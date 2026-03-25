CNN, surprins că agenții ICE de la aeroportul din Atlanta reduc timpul de așteptare la controlul TSA

Un reporter CNN a rămas uimit după ce timpul de așteptare la punctele de control de securitate a scăzut de la ore la minute într-un aeroport în Atlanta, în urma deciziei președintelui Trump de a mobiliza agenți ICE pentru a veni în sprijinul agenților TSA care nu-și primeau salariile.

Corespondentul național principal Ryan Young a relatat cu uimire că prezența agenților de imigrare fără măști la Aeroportul Internațional Hartsfield-Jackson din Atlanta a determinat o schimbare radicală, călătorii trecând rapid prin punctele de control de securitate după săptămâni de cozi epuizante, pe fondul blocajului parțial al administrației, informează The New York Post.

„Wolf, aproape că nu-mi vine să cred că pot spune asta, dar traficul a scăzut considerabil în această dimineață”, i-a spus Young prezentatorului Wolf Blitzer marți dimineață, din interiorul acestui important nod de transport aerian. „Oamenii stăteau la coadă o oră, dar acum nu mai e cazul. Dacă te uiți la punctul principal de control de aici, se pare că sunt mai puțin de zece persoane. Nu cred că oamenii se așteptau să vadă cifrele la nivelul la care se află acum”.

Camera a făcut o panoramă către punctul de control TSA pustiu, unde doar câteva persoane așteptau la coadă.

Young a remarcat că marțea este de obicei o zi mai liniștită la aeroportul din Atlanta — înainte de a sublinia interacțiunile pozitive pe care agenții ICE le-au avut cu călătorii de la sosirea lor, luni.

„Ei patrulează zonele exterioare ale aeroportului, asigurând siguranța oamenilor, interacționând cu unii dintre cei care trec pe lângă ei, dar, în mare parte, au această atitudine defensivă, în care pur și simplu patrulează și se asigură că perimetrul este sigur”, a adăugat corespondentul. „Până acum, interacțiunile dintre oameni și agenți au fost destul de plăcute, pentru că aceștia nu poartă măști”.

Când Blitzer l-a întrebat dacă agenții ICE efectuează razii împotriva imigranților la aeroport, Young a răspuns că nu a văzut niciun agent să ceară un act de identitate sau să oprească pe cineva. În schimb, a spus el, unii agenți sunt postați la punctele de control TSA, stând de pază în timp ce pasagerii trec nestingheriți.

Luni au fost mobilizați agenți ICE pentru a contribui la ameliorarea problemelor legate de călătorii și a cozilor interminabile din aproximativ 14 aeroporturi din toată țara, unde personalul de securitate lucrează fără să fie plătit de când, în februarie, închiderea parțială a administrației federale a dus la suspendarea finanțării Departamentului Securității Interne.

Conform DHS, în weekend, numărul absențelor agenților TSA a atins cel mai ridicat nivel de la începutul blocajului parțial, acum cinci săptămâni.

Deși, potrivit relatărilor, agenții ICE de la aeroportul din Atlanta au menținut ordinea și au asigurat buna desfășurare a activităților, imaginile filmate luni au arătat călători ostili în diverse aeroporturi care îi urmăreau pe agenți, le îndreptau camerele de filmat spre față sau strigau la ei în timp ce aceștia își desfășurau activitatea.

Alte înregistrări erau mult mai puțin agresive, în care se vedeau pasageri recunoscători care le strângeau mâna agenților și le mulțumeau pentru ajutor.

