De ce energia pe cărbune este esențială în perioadele de frig extrem

Valul de frig arctic din weekend a supus o mare parte din rețeaua electrică a SUA unui test de rezistență și a servit ca o altă alertă cu privire la riscurile crescânde pentru fiabilitatea energiei electrice. Americanii pot fi recunoscători că grupul lui Biden nu a reușit să forțeze închiderea tuturor centralelor pe cărbune.

North American Electric Reliability Corp. a avertizat în noiembrie că „condițiile extreme de iarnă care se extind pe o suprafață mare ar putea duce la deficite în aprovizionarea cu energie electrică”. Asta s-a și întâmplat. Temperaturile extrem de scăzute au determinat o creștere a cererii în zonele în care americanii folosesc energia electrică pentru încălzire, în special în Texas.

În nord-estul și centrul Statelor Unite, unde mai mulți oameni se încălzesc cu gaz natural, a fost disponibil mai puțin combustibil pentru centralele electrice. Dacă adăugăm și întreruperile de funcționare ale centralelor cauzate de condițiile meteorologice, avem toate ingredientele pentru o situație de urgență a rețelei electrice. Operatorii rețelei, companiile de utilități și Departamentul Energiei al administrației Trump au trebuit să facă tot posibilul pentru a menține luminile aprinse și încălzirea funcțională pentru zeci de milioane de americani.

Sâmbătă, furnizorii de utilități din Midwest au îndrumat clienții să reducă temperatura termostatelor, să deconecteze „aparatele neesențiale” și să reducă setările de temperatură ale încălzitoarelor electrice de apă. Sper că vă bucurați de dușuri călduțe și de confortul de a vă cuibări într-o haină groasă cu o carte.

Departamentul Energiei a renunțat, de asemenea, la regulile privind emisiile, astfel încât centralele pe combustibili fosili să poată funcționa la capacitate maximă. Duminică dimineața devreme, cărbunele reprezenta aproximativ 40% din energia electrică din rețeaua MISO din Midwest, 24% în PJM Interconnection din estul SUA și 18% în Texas, restul provenind în mare parte din gaze naturale și energie nucleară.

Blocada impusă de New York asupra conductelor de gaz a limitat aprovizionarea cu combustibil a centralelor electrice din New England. Centralele electrice din regiune au fost nevoite să recurgă la arderea petrolului, care a reprezentat 40% din energia electrică în perioadele de vârf ale cererii. Rețineți acest lucru: regiunea a generat mai multă energie din arderea lemnului și a deșeurilor decât din energia eoliană.

Activiștii climatici afirmă că energia solară, eoliană și bateriile pot înlocui combustibilii fosili, dar aceste surse au contribuit cu puțină energie în majoritatea locurilor în weekend. Energia eoliană și solară nu sunt fiabile în condiții meteorologice nefavorabile. Bateriile pot furniza energie doar pentru câteva ore, ceea ce nu ajută prea mult în timpul unei furtuni care durează o zi sau două.

Panica energetică provocată de înghețul puternic subliniază motivul pentru care Departamentul Energiei a emis în ultimele luni ordine de urgență pentru „stoparea închiderii politice a centralelor pe cărbune” din Midwest.

Rețeaua electrică are nevoie de toată energia pe cărbune pe care o poate obține atunci când temperaturile scad sau cresc brusc. Grupurile ecologiste au contestat ordinele departamentului.

Oare scopul final este reducerea emisiilor de carbon prin înghețarea americanilor?

