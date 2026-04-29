Tacticile pe care Candace Owens și Tucker Carlson le folosesc pentru a manipula publicul

Când toți liber-cugetătorii ajung la aceeași concluzie, în același timp și folosind aceleași cuvinte, gândirea lor nu este atât de liberă pe cât cred ei

Oamenii au adesea impresia că ajung brusc la adevăruri profunde, ca și cum li s-ar „deschide ochii”. În realitate, această senzație nu vine neapărat din descoperirea unor fapte noi, ci din modul în care informațiile sunt prezentate. O schimbare de perspectivă, susținută de o narațiune convingătoare, poate transforma complet felul în care interpretăm aceeași realitate. Această experiență este cunoscută drept „iluzia de înțelegere” — un sentiment intens de claritate care poate fi indus fără a aduce dovezi suplimentare.

În contextul actual, această iluzie joacă un rol important în formarea opiniilor publice, mai ales în mediul online și în discursurile unor figuri influente. Mesajele bine construite pot determina oamenii să creadă că au descoperit adevăruri ascunse, când de fapt au fost ghidați să privească aceleași informații dintr-un unghi diferit. Acest mecanism este deosebit de puternic în rândul tinerilor, care sunt mai expuși la fluxuri constante de conținut și interpretări. Astfel, convingerile pot fi modelate nu prin fapte noi, ci prin felul în care povestea este spusă.

Aceleași trăsături caracteristice de contagiune socială din istoria modernă: eugenia, explozia demografică, isteria legată de COVID, mișcarea BLM, transgenderismul se regăsesc și în cazul podcasterilor Tucker Carlson și Candace Owens.

În ceea ce-l privește pe Tucker, identificăm o tehnică numită presupunere — formularea unei afirmații și tratarea acesteia, în aceeași propoziție, ca pe un fapt deja stabilit.

Tucker despre Pearl Harbor: „Când Roosevelt a permis ca Pearl Harbor să se întâmple, ceea ce a și făcut, acest lucru a fost dovedit, cred”.

Tucker formulează afirmația și apoi, chiar în aceeași propoziție, o tratează ca pe un fapt deja stabilit. Nu o argumentează. Nu menționează sursa. El presupune că există.

Expresia de rezervă cred este o mențiune legală adăugată după ce certitudinea a fost deja stabilită. El cataloghează, de asemenea, expresiile caracteristice ale lui Tucker: „evident”, „clar”, „recunoscut universal” și „desigur”. Recunoscut universal și evident nu constituie de fapt argumente. Ele ocolesc complet argumentele. Ele îți spun că verdictul este deja dat.

În ceea ce o privește pe Candace, ne concentrăm frazei sale caracteristice: Nu știm, dar știm. Întreaga sa bază probatorie pentru a susține că era ceva suspect în legătură cu moartea lui Charlie Kirk se rezuma la faptul că ea a fost întotdeauna în culise la evenimentele Turning Point.

Pornind de la acest singur element de informație, de la experiența sa personală din cadrul propriilor apariții publice, ea concluzionează că orice abatere de la normă este, prin urmare, suspectă.

Apoi, ea transformă o recunoaștere a necunoașterii într-o certitudine colectivă. „Nu știm, dar știm” nu înseamnă nimic. Este sunetul cuiva care face un gest către o concluzie la care pur și simplu nu poate ajunge și apoi speră că tu vei face saltul împreună cu el”.

Identificăm, de asemenea, ceea ce se numește transfer de autoritate: O singură afirmație adevărată sau convingătoare devine o referință. Iar acea referință este apoi folosită pentru a introduce pe furiș o mulțime de alte afirmații pe care nu le verifici niciodată în mod independent.

Tucker și Candace și-au câștigat reputația prin dezvăluirea unor fapte reale, dar apoi au folosit această încredere pentru a susține afirmații care nu rezistă unei analize amănunțite.

Vocile care profită de cinismul tău vor să te facă să crezi că încrederea este o slăbiciune. Vor să te facă să crezi că îndoiala este o forță. Antidotul nu constă într-o manipulare mai abilă din partea unui narator mai demn de încredere, ci este gândirea critică, informarea din mai multe surse, inclusiv opozante modului tău de gândire.

Când privim la valul actual anti-Israel, Tucker și Candace sunt actorii principali în rândul tinerilor conservatori americani.

Ne ne confruntăm cu o nouă formă de contagiune socială, iar semnul distinctiv este chiar acolo, la vedere: milioane de tineri conservatori nu au ajuns în mod independent la concluzii identice despre evrei și Israel prin propriile cercetări. Au ajuns la aceleași concluzii, în același timp, folosind aceleași cuvinte, citând aceiași influențatori, trăind același sentiment de trezire.

Asta nu este o gândire independentă. Este o infecție. Iar cei care o răspândesc, fie că este vorba de Tucker, care își construiește un imperiu pe baza urii de sine a americanilor, sau de Candace, care încearcă să devină miliardară pe seama disperării tale, au nevoie ca tu să fii demoralizat, au nevoie ca tu să fii cinic și au nevoie ca tu să dai clic pe următorul episod.

Prima înșelăciune din istoria omenirii nu părea a fi o înșelăciune. Părea a fi o iluminare. Dar, în realitate, era sclavie.

Foto: AI

