.000 de victime confirmate de organizații precum Iran Human Rights (IHR) sau HRANA. Unele rapoarte internaționale au sugerat chiar cifre mult mai mari, de ordinul zecilor de mii în perioade scurte de escaladare. Masacrul din 2026: În ianuarie 2026, au apărut informații despre un masacru de proporții, cu rapoarte neconfirmate independent citate de Iran International care sugerau zeci de mii de victime în doar două zile, în urma unor proteste naționale violente.

Execuții politice și represiune istorică: Khamenei a condus în perioade cu valuri de execuții, inclusiv execuțiile în masă ale prizonierilor politici din 1988 (chiar înainte de a deveni Lider Suprem, dar ca figură cheie în conducere) și alte sute de execuții anuale (Iranul fiind unul dintre liderii mondiali la execuții pe cap de locuitor).

Proteste anterioare (2009, 2019): Sute, posibil mii de oameni au fost uciși în timpul reprimării protestelor “Mișcării Verzi” din 2009 și a protestelor privind prețul combustibilului din noiembrie 2019 (când Reuters a raportat aproximativ 1.500 de morți în doar două săptămâni).

La jumătatea lunii februarie, Khamenei a avertizat că Iranul este pregătit să riposteze în cazul unui atac american. „Mai periculoasă decât nava de război americană este arma care o poate trimite pe fundul mării”, a spus el. SUA „ar putea fi lovite atât de tare încât să nu se mai poată ridica”.

Khamenei a declarat la începutul lunii ianuarie că Republica Islamică pe care o conduce nu va ceda în fața protestelor de stradă și a amenințărilor președintelui Trump de a interveni.

Ambițiile nucleare ale Iranului sub conducerea Liderului Suprem Ali Khamenei au cunoscut o escaladare semnificativă în perioada 2024-2026, trecând de la o etapă de conformitate parțială la o poziție de „stat prag-nuclear” (capabil să producă arme rapid), în ciuda declarațiilor oficiale care neagă intenția de a construi o bombă. Politica lui Khamenei a combinat dezvoltarea tehnologică cu „flexibilitatea eroică” – negocieri tactice pentru a obține ridicarea sancțiunilor, fără a renunța definitiv la infrastructura nucleară.

Înainte de a deveni Lider Suprem, Ali Khamenei a fost președintele Iranului între 1981 și 1989, în perioada de după Revoluția Islamică din 1979. A fost un apropiat al ayatollahului Ruhollah Khomeini, fondatorul Republicii Islamice, și a jucat un rol important în consolidarea noului regim. După moartea lui Khomeini, Adunarea Experților l-a ales pe Khamenei ca succesor.

De-a lungul conducerii sale, Khamenei a susținut o linie politică conservatoare și o interpretare strictă a legii islamice. El a avut un rol central în relațiile tensionate ale Iranului cu Statele Unite și alte țări occidentale, precum și în sprijinul acordat unor miliții teroriste regionale, printre care Hamas și Hezbollah.

Estimările indică faptul că organizațiile sprijinite direct sau indirect de Iran sunt responsabile pentru sute de mii de morți în ultimele decenii. Sub conducerea sa, Iranul a devenit sponsorul principal al terorismului global.

Figura lui Khamenei rămâne una dintre cele mai influente, despotice și controversate din politica Orientului Mijlociu contemporan.

