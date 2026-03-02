În culisele eliminării ayatollahului Khamenei: Camere de trafic compromise, comunicații sabotate și informatori CIA

În umbra unui oraș supravegheat până la ultimul semafor și a unei capitale infiltrate până în străfundul rețelelor sale de comunicații, s-a desfășurat

În umbra unui oraș supravegheat până la ultimul semafor și a unei capitale infiltrate până în străfundul rețelelor sale de comunicații, s-a desfășurat ani la rând o operațiune care avea să schimbe echilibrul de putere în Orientul Mijlociu. Nu a fost doar un atac aerian și nici doar o demonstrație de forță militară, ci punctul culminant al unei campanii tăcute, meticuloase și tehnologizate, în care datele au devenit armă, iar algoritmii – instrumente de vânătoare strategică.

Asasinarea lui Ali Khamenei, prezentată drept rezultatul unei lovituri de precizie, ascunde în spatele ei o poveste mult mai complexă: ani de infiltrări digitale, rețele umane activate la momentul potrivit și o doctrină de intelligence care transformă informația în țintă. De la camerele de trafic din Teheran până la cele mai înalte niveluri decizionale din Israel și Statele Unite, fiecare piesă a fost așezată cu răbdare într-un puzzle geopolitic exploziv.

Financial Times dezvăluie mecanismele din spatele unei operațiuni fără precedent — cum a fost construit „tiparul de viață” al unuia dintre cei mai protejați lideri ai lumii, cum a fost paralizată infrastructura din jurul său și cum o decizie politică a transformat superioritatea informațională într-un act cu impact global.

Israelul a petrecut ani întregi penetrând camerele de trafic din Teheran și monitorizând gărzile de corp înaintea asasinării liderului suprem al Iranului.

Când gărzile de corp și șoferii, bine antrenați și loiali, ai oficialilor iranieni de rang înalt au venit la serviciu în apropiere de strada Pasteur din Teheran — unde ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis într-un atac aerian israelian sâmbătă — israelienii îi urmăreau.

Aproape toate camerele de trafic din Teheran fuseseră penetrate și urmărite timp de ani de zile, imaginile lor fiind criptate și transmise către servere din Tel Aviv și din sudul Israelului, potrivit a două persoane familiarizate cu situația.

O cameră avea un unghi deosebit de util, potrivit uneia dintre surse, permițând stabilirea locului în care țintele preferau să își parcheze mașinile personale și oferind o fereastră asupra unei părți banale a complexului strict păzit.

Algoritmi complecși au adăugat detalii la dosarele membrilor acestor gărzi de securitate, care includeau adresele lor, programul de lucru, rutele pe care le urmau către serviciu și, cel mai important, pe cine erau desemnați de obicei să protejeze și să transporte — construind ceea ce ofițerii de informații numesc un „tipar de viață”.

Aceste capacități făceau parte dintr-o campanie de informații desfășurată pe parcursul mai multor ani, care a contribuit la pregătirea asasinării ayatollahului. Această sursă de date în timp real — una dintre sutele de fluxuri diferite de informații — nu a fost singura modalitate prin care Israelul și CIA au reușit să determine exact la ce oră Khamenei, în vârstă de 86 de ani, urma să se afle în birourile sale în acea dimineață fatidică de sâmbătă și cine avea să i se alăture.

De asemenea, Israelul a reușit să perturbe componente individuale ale aproximativ unei duzini de turnuri de telefonie mobilă din apropierea străzii Pasteur, făcând telefoanele indisponibile atunci când erau apelate și împiedicând echipa de protecție a lui Khamenei să primească eventuale avertismente.

Cu mult înainte ca bombele să cadă, „cunoșteam Teheranul așa cum cunoaștem Ierusalimul”, a declarat un oficial israelian actual din domeniul informațiilor. „Iar când cunoști [un loc] la fel de bine precum cunoști strada pe care ai crescut, observi imediat orice lucru ieșit din comun”.

Imaginea densă, așa-numita „imagine de informații”, a capitalei inamicului principal a fost rezultatul unei colectări laborioase de date, posibilă datorită unității sofisticate de informații din semnale a Israelului, Unit 8200, agenților umani recrutați de serviciul său extern de informații Mossad și volumelor uriașe de date analizate de serviciile militare în rapoarte zilnice.

Israelul a folosit o metodă matematică cunoscută sub numele de analiză a rețelelor sociale pentru a parcurge miliarde de puncte de date, pentru a descoperi centre improbabile de gravitație decizională și pentru a identifica noi ținte de supraveghere și eliminare, potrivit unei persoane familiarizate cu utilizarea metodei. Toate acestea alimentau o linie de producție cu un singur produs: ținte.

„În cultura serviciilor de informații israeliene, informațiile pentru desemnarea țintelor reprezintă cea mai esențială problemă tactică — sunt concepute pentru a permite o strategie”, a declarat Itai Shapira, general de brigadă în rezervă și veteran de 25 de ani al direcției de informații. „Dacă factorul de decizie hotărăște că cineva trebuie asasinat, în Israel cultura este: «Vom furniza informațiile necesare pentru desemnarea țintei»”.

