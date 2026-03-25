Israelul lovește ruta secretă de contrabandă cu armament dintre Rusia și Iran

Un atac israelian asupra unui avanpost naval din Marea Caspică a vizat sprijinul acordat de Rusia Iranului în cadrul conflictului, lovind o linie de aprovizionare pe care cele două țări o foloseau pentru transportul de muniție, drone și alte tipuri de armament, informează WSJ.

Atacul de săptămâna trecută a fost primul atac israelian din istorie asupra celei mai întinse mări interioare din lume. Situată mult dincolo de raza de acțiune a Marinei SUA, marea leagă porturile rusești și iraniene aflate la aproximativ 600 de mile distanță, oferind țărilor un loc unde pot face schimb liber de arme, precum și de mărfuri precum grâu și petrol.

Ruta a căpătat o importanță deosebită pentru transportul dronelor iraniene de tip Shahed – fabricate acum în ambele țări – pe care Rusia le-a folosit pentru a bombarda orașe ucrainene, iar Teheranul pentru a lovi aeroporturi, instalații energetice și baze americane din întreaga regiune a Golfului Persic.

Cooperarea dintre cele două țări s-a intensificat pe parcursul războiului, Rusia punând la dispoziție imagini din satelit și tehnologie avansată pentru drone, pentru a ajuta Iranul să atace obiective americane și alte ținte din întreaga regiune a Golfului, au declarat surse familiarizate cu situația.

„Obiectivul principal al acestui atac a fost acela de a limita contrabanda rusă și de a le demonstra iranienilor că nu dispun de apărare maritimă în Marea Caspică”, a declarat Eliezer Marum, fost comandant al Marinei israeliene, citat de WSJ.

Armata israeliană a afirmat că atacul de miercuri trecut asupra portului caspic Bandar Anzali a lovit zeci de ținte, printre care nave de război, un port, un centru de comandă și un șantier naval folosit pentru repararea și întreținerea navelor.

Fotografiile verificate de The Wall Street Journal și Storyful, companie deținută de News Corp, societatea-mamă a ziarului, au arătat pagube suferite de cartierul general al marinei iraniene din port, precum și nave militare distruse, deși amploarea exactă a pagubelor suferite de portul în sine nu a fost clară imediat.

Rusia și Iranul vor încerca probabil să continue contrabanda cu arme pe diferite rute, deși Israelul și-a pregătit terenul pentru a lansa noi atacuri, dacă va fi necesar, pentru a perturba și mai mult aceste operațiuni, a afirmat Marum.

Având în vedere că contrabanda cu echipament militar în regiunea Mării Caspice se întrepătrunde cu comerțul cu produse esențiale precum grâul, atacul a pus în pericol și aprovizionarea cu alimente a Iranului, demonstrând capacitatea Israelului de a provoca și mai multă suferință, dacă va fi necesar, au afirmat surse familiarizate cu situația.

Israelul nu ar ataca navele rusești care continuă să circule pe această rută, au declarat aceleași surse.

Analiștii au afirmat că, deși atacurile au fost semnificative, Iranul și Rusia ar putea probabil să-și redirecționeze comerțul către alte porturi de la Marea Caspică.

Foto: Farsi News

