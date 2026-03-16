Cum a devenit antisionismul un ritual occidental. Ură mai presus de realitate și rațiune

O mișcare politică cu rădăcinile în ura străveche față de evrei a devenit astăzi o identitate generațională

Este oficial: ura împotriva evreilor este în tendințe în rândul milenialilor și al celor mai în vârstă din Generația Z. Pe 28 iunie, scandările rapperului Bobby Vylan, „Moarte, moarte Armatei de Apărare a Israelului”, au fost transmise de BBC și preluate cu entuziasm de zeci de mii de oameni din publicul de 200.000 de spectatori prezenți la Festivalul Glastonbury, mulți dintre aceștia fluturând steaguri palestiniene. „Da, la naiba, de la râu până la mare”, a intonat Vylan, al cărui nume este foarte potrivit, „Palestina trebuie să fie, va fi, inshallah, va fi liberă!”

Spectacolul lui Vylan a fost o coda la victoria lui Zohran Mamdani din 24 iunie în primarele democratice pentru funcția de primar al New York-ului, un oraș cu cea mai mare populație de evrei (1,3 milioane) din afara Tel Avivului. Mamdani – care susține mișcarea de boicot, dezinvestire și sancțiuni, și-a exprimat „dragostea” pentru finanțatorii condamnați ai Hamas și a apărat apelurile la „globalizarea intifadei” – a obținut 52% din voturile alegătorilor sub 45 de ani la alegerile primare. O analiză The Tablet Magazine.

Mulți dintre fanii lui Vylan și din rândul electoratului tânăr, alb, cu studii superioare și înstărit al lui Mamdani ar fi, fără îndoială, de acord că „există o singură soluție: intifada, revoluția!” Dar ce problemă ar urma să rezolve această intifada globalizată? Evident, nu este vorba doar de Israel, ci și de Occident, ale cărui valori fundamentale și realizări sunt întruchipate de statul evreu. „Soluția”, prin urmare, nu este doar curățarea țării de evrei „de la râu până la mare”, ci și eradicarea civilizației occidentale.

Ce este sionismul

Sionismul este o mișcare politică și națională care susține dreptul poporului evreu de a avea propriul stat în teritoriul istoric al Israelului. Ideea a apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea, mai ales în Europa, ca reacție la persecuțiile și discriminarea împotriva evreilor. Unul dintre principalii promotori ai mișcării a fost Theodor Herzl, care a organizat în 1897 primul congres sionist la Basel. Sionismul a dus, în cele din urmă, la crearea statului Israel în anul 1948.

Ura deschisă față de evrei înflorește în perioadele de instabilitate socială și de dezlănțuire, când decența și bunele maniere care îi protejează de agresiunile concetățenilor lor sunt suspendate. Afirmația că evreii ucideau copii creștini pentru a le folosi sângele la prepararea matzo-ului de Paște a oferit un pretext pentru torturarea și uciderea unor comunități întregi, începând din secolul al XII-lea și până cel puțin în 1946, când 42 de evrei au fost măcelăriți din acest motiv în Kielce, Polonia.

Astăzi, „calomnia sângelui” a revenit într-o formă nouă: acuzația că Israelul vizează locuitorii din Gaza, în special copiii, în scopul unui genocid. Propagată de oameni care disprețuiesc în sinea lor învățăturile morale și spirituale ale creștinismului, inclusiv de antisemiti de extremă dreapta, această minciună răuvoitoare a alimentat indignarea și revolta generalizate în Occident. Unii au luat lucrurile în propriile mâini, vizând evreii cu violență oriunde s-ar afla aceștia.

Evenimentele recente indică o intensificare a acuzațiilor și a atacurilor. Pe 20 mai, subsecretarul general pentru afaceri umanitare al Organizației Națiunilor Unite a lansat un avertisment urgent în cadrul unui interviu acordat BBC:

„Există 14.000 de bebeluși [în Gaza] care vor muri în următoarele 48 de ore dacă nu reușim să ajungem la ei” cu ajutor umanitar. Deși această afirmație absurdă a fost rapid demontată, ea a devenit imediat virală și a fost răspândită pe scară largă de mass-media mainstream din Statele Unite, Regatul Unit și Australia.

Personalități de renume, precum jurnalista Katie Couric, care are 1,6 milioane de urmăritori pe X, au redistribuit-o. A doua zi, un cuplu care lucra la Ambasada Israelului, Yaron Lischinsky, 30 de ani, și Sarah Milgrim, 26 de ani, au fost executați în fața Muzeului Evreiesc Capital din Washington, D.C., de un bărbat care a declarat poliției:

„Am făcut-o pentru Palestina. Am făcut-o pentru Gaza.” Câteva zile mai târziu, pe 1 iunie, un egiptean care striga „Sunt niște ucigași! Câți copii ați ucis?” a aruncat cu bombe incendiare asupra participanților la un marș din Boulder, Colorado, care militează pentru eliberarea ostaticilor israelieni. El a rănit 15 persoane, printre care și o supraviețuitoare a Holocaustului. Una dintre victime, Karen Diamond, în vârstă de 82 de ani, a decedat în urma rănilor suferite.

