Măsurile ilegale la care au recurs Democrații pentru a ucide copii

Organizația Planned Parenthood, cea mai mare industrie a avortului din SUA, se află într-o situație dificilă.

Aproximativ 50 de clinici s-au închis doar în ultimul an, inclusiv în statele în care avortul este încă legal. Probabil că este mai bine așa, deoarece, potrivit ziarului New York Times, pacientele de la Planned Parenthood au fost victime ale unor avorturi eșuate, ale unor dispozitive intrauterine poziționate incorect și ale scurgerilor de canalizare în sălile de recuperare, informează The American Spectator.

Organizația și filialele sale atribuie problemele de finanțare măsurilor recente ale administrației Trump de a reduce fluxul de fonduri federale, prin refuzul de a include organizația în programul Medicare.

Această afirmație nu este întru totul corectă — încă din anii 1990, Planned Parenthood administra aproximativ 900 de clinici care deserveau 5 milioane de femei. Astăzi, numărul acestora este de 600 de clinici care deservesc 2,1 milioane de femei. Deși au avut loc multe închideri în ultimii ani, tendința a început înainte ca Congresul să încerce să retragă finanțarea organizației.

Este o veste fantastică. Da, Planned Parenthood a atins un record absolut în ceea ce privește uciderea copiilor în perioada 2023-2024, când a ucis 434.450 de copii în întreaga SUA, dar se zbate cu disperare să rămână pe linia de plutire. Se pare că este mult mai greu să obții finanțare când nu ai o administrație prietenoasă care să facă ore suplimentare pentru a-ți canaliza fonduri.

Da. Ai citit bine.

Se pare că funcționarii din perioada Biden de la Administrația pentru Întreprinderi Mici (SBA) erau foarte interesați să se asigure că filialele Planned Parenthood își primeau împrumuturile în valoare de 88 de milioane de dolari — atât de mult încât au adoptat cuvinte-cheie pentru a-i induce în eroare pe jurnaliști și pe congresmenii republicani.

Probabil vă amintiți că, pe vremea când pandemia de COVID-19 îi obliga pe angajați să rămână acasă, dar erau în continuare pe statul de plată, guvernul a oferit întreprinderilor mici împrumuturi care puteau fi iertate, pentru a le ajuta să-și plătească în continuare angajații, în timp ce aceștia erau nevoiți să ducă o viață sedentară. Programul se numea „Paycheck Protection Program” (PPP).

Printre întreprinderile care au solicitat aceste împrumuturi s-au numărat 38 de filiale ale Planned Parenthood. Ideea era că filialele în sine ar putea fi considerate întreprinderi mici, chiar dacă organizația-mamă nu îndeplinea criteriile. Desigur, republicanii din Congres nu au fost de acord.

În mai 2020, sub prima administrație Trump, aceștia au obligat SBA să recunoască faptul că filialele nu ar trebui să primească împrumuturile și că vor trebui să le ramburseze guvernului. SBA a trimis chiar scrisori către filialele Planned Parenthood, informându-le că nu sunt eligibile pentru finanțarea suplimentară.

Totul ar fi putut fi în regulă, dacă nu cumva Joe Biden ar fi câștigat alegerile șase luni mai târziu. Desigur, SBA recunoscuse deja că filialele Planned Parenthood nu ar trebui să primească împrumuturi, dar administrația și democrații aflați la putere nu erau interesați să le oblige să ramburseze nimic. Problema era că, la începutul anului 2021, republicanii îi presau să ofere informații actualizate.

Astfel, consilierul juridic al SBA de la acea vreme, Peggy Hamilton, a trimis un e-mail intitulat „Decizii privind Benghazi (PPP/PPH)”. Câteva ore mai târziu, i-a trimis un mesaj privat șefului său de cabinet: „Pot programa o întâlnire ca să luăm o decizie în legătură cu Benghazi (Planned Parenthood)?”

Și, în caz că se întreba cineva ce legătură are Benghazi — un oraș din Libia — cu toată povestea asta. Acel schimb de e-mailuri a continuat luni de zile.

Până la sfârșitul lunii mai 2021, republicanii din Congres solicitau SBA documentația completă, fără cenzură, referitoare la întreaga chestiune. Simțind presiunea, a fost programată o ședință pe Microsoft Teams „pentru a discuta despre iertarea datoriilor”. Titlul? „Deciziile privind Benghazi (PPP/PPH)”.

După cum a subliniat senatoarea Joni Ernst (republicană din Iowa) în scrisoarea adresată Departamentului Justiției, prin care a adus la lumină această chestiune la începutul acestei săptămâni, „se pare că mai mulți numiți politici ai lui Biden, precum și unii angajați ai SBA, au ascuns în mod deliberat sau au încercat să ascundă documentele lor referitoare la Planned Parenthood”.

Desigur, toată povestea era complet ilegală. Nimeni nu ar trebui să încerce să ascundă documente federale, iar o astfel de faptă poate atrage după sine o amendă și o pedeapsă cu închisoarea de până la trei ani. Este ceva ce, chiar dacă bunul simț nu i-ar fi dat de gândit, Hamilton ar fi trebuit să știe. Era avocată de trei decenii.

Ce s-a întâmplat cu împrumuturile acordate organizației Planned Parenthood? Ei bine, 34 din cele 38 inițiale au fost în cele din urmă anulate. Așadar, da, Planned Parenthood a reușit să obțină zeci de milioane de dolari din banii contribuabililor, deși nu îndeplinea condițiile necesare pentru a le primi.

Acesta este, desigur, un exemplu flagrant de corupție: veniturile noastre câștigate cu greu au ajuns în mâinile unor medici care vor să ne omoare copiii. Dar este doar unul dintre numeroasele incidente din „Mlaștină”. Avem o problemă sistemică legată de indivizi înrădăcinați în numeroase agenții și organizații care caută să-și îndeplinească agendele politice, chiar dacă trebuie să comită acte ilegale pentru a face acest lucru. În acest moment, este aproape imposibil să scăpăm de agenții și organizații, așa că am putea la fel de bine să-i convingem pe indivizi că încălcarea legii are consecințe.

Așadar, să-i trimitem pe acești oameni în fața justiției. Să-i trimitem la închisoare pentru cei trei ani prevăzuți de lege. Să le aplicăm amenzi. Poate, doar poate, dacă o vom face suficient de des, birocrații noștri ne vor servi pe noi, nu agenda lor politică.

