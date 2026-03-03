Curtea Supremă obligă California să informeze părinții despre schimbările de sex ale elevilor

Curtea reinstaurează ordinul judecătoresc care interzice școlilor să utilizeze nume și pronume noi „transgender” pentru elevi în cazul în care părinți

Școlile publice din California nu pot ascunde părinților faptul că copiii lor exprimă o identitate de gen care nu corespunde sexului înregistrat la naștere, a decis luni Curtea Supremă.

Curtea, într-o decizie divizată, a concluzionat că părinții au dreptul constituțional de a fi informați dacă copiii lor adoptă pronume noi, folosesc un nume diferit sau iau alte măsuri pentru a trece social la o nouă identitate de gen în timp ce sunt la școală.

„Când un copil manifestă simptome de disforie de gen la școală, politicile din California ascund această informație de părinți și facilitează o anumită tranziție de gen în timpul orelor de școală”, a scris instanța într-o opinie nesemnată de șapte pagini care a decis un caz pe lista sa de urgențe. „Aceste politici încalcă probabil drepturile părinților de a dirija creșterea și educația copiilor lor”.

A fost prima dintre cele două hotărâri importante pe care instanța suprem[ le-a emis luni seara în cadrul procedurii de urgență. Într-un alt caz, instanța a blocat o încercare de redesenare a unui district electoral republican din New York City, după ce un judecător a constatat că granițele existente diluează puterea alegătorilor de culoare și latino-americani.

Cei trei judecători numiți de democrați au exprimat opinii divergente față de ambele hotărâri.

Cazul din California se referea la o politică statală care permitea elevilor transgender să facă tranziția socială în școală fără ca părinții lor să fie automat informați. Hotărârea Curții Supreme interzice statului să aplice această politică în timp ce litigiul privind legalitatea acesteia continuă.

Patru părinți și patru profesori au susținut că politica statului interzicea în mod neconstituțional angajaților școlii să informeze părinții despre identitatea de gen a unui copil fără consimțământul acestuia. Un judecător federal a dat câștig de cauză părinților și profesorilor, împiedicând statul să aplice politica și interzicând angajaților școlilor din întreg statul să utilizeze nume și pronume noi pentru elevi dacă părinții acestora se opuneau.

Curtea supremă a repus în vigoare această hotărâre după ce un complet de apel o suspendase.

