Domnia terorii Hamas în Gaza

Întârzie returnarea ostaticilor israelieni morți, în timp ce ucide și mai mulți palestinieni

Hamas a returnat doar 9 dintre cei 28 de ostatici israelieni morți pe care i-a promis președintelui Trump. Poate că teroriștii sunt ocupați cu cadavrele palestinienilor pe care i-au executat de la încetarea focului. Unde sunt acum protestele celor din Occident care pretindeau că vorbesc în numele locuitorilor din Gaza?

„Moarte sionismului. Moarte tuturor colaboratorilor”, a scris duminică organizația National Students for Justice in Palestine (SJP) într-o postare online, repetând scuza obișnuită a Hamas pentru uciderea rivalilor și a disidenților. SJP a condus protestele din campusurile universitare din SUA în 2024 și a beneficiat de o acoperire mediatică favorabilă pentru preocuparea sa umanitară.

Președintele Trump a sugerat inițial că Hamas ar putea acționa ca forță de poliție în Gaza.

„Ei vor să pună capăt problemelor și au fost deschiși în privința asta, iar noi le-am dat aprobarea pentru o perioadă de timp”, a declarat el luni. Prin predarea corpurilor ostaticilor israelieni, Hamas prelungește această perioadă pentru a-și reafirma controlul.

Un videoclip apărut în aceeași zi arată Hamas împușcând în public membri ai clanului Doghmush, legați la ochi și îngenuncheați. În cei doi ani de lupte intense și acuzații speculative împotriva Israelului, nu au existat dovezi ale unor execuții pe teren similare cu cele comise de Hamas în prima săptămână de „liniște”.

Donald Trump ar fi putut vedea aceleași imagini. „Dacă Hamas continuă să ucidă oameni în Gaza, ceea ce nu era prevăzut în acord, nu vom avea altă opțiune decât să intervenim și să-i ucidem”, a scris el joi.

Clanul Doghmush raportează că zeci dintre membrii săi au fost uciși, inclusiv femei și copii care nu erau implicați în confruntări. Membrii familiei spun că milițiile Hamas au atacat cartierul lor, incendiind case și mașini și torturând și ucigând pe oricine găseau cu numele de familie greșit. Fotografiile arată teroriștii Hamas luând cadavrele cu ei în camionete, așa cum au făcut în Israel pe 7 octombrie 2023.

Domnia violenței Hamas a obținut deja cel puțin o concesie. Clanul Al Majaydeh a anunțat luni că se va dezarma în fața Hamas.

Indiferent de ceea ce Hamas a acceptat pe hârtie, Gaza se îndreaptă în direcția greșită. Eșecul Hamas de a preda cadavrele ostaticilor israelieni încalcă acordul, iar teroriștii par să nu aibă intenția de a preda armele, așa cum prevede acordul încheiat de Trump. Acesta este motivul pentru care acordul a eliberat toți ostaticii în viață și a menținut forțele israeliene în stare de alertă în cealaltă jumătate a Gazei.

