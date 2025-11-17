Cel mai recent oraș american în care ICE arestează imigranți ilegali

Cel mai recent oraș în care s-a înregistrat o creștere a numărului de arestări ale străinilor ilegali de către agenții ICE este Charlotte, Carolina de

Cel mai recent oraș în care s-a înregistrat o creștere a numărului de arestări ale străinilor ilegali de către agenții ICE este Charlotte, Carolina de Nord. Așa cum era de așteptat, liderii democrați nu sunt prea încântați de acest lucru, iar în weekend au avut loc câteva proteste, dar până acum nu s-au înregistrat incidente violente precum cele din alte orașe democratice, încurajate de primari și guvernatori.

Autoritățile federale au confirmat sâmbătă că au început o campanie intensă de aplicare a legilor privind imigrația în cel mai mare oraș din Carolina de Nord, agenții fiind văzuți efectuând arestări în mai multe locații. ICE a arestat cel puțin 81 de persoane în acest weekend, a declarat un comandant superior, marcând o escaladare bruscă a campaniei de deportare în masă a administrației Trump.

Dar Charlotte, oricât de frumos ar fi, are câteva probleme care necesită cu siguranță atenție, și nu doar imigrația ilegală. Noile date de la Linia națională de asistență pentru traficul de persoane arată o creștere uimitoare a traficului de persoane, care a propulsat Charlotte pe locul 9 în lista celor mai grave orașe din SUA în ceea ce privește traficul de persoane.

De asemenea, Fox News prezintă un raport care explică combinația unică de factori, de la activitatea bandelor la sistemul de autostrăzi, care au transformat Charlotte într-un centru pentru traficul de copii și adulți în scopul exploatării sexuale și forțate.

