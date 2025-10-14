OPINIE | Marșul triumfal al lui Trump

Cauza principală a conflictului nu a fost și probabil nu poate fi rezolvată Chiar și după standardele celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump

Cauza principală a conflictului nu a fost și probabil nu poate fi rezolvată

Chiar și după standardele celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, care a fost mai mult decât extraordinar, ziua de 13 octombrie se remarcă în mod deosebit. Eliberarea ultimilor ostatici în viață din captivitatea lor inumană și de neapărat, discursul președintelui Trump în fața Knessetului și prezența sa, la scurt timp după aceea, la Sharm El-Sheikh, în Egipt, la un summit global pe care numai el îl putea convoca, au fost evenimente extraordinare, scrie Walter Russell Mead pentru The Wall Street Journal.

Este mult prea devreme pentru a spune ce înseamnă toate acestea. Evenimentele se succed în continuare rapid și vor trece luni sau ani până când rezultatele vor putea fi evaluate pe deplin. Dar, pe măsură ce videoclipurile pline de bucurie cu ostaticii care se reunesc cu familiile lor inundă internetul, știm cinci lucruri despre ceea ce tocmai s-a întâmplat.

Primul este că ostaticii sunt acasă. Norul negru care plana asupra Israelului și a poporului evreu din întreaga lume de la atrocitățile din 7 octombrie 2023 s-a risipit. Există doliu pentru cei morți, groază pentru suferința supraviețuitorilor și recunoștință pentru eroismul celor care și-au dat viața în apărarea Israelului după atacuri. Coșmarul s-a terminat și vindecarea poate începe.

Al doilea este că numai Trump ar fi putut realiza acest lucru. Niciun alt politician în viață nu ar fi putut liniști Israelul, amenința Hamas și forma o coaliție arabă largă așa cum a făcut-o el. Donald Trump are defectele sale și chiar și el se întreabă dacă va ajunge în rai, dar este un lider care domină scena mondială ca nimeni altul.

În al treilea rând, Benjamin Netanyahu și-a consolidat locul în istoria poporului evreu. Are defectele sale și a comis greșeli costisitoare, dar același lucru se poate spune și despre lideri antici precum Samson și David, precum și despre eroi moderni precum David Ben-Gurion, Golda Meir și Moshe Dayan. Netanyahu și-a impus conducerea asupra unei țări care dorea să-l respingă, a adus ordine într-o coaliție indisciplinată și a combinat flexibilitatea mijloacelor cu fermitatea scopului pentru a duce la un final triumfător cel mai mare și mai dureros război al Israelului.

În al patrulea rând, în ciuda optimismului lui Trump, Orientul Mijlociu nu a intrat încă într-o eră de pace. La summitul de la Sharm El-Sheikh, Egipt, vor fi semnate comunicate, dar cauza principală a conflictului nu a fost și probabil nu poate fi rezolvată. Existența unui stat evreiesc în Orientul Mijlociu, predominant musulman, reprezintă o jignire civilizațională și religioasă insuportabilă pentru o mare parte a populației din regiune, încât Israelul a fost nevoit să devină un lagăr înarmat pentru a supraviețui.

Iar conflictul israelo-palestinian este departe de a fi singurul din Orientul Mijlociu. Tensiunile etnice și religioase au sfâșiat Siria și Libanul. Ideologia jihadistă renaște în mare parte a regiunii. Chiar și așa-numitul islamism moderat, precum în Turcia lui Recep Tayyip Erdogan, refuză să repudieze grupuri precum Hamas.

În al cincilea rând, deși acordurile de la Gaza reprezintă cea mai spectaculoasă victorie a președintelui Trump până în prezent, cele mai mari provocări internaționale ale sale sunt încă înainte. Hamas (la fel ca susținătorii săi din Iran) a fost și este o forță nihilistă. A fost dușmanul tuturor guvernelor arabe din Orientul Mijlociu. Nu avea niciun program pozitiv pentru poporul pe care îl conducea, iar obiectivele sale politice erau complet nerealiste.

Tacticile sale erau la fel de revoltătoare pe cât erau de brutale metodele sale. Faptul că o mișcare atât de deranjată și de greșit orientată a putut să obțină un sprijin atât de larg în rândul tinerilor neliniștiți din întreaga lume reflectă, în parte, sentimentalismul neglijent al unor oameni a căror preocupare sinceră pentru palestinieni i-a orbit față de duplicitatea cinică și sângeroasă a Hamas. Și, desigur, virusul antisemitismului, la care mințile pe jumătate educate par să fie deosebit de vulnerabile, a avut și el rolul său. Dar capacitatea de a o incita pe Greta Thunberg să se alăture unei flote nu reprezintă o putere internațională reală.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Triumful domnului Trump asupra Hamasului a venit din capacitatea sa de a organiza o coaliție de realiști împotriva pretențiilor fantasmelor. Arabii din Golf doresc stabilitate în regiune, astfel încât să își poată dezvolta economiile și să atragă investiții internaționale fără tulburările și haosul perpetuu pe care Hamas le exploatează.

De asemenea, doresc ca Hamas să sufere o înfrângere zdrobitoare, care să îi reducă atractivitatea ideologică în rândul propriilor cetățeni. Israelul dorește securitate pentru poporul său. Europenii doresc încetarea unui război care a agitat populațiile lor de imigranți și a crescut riscul de terorism intern.

Genialitatea domnului Trump a fost aceea de a găsi un cadru în care aceste puteri diferite, cu priorități diferite, să poată colabora în vederea atingerii unui obiectiv comun. Este o realizare reală și merită recunoștința și respectul lumii întregi.

Dar pașii următori vor fi mai dificili. Guvernele rus și chinez, chiar și atunci când sunt greșite, au o raționalitate și o consecvență pe care Hamas nu le-a avut niciodată. Hamas a săpat tuneluri. Rusia și China construiesc arme nucleare.

Abilitatea, flexibilitatea și curajul pe care Donald Trump le-a demonstrat în campania sa împotriva Hamas îi vor fi de folos în competiția cu Rusia și China. Dar rămâne de văzut dacă acest președinte și țara pe care o conduce sunt pregătiți pentru încercările mai dure care vor urma.

Foto: The White House / Facebook

Share this: Facebook

X