Israelul a asasinat sute de persoane în străinătate, inclusiv lideri militanți, oameni de știință din domeniul nuclear, ingineri chimiști — și numeroși civili nevinovați. Însă, chiar și în cazul uciderii unui lider politic și religios atât de proeminent precum Khamenei, în ce măsură utilizarea agresivă, timp de decenii, a superiorității tehnologice și tehnice a adus câștiguri strategice majore este intens dezbătut atât în interiorul, cât și în afara Israelului.

Superioritatea serviciilor de informații ale Israelului a fost pe deplin demonstrată în războiul de 12 zile din luna iunie 2025, când peste 20 de oameni de știință iranieni din domeniul nuclear și oficiali militari de rang înalt au fost asasinați în câteva minute, într-o salvă inițială.

Aceasta a fost însoțită de o neutralizare fără precedent a apărării aeriene a Iranului printr-o combinație de atacuri cibernetice, drone cu rază scurtă și rachete de precizie lansate din afara granițelor Iranului, distrugând radarele lansatoarelor de rachete de fabricație rusească.

„Le-am luat mai întâi ochii”, a spus un oficial din domeniul informațiilor. Atât în războiul din iunie, cât și acum, piloții israelieni au folosit un anumit tip de rachetă numită Sparrow, ale cărei variante pot lovi o țintă de dimensiunea unei mese de sufragerie de la peste 1.000 km distanță — departe de Iran și dincolo de raza oricărui sistem de apărare aeriană al acestuia.

Nu toate detaliile celei mai recente operațiuni sunt cunoscute. Unele s-ar putea să nu fie făcute niciodată publice, pentru a proteja sursele și metodele încă utilizate pentru urmărirea altor ținte.

Însă uciderea lui Khamenei a fost o decizie politică, nu doar o realizare tehnologică, au spus mai mult de o jumătate de duzină de actuali și foști oficiali israelieni din domeniul informațiilor intervievați pentru acest articol.

Când CIA și Israelul au stabilit că Ali Khamenei urma să țină o ședință sâmbătă dimineața la birourile sale din apropierea străzii Pasteur, oportunitatea de a-l ucide alături de o mare parte din conducerea de vârf a Iranului a fost deosebit de favorabilă.

Ei au evaluat că vânarea acestora după declanșarea propriu-zisă a războiului ar fi fost mult mai dificilă, deoarece iranienii ar fi pus rapid în aplicare practici prestabilite de evitare, inclusiv retragerea în buncăre subterane imune la bombele israeliene.

Khamenei, spre deosebire de aliatul său, liderul Hezbollah Hassan Nasrallah, nu trăia în ascunzătoare. Nasrallah petrecuse ani în buncăre subterane, evitând mai multe tentative de asasinat israeliene până în septembrie 2024, când avioane de vânătoare israeliene au lansat până la 80 de bombe asupra ascunzătorii sale din Beirut, ucigându-l.

În schimb, Khamenei vorbise public despre posibilitatea de a fi ucis, minimalizând importanța propriei sale vieți pentru soarta republicii islamice — de fapt, unii experți în Iran au spus că se aștepta să fie martirizat.

Totuși, în timpul războiului, potrivit uneia dintre persoanele intervievate, el a luat anumite măsuri de precauție. „Era neobișnuit pentru el să nu fie în buncăr — avea două buncăre — și dacă ar fi fost acolo, Israelul nu l-ar fi putut atinge cu bombele pe care le are”, a spus sursa.

Ayatollahul Ali Khamenei a condus țara din 1989 și avea ultimul cuvânt în toate chestiunile legate de securitatea națională a Iranului. În vârstă de 86 de ani, el a fost o figură cheie în mișcarea care a dus la răsturnarea șahului în revoluția din 1979. Liderul intransigent a fost la putere în timpul mai multor represiuni împotriva protestatarilor din Iran și a fost ținta criticilor celor care se opun poziției sale dure în politica externă și politicilor represive din țară.

Nu există o cifră exactă, oficială și verificabilă independent cu privire la numărul total de oameni uciși sub conducerea ayatollahului Ali Khamenei. Cu toate acestea, rapoarte ale organizațiilor pentru drepturile omului și investigații media indică faptul că numărul victimelor represiunii interne, execuțiilor și protestelor violente se ridică la mii, posibil zeci de mii pe parcursul mandatului său de peste trei decenii.

Chiar și în iunie 2025, în plin război, Israelul nu a făcut încercări cunoscute de a-l bombarda pe Khamenei. În schimb, a vizat în principal conducerea Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, lansatoare de rachete și stocuri, precum și facilități și oameni de știință din programul nuclear iranian.

În timp ce Donald Trump amenințase în repetate rânduri în ultimele săptămâni că va ataca Iranul, concentrând o „armadă” în largul coastelor sale, negocierile dintre SUA și Iran privind programul nuclear al republicii islamice urmau să continue în această săptămână.

Mediatorul Oman a declarat că Iranul era dispus să facă concesii care ar putea ajuta la evitarea unui război și a descris cea mai recentă întâlnire, de joia trecută, drept productivă.

