Israelul și Hamasul convin asupra eliberării ostaticilor, un posibil pas către pace

Trump se apropie de obiectivul său de politică externă de a pune capăt războiului de doi ani din Gaza

Israelul și Hamas au convenit miercuri asupra unui acord care prevede eliberarea tuturor ostaticilor israelieni reținuți în Fâșia Gaza, ca prim pas către pace după doi ani de război în teritoriul palestinian.

Președintele Trump a declarat că ostaticii vor fi eliberați în curând și că Israelul își va retrage trupele din Fâșie într-o zonă convenită. Hamas a confirmat că s-a ajuns la un acord amplu, condus de emisarii SUA, pentru a pune capăt războiului, a permite mai mult ajutor umanitar și a facilita „un schimb de prizonieri” – o referire la eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul palestinienilor din închisorile israeliene.

Oficialii egipteni care au mediat negocierile au declarat că Hamas va elibera ostaticii rămași în viață încă de duminică dimineață. Trump a declarat într-un interviu acordat Fox News că ostaticii vor fi probabil eliberați luni.

„Este o zi MARE pentru lumea arabă și musulmană, Israel, toate națiunile învecinate și Statele Unite ale Americii”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Anunțul președintelui marchează o știre importantă în ceea ce a fost o perioadă de opt luni de negocieri blocate după preluarea mandatului, aducându-l pe Trump mai aproape de unul dintre obiectivele sale principale de politică externă, și anume încheierea războiului din Gaza. Anunțul a venit la mai puțin de o lună după ce un atac israelian asupra Qatarului – un aliat al SUA care adăpostește oficiali Hamas – a dus la intensificarea temerilor că războiul scapă de sub control și a exercitat o nouă presiune asupra Israelului din partea lui Trump și asupra Hamas din partea liderilor lumii musulmane.

Trump a angajat câțiva dintre cei mai de încredere consilieri ai săi – un prieten, investitorul imobiliar Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner – pentru a acoperi lacunele care au dus la anunțul de miercuri.

Se crede că există 20 de ostatici în viață din aproximativ 250 de persoane răpite pe 7 octombrie 2023, când Hamas și alte facțiuni palestiniene au lansat un atac surpriză asupra Israelului, în care au murit aproximativ 1.200 de persoane.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că va organiza joi un vot în cadrul guvernului său pentru ratificarea acordului. „O zi mare pentru Israel”, a spus el. „Cu ajutorul lui Dumnezeu, împreună vom continua să ne atingem toate obiectivele și să extindem pacea cu vecinii noștri”.

Declarația Hamas a făcut aluzie la detalii importante care trebuie încă stabilite, iar oficialii egipteni au declarat că mediatorii lucrează la elaborarea unui acord final care ar putea fi încă compromis. Printre problemele finale se numără returnarea a aproximativ 28 de cadavre ale ostaticilor, lista prizonierilor palestinieni care vor fi eliberați în schimb și, poate cel mai important, cât de mult va trebui Israelul să-și retragă trupele și cum să garanteze că războiul nu va reîncepe. Deoarece acordul se concentrează pe eliberarea ostaticilor, acesta nu menționează statalitatea palestiniană.

În acordurile anterioare din noiembrie 2023 și ianuarie 2025, ostaticii au fost eliberați în schimbul prizonierilor palestinieni, dar acordurile de încetare a focului au eșuat în cele din urmă.

Hamas dorește termene și angajamente mai clare pentru retragerea armatei israeliene. De asemenea, potrivit unor persoane apropiate negocierilor, Hamas afirmă că ar avea nevoie de cel puțin 10 zile pentru a localiza cadavrele ostaticilor. Oficialii israelieni consideră că Hamas va avea dificultăți în localizarea tuturor cadavrelor ostaticilor și că acest proces va dura mai mult timp.

Oficialii egipteni au declarat că acordul parțial anunțat miercuri ar fi o soluție provizorie pentru a împiedica eșuarea negocierilor pe probleme mai dificile, cum ar fi dezarmarea Hamas. Oficialii americani au cerut mediatorilor să avertizeze Hamas că negocierile se vor încheia dacă nu se ajunge la un acord până la sfârșitul săptămânii.

Mai devreme în aceeași zi, la Casa Albă, Trump a fost întrerupt în timp ce vorbea cu reporterii și a primit o notă de la secretarul de stat Marco Rubio. După ce a citit-o, președintele a declarat: „Suntem foarte aproape de un acord în Orientul Mijlociu”.

Oficialii Casei Albe au declarat că Trump ia în considerare să se deplaseze în Egipt, unde au avut loc negocierile, după controlul medical anual la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, vineri. El nu a exclus posibilitatea de a vizita Gaza în timpul călătoriei sale.

Acordul a fost încheiat în a treia zi de negocieri în stațiunea Sharm El Sheikh de la Marea Roșie. Witkoff și Kushner au sosit miercuri, împreună cu prim-ministrul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, și Ron Dermer, principalul consilier al lui Netanyahu.

Discuțiile au loc după ce Israelul și Hamas au acceptat provizoriu un plan de pace în 20 de puncte anunțat de Trump săptămâna trecută. Dacă planul va fi adoptat, Trump va prezida un „Consiliu de pace” care va supraveghea guvernarea interimară a Gazei. Fostul prim-ministru britanic Tony Blair va juca un rol în acest efort.

