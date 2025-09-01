Tiradele anti-Trump ale lui Pritzker, eclipsate de un nou val de crime în Chicago

După ce a văzut cum guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, și-a sporit vizibilitatea la nivel național – și a urcat în sondajele pentru primarele dem

După ce a văzut cum guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, și-a sporit vizibilitatea la nivel național – și a urcat în sondajele pentru primarele democrate din 2028 – implicându-se în dezbaterea națională privind redistribuirea circumscripțiilor electorale, guvernatorul JB Pritzker (D-Il) pare disperat să aibă și el momentul său de glorie. A alergat la fiecare microfon și cameră de filmat pentru a critica măsurile luate de președintele Trump împotriva infracționalității în Washington, D.C., iar acum pentru a se opune promisiunii lui Trump de a curăța Chicago de infractori. Rezultatul? Un eșec epic.

Trump a numit recent Chicago „un dezastru” cu un „primar incompetent – extrem de incompetent – și probabil că vom rezolva problema asta în continuare”. Ca răspuns, Pritzker i-a spus lui Trump să nu vină la Chicago și l-a avertizat că trimiterea trupelor Gărzii Naționale ar aduce „o perioadă fără precedent și dificilă” și a promis: „Ne vom vedea cu administrația Trump în instanță. Statul Illinois este gata să se opună acestei desfășurări militare cu toate mijloacele pașnice de care dispunem”.

Cât de stupid arată acum?

Potrivit Departamentului de Poliție din Chicago, duminică, în weekendul de Ziua Muncii, Chicago a înregistrat o creștere a violenței cu arme de foc, cel puțin 35 de persoane fiind împușcate, dintre care 5 mortal. Incidentele s-au produs în diferite cartiere, printre care South Shore, East Garfield Park, Altgeld Gardens, Englewood, Bronzeville, Humboldt Park și Heart of Chicago.

În mod deosebit, un incident armat petrecut sâmbătă seara în Bronzeville a produs cel puțin șapte persoane rănite, deși se preconizează că toate se vor recupera. Un alt incident petrecut duminică dimineața devreme în Humboldt Park a dus la rănirea a patru persoane. În plus, un incident armat triplu petrecut duminică dimineața în cartierul Heart of Chicago a dus la un deces și doi răniți.

Weekendurile sângeroase din Chicago nu sunt o noutate. Săptămâna trecută, Fox News Digital a raportat că locuitorii din Chicago îi cer tot mai insistent președintelui Trump să federalizeze forțele de poliție ale orașului, după un weekend violent în care șase persoane au murit, printre care un băiat de 5 ani, și 27 au fost răniți în urma unor împușcături. Cererea reflectă frustrarea crescândă față de incapacitatea liderilor locali de a reduce rata criminalității în creștere din oraș.

Din păcate, liderii locali sunt mai preocupați să se opună lui Trump decât să-și protejeze cetățenii. Primarul din Chicago, Brandon Johnson, a semnat un ordin executiv care interzice poliției orașului să colaboreze cu trupele Gărzii Naționale sau cu agenții federali, o măsură care a stârnit critici din partea locuitorilor și a liderilor locali.

Cerința lui Trump de a mobiliza Garda Națională și forțele federale de ordine nu este doar o încercare de a acapara puterea, ci o necesitate. Străzile din Chicago sunt un adevărat vest sălbatic urban, o dovadă îngrozitoare a eșecului politicilor democraților, care au dat frâu liber criminalilor în timp ce Pritzker se joacă de-a politica. A numi intervenția lui Trump o „încercare periculoasă de a acapara puterea” este o afirmație exagerată din partea unui guvernator care a permis violenței să scape de sub control sub ochii lui.

Fiecare weekend sângeros din Chicago nu este doar o tragedie, ci și o umilință pentru JB Pritzker. Retorica sa despre combaterea cu fermitate a criminalității și fanfaronada sa despre opoziția față de desfășurarea Gărzii Naționale de către Trump s-au prăbușit sub greutatea realității. Fiecare împușcătură, fiecare victimă mortală, reprezintă o lovitură dură pentru credibilitatea guvernatorului, mai ales în urma succesului eforturilor lui Trump la Washington, D.C.

Violența din Chicago este o oglindă în fața guvernatorului și reflectă adevărul incontestabil că acesta le face rău propriilor alegători pentru a-l contra pe Trump.

