De ce își dorea Putin invadarea Groenlandei de către SUA

Fără să miște un deget, Rusia părea pe punctul de a învinge „principalul său adversar”, NATO

Când Vladimir Putin a fost ales președinte al Rusiei în 2000, un reporter l-a întrebat ce a făcut în calitate de ofițer KGB la Dresda, în Germania de Est. Răspunsul lui Putina fost: „Eram interesați de orice informație despre «principalul adversar», cum îl numeam noi, iar principalul adversar era NATO”. Misiunea nu s-a schimbat. În timpul mandatului său, Vladimir Putin a căutat în mod constant să saboteze alianța occidentală.

De la înființarea sa în 1949, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord a fost inamicul numărul unu al Kremlinului. Liderii sovietici și ruși care s-au succedat au căutat să submineze alianța și să separe SUA de Europa. Putin și cercul său restrâns de colaboratori nu pot decât să se minuneze de jocul periculos pe care îl joacă președintele Trump. Confruntarea sa cu aliații cu privire la viitorul Groenlandei a amenințat să dăuneze celei mai de succes alianțe din lume într-un mod în care decenii de sabotaj rusesc nu au reușit să o facă. Decalajul dintre SUA și aliații săi, evident în această săptămână, nu poate decât să întărească convingerea lui Putin că alianța transatlantică este grav slăbită.

Răspunsul Uniunii Sovietice la NATO a fost Organizația Tratatului de la Varșovia, creată în 1955. Înainte de desființare, în 1991, aceasta era singura alianță de acest fel din istorie ai cărei membri s-au invadat reciproc. Trupele sovietice au invadat Ungaria în 1956, iar trupele Pactului de la Varșovia au mărșăluit în Cehoslovacia în 1968. Aceste invazii au asigurat supremația sovietică în Europa de Est. Putin aspiră să controleze fostele state ale Pactului de la Varșovia, așa cum a precizat în proiectul de tratat pe care l-a prezentat NATO înainte ca Rusia să invadeze Ucraina.

După dizolvarea Uniunii Sovietice în 1991, viitorul NATO a fost dezbătut în Rusia și în Occident. Mai avea vreun scop? Comunismul fusese învins, iar Rusia dorea să devină o democrație. Care era necesitatea acestei relicve a Războiului Rece? De ce să nu se creeze o organizație de securitate paneuropeană în care Rusia și SUA să aibă drepturi egale?

În timp ce rușii și susținătorii lor occidentali pledau pentru o nouă arhitectură de securitate euro-atlantică, NATO și susținătorii săi au înțeles că cea mai de succes alianță din lume nu ar trebui să se desființeze, ci să se adapteze și să admită fostele state membre ale Pactului de la Varșovia care doreau să adere.

Administrația Clinton a oferit Rusiei un parteneriat distinct cu NATO, în speranța de a oferi Moscovei un interes în ordinea transatlantică. Actul fondator NATO-Rusia a fost semnat la Paris în 1997, dar nu a reușit să diminueze convingerea Rusiei că NATO era adversarul său. La începutul mandatului său prezidențial, Putin a discutat posibilitatea aderării la NATO atât cu Bill Clinton, cât și cu George W. Bush, dar a devenit clar că Rusia nu se va alătura unei alianțe pe care nu o poate domina.

Antipatia lui Vladimir Putin față de NATO nu a făcut decât să crească. Kremlinul a susținut din ce în ce mai mult partidele și grupurile politice europene de stânga și de dreapta care se opun NATO și SUA. Putin a justificat anexarea Crimeei de către Rusia în 2014, declarând că, dacă Rusia nu ar fi acționat, „asta ar fi însemnat că marina NATO ar fi fost chiar acolo, în acest oraș al gloriei militare a Rusiei, iar acest lucru ar fi creat o amenințare nu iluzorie, ci perfect reală pentru întreaga Rusie de Sud”.

Putin nu se teme de NATO pentru că aceasta amenință securitatea fizică a Rusiei. Mai degrabă, el înțelege că extinderea NATO la fostele state sovietice și la membrii Pactului de la Varșovia subminează obiectivul său de a restabili sfera de influență a Rusiei. NATO rămâne principalul obstacol în calea ambițiilor imperiale ale lui Putin. Dacă Ucraina ar fi fost membră a NATO, Rusia nu ar fi îndrăznit să o invadeze.

Ce ironie, atunci, că o dispută între SUA și aliații săi cu privire la teritoriul unui membru NATO ar putea ajunge să submineze NATO și să-l ajute pe Putin să-și realizeze obiectivul de a subjuga Ucraina.

„Era greu de imaginat înainte că așa ceva s-ar putea întâmpla”, a declarat marți ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. El a adăugat că acest lucru ar putea crea un scenariu în care „un membru NATO va ataca un alt membru NATO”. Deși trei membri/parteneri NATO – Ungaria, Republica Cehă și Slovacia – au trecut prin ceva similar.

