Curtea Supremă apără centrele de sprijin pentru sarcină pro-viață atacate de statul New Jersey

Curtea Supremă a susținut miercuri, în unanimitate, un grup de centre de consiliere pentru gravide cu orientare religioasă care au dat în judecată statul New Jersey pentru că a încercat să le oblige să predea o cantitate uriașă de informații despre donatori și documente interne confidențiale.

Judecătorii au hotărât că organizația „First Choice Women’s Resource Centers” poate contesta în instanța federală citația emisă de procurorul general al statului New Jersey, Matthew Platkin, prin care se solicită numele, numerele de telefon, adresele și locurile de muncă ale donatorilor, precum și peste 20 de alte categorii de documente.

Citația cu caracter general „nu explica de ce procurorul general a solicitat evidențele donatorilor organizației First Choice”, a remarcat Curtea Supremă, și nu menționa nicio încălcare a legii. De asemenea, aceasta „a avertizat de două ori că nerespectarea cererii ar putea atrage răspunderea organizației pentru sfidarea instanței și alte sancțiuni”.

Platkin, un democrat ferm susținător al avortului, a emis o „alertă pentru consumatori” după anularea hotărârii Roe vs Wade în 2022, denunțând centrele de consiliere pentru sarcină. Biroul său a colaborat cu Planned Parenthood la elaborarea alertei, după cum au relevat ulterior e-mailurile.

„O solicitare oficială privind informațiile referitoare la donatorii privați este suficientă pentru a descuraja persoanele cu bun simț să se alăture unui grup. Este suficientă pentru a descuraja grupurile să-și exprime opiniile disidente”, a scris judecătorul Neil Gorsuch în hotărârea instanței. „Pe baza acuzațiilor și declarațiilor sale, precum și având în vedere numeroasele noastre precedente de lungă durată în acest domeniu și deducțiile rezonabile privind comportamentul terților, First Choice a demonstrat că solicitarea procurorului general de a furniza informații despre donatorii privați lezează drepturile de asociere ale grupului, garantate de Primul Amendament”, a adăugat el.

Hotărârea Curții Supreme în cauza First Choice Women’s Resource Centers împotriva Platkin anulează o hotărâre a unei instanțe inferioare prin care se stabilise că centrele pro-viață trebuiau să conteste mai întâi citația în fața instanțelor statului New Jersey.

Organizația Alliance Defending Freedom reprezintă centrele de resurse pentru femei „First Choice”. Administrația Trump a susținut, de asemenea, centrele de consiliere pentru sarcină în acest caz.