Calomnia sângelui exprimă sentimente urâte de invidie și ură ascunse în adâncurile psihicului. Cum se poate ca un popor condamnat la exterminare încă din vremea lui Moise să mai existe încă pe fața pământului? Cartea Exodului răspunde că poporul lui Israel se bucură de puterea divină a unui Dumnezeu iubitor. Și Pavel, în Epistola sa către romani, afirmă dragostea lui Dumnezeu pentru evrei. Cei care urăsc evreii, însă, inversează această relație, comparând evreii cu insecte care sug sânge sau cu vampiri – paraziți subumani și inumani, atât de departe de favoarea divină încât sunt complet demonici.

Mai mult, calomnia sângelui denaturează o practică religioasă fundamentală a iudaismului și creștinismului, care comemorează hrana plină de iubire oferită de Dumnezeu. Matzah-ul de Paște amintește de „pâinea suferinței”, care a constituit hrana luată în grabă de sclavii israeliți în fuga lor, pâinea nedospită pe care Dumnezeu le-a poruncit să o pregătească în drumul lor spre libertate.

Este ceea ce Isus a ținut în mână la sederul de Paște, care a fost Cina cea de Taină, dând astfel naștere ritualului care îi leagă pe creștini între ei și de un Dumnezeu care mântuiește și răscumpără. Sărbătorind sângele vărsat și trupurile sfâșiate ale evreilor, adunarea pestriță de antisemiți a înlocuit legătura cu Dumnezeu cu un cult păgân modern.

Faptul că evreii sunt transformați în țapi ispășitori în Occident face parte integrantă dintr-o cultură care a revenit la barbarie, o cultură care încurajează violența politică.

Un sondaj recent realizat de Universitatea Rutgers a arătat că „55% dintre cei care se identifică drept «liberali» consideră că uciderea este un mijloc justificabil de a-și atinge obiectivele politice” – și îi conferă acestei practici o semnificație teologică. Dacă moartea lui George Floyd și canonizarea sa ulterioară ca martir secular au justificat revoltele urbane în timpul cărora 2.000 de polițiști au fost răniți, mii de afaceri și proprietăți au fost jefuite și vandalizate, iar 17 persoane au fost ucise, sfințirea crimei cu sânge rece a urmat curând.

După ce Luigi Mangione l-ar fi împușcat pe Brian Thompson, CEO-ul UnitedHealthcare, în 2024, au apărut imagini cu Mangione având o aură, îmbrăcat într-o mantie verde cu o inimă sacră roșie, sub titlul „Sfântul Luigi, patronul accesului la asistență medicală pentru toți”.

Aceste evoluții evidențiază convergența globală a mișcărilor politice și religioase militante. Islamiștii au învățat să vorbească pe limba activiștilor pentru justiție socială, în timp ce radicalii de extremă stânga au învățat să prezinte lupta ideologică ca pe un război sfânt. Viața omenească nu are prea mare valoare pentru niciuna dintre aceste părți. Drumul de la autoincendierea în numele Palestinei la așa-numitele atentate sinucigașe cu bombă nu este decât o scurtă oprire sau două într-un tren care a părăsit de mult stația politicii pașnice.

Scopul final al celor care au îmbinat islamismul cu marxismul, așa cum a recunoscut grupul „Columbia University Apartheid Divest” (o coaliție formată din peste 100 de organizații anti-Israel), este „eradicarea totală a civilizației occidentale”. Aceasta ar însemna o lume lipsită de libertate politică și economică, de libertatea de exprimare și de opinie, de drepturi egale pentru femei și minorități, de progres tehnologic, de filosofie, știință, artă, literatură, muzică și de bogățiile tradițiilor iudaice și creștine.

Ura față de Israel și evrei este, în esență, o aversiune nihilistă față de viața liberă și prosperă pe care Occidentul a asigurat-o pentru miliarde de oameni. Israelul întruchipează nu numai roadele abundente ale civilizației occidentale, ci și condițiile pentru existența lor: granițe puternice, mândrie națională și piețe libere; legături sociale strânse și un scop comun viguros. Aceste condiții sunt mult denigrate (în special în cazul statului evreu) deoarece împiedică orice fel de globalizare politică sau religioasă, fie că este vorba de socialism, islamism sau guvernare tehnocratică a elitelor.

Deși nu se poate schimba mentalitatea antisemiților înrăiți, occidentalii care supun Israelul și poporul său la critici acide pentru că sunt înclinați să susțină una sau mai multe dintre aceste cauze ar face bine să mediteze la această instrucțiune biblică: „Vă pun înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul; alegeți viața, ca să trăiți voi și sămânța voastră” (Deuteronom 30:19).

