SUA confirmă: Inovația românească ajută armata americană să intercepteze drone în Orientul Mijlociu

O tehnologie bazată pe inteligență artificială, dezvoltată în România, este utilizată în prezent de armata Statelor Unite în operațiuni desfășurate în Orientul Mijlociu. Platforma Nemesis AI, creată de compania clujeană OVES Enterprise, a fost integrată în sistemele antidronă operate de armata americană, potrivit informațiilor transmise de Ambasada Statelor Unite în România.

Conform U.S. Central Command (CENTCOM), platforma antidronă Electronic Advanced Ground Launcher System (EAGLS) este utilizată operațional începând cu 19 ianuarie și include tehnologie avansată de inteligență artificială dezvoltată de specialiști români.

Parteneriat româno-american în domeniul apărării

Integrarea tehnologiei românești a devenit posibilă în urma unui memorandum strategic semnat în urmă cu aproape un an între OVES Enterprise și MSI Defense Solutions, companie americană specializată în dezvoltarea de sisteme tactice avansate pentru apărare terestră și navală și partener al Departamentului Apărării al SUA.

În baza acestui acord, modelele de inteligență artificială dezvoltate de inginerii români au fost antrenate și integrate în arhitectura sistemului EAGLS, conceput pentru detectarea, urmărirea și neutralizarea dronelor și a altor amenințări aeriene.

Cum funcționează Nemesis AI

Platforma Nemesis AI adaugă un nivel suplimentar de automatizare în modul în care sunt identificate și gestionate amenințările aeriene. Sistemul procesează informații provenite de la mai mulți senzori și analizează datele în timp real pentru a identifica dronele ostile și pentru a calcula parametrii necesari interceptării.

În configurația actuală, sistemul EAGLS utilizează rachete ghidate laser Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), alături de senzori radar și optici, pentru a intercepta drone sau alte obiecte aeriene.

Modelele de inteligență artificială integrate în Nemesis AI sunt antrenate pentru recunoașterea țintelor, analiza traiectoriei și predicția poziției viitoare a dronelor. Odată identificată o amenințare, sistemul poate executa automat operațiuni precum identificarea, fixarea și urmărirea țintei (target acquisition, target lock și target tracking).

Pe baza datelor primite de la senzori, platforma estimează traseul dronei și generează parametrii necesari pentru orientarea turelei și lansarea interceptării, reducând semnificativ timpul de reacție în fața amenințărilor aeriene.

Rolul tehnologiei românești în sistemele de apărare ale aliaților

Potrivit Ambasadei Statelor Unite în România, platforma românească contribuie la detectarea, analiza și sprijinirea interceptării dronelor ostile, inclusiv a celor utilizate de forțe susținute de Iran în regiune.

„Această evoluție evidențiază rolul tot mai important al expertizei tehnologice românești în sistemele de apărare ale aliaților, demonstrând cum inovația dezvoltată în România poate contribui la gestionarea unor provocări complexe de securitate alături de parteneri internaționali”, a transmis, pe Facebook, Ambasada Statelor Unite în România.

Foto: US DoD

Share this: Facebook

X

