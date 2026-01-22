În culisele schimbării radicale a lui Trump cu privire la Groenlanda

Președintele exclude utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra Groenlandei și renunță la tarifele promise pentru țările europene Când preș

Când președintele Trump a sosit miercuri după-amiază în Alpii elvețieni pentru summitul de la Davos, liderii europeni erau stresați, temându-se că eforturile lui de a achiziționa Groenlanda vor declanșa un conflict transatlantic. Până la apusul soarelui, Trump a dat înapoi.

Schimbarea de poziție a urmat după zile de discuții neoficiale între Trump, consilierii săi și liderii europeni, inclusiv secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cancelarul german Friedrich Merz, potrivit unor persoane apropiate negocierilor, citate de WSJ.

Europenii, care s-au opus în mod unanim achiziționării Groenlandei de către Trump, au recurs la o combinație de stimulente, precum oferte de consolidare a securității în Arctica, și avertismente, inclusiv cu privire la pericolele pentru SUA ale unei rupturi mai profunde în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord.

După o întâlnire cu Rutte miercuri, Trump a anulat tarifele promise pentru țările europene, susținând că a „format cadrul unui acord viitor” cu privire la cea mai mare insulă din lume.

Contururile exacte ale cadrului sunt încă în schimbare, dar negocierile se vor concentra pe mai multe domenii, potrivit oficialilor europeni familiarizați cu discuțiile. Acestea includ un potențial acord al SUA cu Danemarca privind staționarea forțelor militare în bazele din Groenlanda și eforturile europene extinse de a spori securitatea în jurul Arcticii. SUA ar putea primi dreptul de prim refuz asupra investițiilor în resursele minerale ale Groenlandei – un veto menit să împiedice Rusia și China să exploateze bogățiile insulei – iar în schimb, Trump ar renunța la amenințările cu impunerea de tarife, au spus oficialii.

În declarațiile sale pentru presă, Trump a calificat acordul drept „cu adevărat fantastic”, dar nu a oferit prea multe detalii. El a afirmat că presupune că Danemarca, care controlează Groenlanda, a fost informată cu privire la potențialul acord.

Casa Albă a refuzat să comenteze detaliile cadrului propus, iar un oficial al administrației Trump a declarat că sfera negocierilor nu a fost încă stabilită definitiv.

„Dacă acest acord va fi aprobat, iar președintele Trump este foarte optimist în acest sens, Statele Unite își vor atinge toate obiectivele strategice în ceea ce privește Groenlanda, cu costuri foarte mici, pentru totdeauna”, a declarat Karoline Leavitt, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, într-un comunicat.

Miercuri au existat semnale timpurii că Trump era deschis la un acord. În timpul unui discurs de o oră la Forumul Economic Mondial, președintele SUA a declarat că nu va trimite armata SUA pentru a prelua controlul asupra Groenlandei.

A fost o schimbare radicală de ton pentru Trump, care cu doar câteva zile înainte refuzase să excludă utilizarea armatei pentru a asigura proprietatea asupra Groenlandei și postase online o imagine a teritoriului cu un steag american lipit pe el.

Această schimbare de poziție a fost o ușurare binevenită pentru liderii europeni, care se confruntau cu perspectiva unor tarife vamale care ar fi zguduit economia și cu un impas în relația cu Trump, care ar fi putut amenința stabilitatea NATO.

Weekendul trecut, Trump a declarat că va aplica tarife vamale de 10% pentru opt țări începând de luna viitoare, dacă nu se va ajunge la un acord pentru achiziționarea Groenlandei. Tarifele ar fi urmat să crească la 25% în iunie.

Într-o postare pe Truth Social miercuri seara, Trump a declarat că va amâna aplicarea tarifelor, astfel încât principalii săi consilieri – vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff – să poată negocia un acord privind Groenlanda.

„Ziua se încheie într-o notă mai optimistă decât a început”, a declarat ministrul danez de externe Lars Løkke Rasmussen.

Unii dintre consilierii lui Trump și-au exprimat în privat îngrijorarea că retorica dură a președintelui a îngreunat încheierea unui acord cu Danemarca. În ultimele zile, oficialii administrației au discutat propuneri de compromis care ar oferi SUA acces la minerale și terenuri pentru baze militare, a declarat un oficial al administrației Trump. Unii aliați externi ai președintelui și-au exprimat îngrijorarea marți, după ce acțiunile au scăzut brusc în urma amenințărilor lui Trump cu impunerea de tarife legate de Groenlanda.

Atât oficialii americani, cât și cei europeni au tras concluzii contradictorii din episodul Groenlanda.