În public, președintele american s-a plâns că lucrurile avansează prea lent. Însă o persoană familiarizată cu situația a spus că, în privat, Trump era „nemulțumit de răspunsurile iraniene”, deschizând astfel calea către război.

O persoană informată despre operațiune a spus că atacul asupra Iranului fusese planificat de luni de zile, dar oficialii și-au ajustat planul după ce serviciile de informații americane și israeliene au confirmat că Ali Khamenei și oficialii săi de rang înalt urmau să se întâlnească în complexul său din Teheran sâmbătă dimineața.

Urmărirea țintelor individuale era odinioară o muncă laborioasă, necesitând confirmări vizuale și eliminarea confirmărilor false, însă vasta colectare de date bazată pe algoritmi a Israelului a automatizat această sarcină în ultimii ani.

Însă pentru o țintă de valoare atât de ridicată precum Khamenei, eșecul nu era o opțiune. Doctrina militară israeliană impune ca doi ofițeri superiori separați, lucrând independent unul de celălalt, să confirme cu un grad ridicat de certitudine că ținta se află în locația care urmează să fie atacată și cine o însoțește.

În acest caz, potrivit a două persoane familiarizate cu situația, serviciile israeliene dispuneau de informații din interceptări și alte surse tehnice, precum camerele de trafic piratate și rețelele de telefonie mobilă profund infiltrate. Una dintre persoane a spus că acestea arătau că întâlnirea cu Khamenei era conform programului, iar oficialii de rang înalt se îndreptau către locație.

Însă americanii aveau ceva și mai concret — o sursă umană, au spus ambele persoane familiarizate cu situația. CIA a refuzat să comenteze.

Acest lucru a permis avioanelor israeliene, care zburau de ore întregi pentru a ajunge la timp la locația potrivită, să lanseze până la 30 de rachete de precizie, a declarat fostul oficial superior israelian din domeniul informațiilor.

Armata israeliană a adăugat că lovirea în timpul zilei a oferit un avantaj.

„Decizia de a lovi dimineața, mai degrabă decât noaptea, a permis Israelului să obțină surpriza tactică pentru a doua oară, în ciuda pregătirii intense a Iranului”, a declarat aceasta.

Succesul tactic a fost culminarea a două evenimente separate, la peste 20 de ani distanță, a spus Sima Shine, fost oficial Mossad specializat pe Iran.

Primul a fost o directivă dată în 2001 de fostul prim-ministru Ariel Sharon lui Meir Dagan, pe atunci șef al Mossad — preocupat de Siria, militanții palestinieni, Hezbollah în Liban și alții — pentru a face din Iran o prioritate.

„Toate lucrurile pe care le face Mossad sunt bune și frumoase, i-a spus Sharon lui Dagan, potrivit lui Shine. Ceea ce am nevoie este Iranul. Aceasta este ținta ta”. „Și de atunci, aceasta este ținta”, a spus ea. Israelul sabotase programul nuclear al Iranului, îi ucisese oamenii de știință, îi combătuse aliații și chiar distrusese infrastructura militară a aliatului său crucial, Siria, în zilele de după înlăturarea dictatorului Bashar al-Assad.

Însă agențiile de informații iraniene erau adversari redutabili.

În 2022, un grup legat de serviciile de securitate iraniene a publicat date despre care susținea că fuseseră extrase dintr-un telefon aparținând soției șefului Mossad. Iranul a piratat, de asemenea, camere CCTV din Ierusalim în timpul războiului din 2025 pentru a obține evaluări în timp real ale pagubelor pe care israelienii le cenzuraseră din transmisiuni; a cumpărat fotografii ale sistemelor de apărare antirachetă; și chiar a cartografiat traseul de jogging al unui politician important prin mituirea unor cetățeni israelieni, potrivit procurorilor israelieni.

Al doilea eveniment, a adăugat Shine, a fost atacul transfrontalier din 7 octombrie 2023 al Hamas, despre care Israelul susține că a fost susținut de Iran și care a schimbat un calcul de lungă durată în Israel: că, deși pătrunseseră cercurile mai multor șefi de stat inamici, de la Gamal Abdel Nasser din Egipt la Hafez al-Assad din Siria, uciderea acestora era interzisă chiar și în timp de război.

Uciderea liderilor străini nu este doar un tabu, ci și plină de riscuri operaționale. Eșecul le poate spori prestigiul, așa cum s-a întâmplat după numeroasele tentative eșuate ale CIA de a-l ucide pe Fidel Castro din Cuba, în timp ce succesul poate declanșa un haos imprevizibil.

Însă, a spus Shine, seria de lovituri spectaculoase ale serviciilor israeliene — inclusiv asasinarea din 2024 a liderului Hamas Ismail Haniyeh la Teheran și un proiect clandestin multianual de 300 de milioane de dolari pentru a sabota mii de pagere și stații radio ale Hezbollah — are propriul său efect seducător.

„În ebraică spunem: Odată cu mâncarea vine și pofta”, a spus ea. „Cu alte cuvinte, cu cât ai mai mult, cu atât vrei și mai mult”.

