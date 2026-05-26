Hunter Biden și Candace Owens fac front comun împotriva Israelului

Ce caută fiul lui Joe Biden într-un podcast antisemit de „dreapta”? În mod normal, fiul unui președinte al Statelor Unite nu s-ar așeza la o discu

Ce caută fiul lui Joe Biden într-un podcast antisemit de „dreapta”?

În mod normal, fiul unui președinte al Statelor Unite nu s-ar așeza la o discuție cu o podcasteriță cunoscută pentru înclinația sa către teoriile conspirației care implică evreii.

Dar când amândoi își atribuie nefericirile aceluiași țap ispășitor – Israelul – acest lucru poate deveni un factor de apropiere. Mai ales când cei doi se bazează pe o antipatie comună față de Donald Trump. În trecut, Owens îl numea pe Hunter „un drograt și un degenerat care merită să ajungă la închisoare”.

Așadar, joi a fost ziua în care Candace Owens, o personalitate aparent de dreapta, a difuzat interviul realizat cu Hunter Biden, fiul rebel al lui Joe Biden. Pe parcursul a peste două ore, discuția a abordat subiecte variate, de la dependența de cocaină a tânărului Biden până la religie și pictură. În articolul său despre interviu, cotidianul israelian Haaretz l-a descris pe Hunter afirmând că există „o legătură clară între serviciile secrete israeliene și conspirațiile menite să-l discrediteze pe președintele Biden”.

Deși interviul a fost dedicat în mare parte luptei lui Hunter cu dependența, ostilitatea față de statul evreu a continuat să se manifeste. Hunter Biden nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume când a venit vorba de singurul lucru asupra căruia, după cum a afirmat, el și doamna Owens sunt de acord.

„Cu toții putem fi de acord că trebuie să punem capăt masacrului în masă al populației din Gaza”, a spus Hunter Biden. „Indiferent ce părere aveți despre politica tatălui meu în această privință – eu le spun mereu oamenilor: «Știți un lucru pe care el nu l-a făcut? Nu a dat undă verde pentru a transforma Gaza într-un teren de golf al lui Trump, știți, cu Jared Kushner în rolul de maître d’hotel, cu 4 miliarde de dolari din banii Arabiei Saudite.» Este josnic”.

Nu este prima dată când Hunter Biden lansează critici la adresa Israelului, deși afirmă totodată că susține statul evreu. „Susțin Israelul”, a declarat el în iulie, în cadrul emisiunii de pe YouTube „Channel 5 with Andrew Callaghan”. „Îmi susțin fără îndoială soția evreică și fiul meu evreu. Și cred în dreptul Israelului de a exista în pace și prosperitate”.

În memoriile sale, Beautiful Things, Hunter mărturisește că are chiar și cuvântul ebraic pentru pace – shalom – tatuat pe braț. Acesta se potrivește cu unul pe care soția sa africană de origine evreiască, Melissa Cohen Biden, îl avea deja când l-a cunoscut.

Hunter nu vede lucrurile așa, desigur. El numește elita de stânga din cadrul Partidului Democrat, cu sediul la Washington, „clasa Epstein”, după Jeffrey Epstein, finanțistul și agresorul sexual condamnat care s-a sinucis într-o închisoare federală în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual cu minori.

Hunter susține că tatăl său nu s-a integrat niciodată în această elită și că aceștia îl voiau plecat. Judecând după retragerea umilitoare a lui Joe Biden din cursa prezidențială din 2024, se pare că au reușit.

Dar acest lucru este o fantezie. Partidul Democrat pe care Hunter Biden și-l imaginează ca fiind cel care l-a trădat pe tatăl său l-a susținut, de fapt, pe Joe Biden ani de zile și părea dispus să o facă din nou. Problema lui Joe în 2024 era chiar Joe.

Problemele de sănătate ale lui Joe Biden au devenit imposibil de ignorat după dezbaterea prezidențială din 27 iunie 2024, de la Atlanta. Când Biden a ieșit pe scenă, lumea a văzut un bătrân slăbit și, pe alocuri, dezorientat, care părea că s-ar putea să nu reușească să ajungă la podium. După aceea, Joe Biden era deja terminat – și părea să fie ultimul care își dădea seama de asta.

Care a fost rolul lui Hunter în toată povestea asta? Nu știm, pentru că Owens nu-l întreabă niciodată. La începutul interviului, ea spune următoarele: „Nu am de gând să te fac să spui ceva rău despre tatăl tău, pentru că ar fi pur și simplu diabolic”.

Însă faptul de a nu pune întrebări esențiale despre ceea ce se întâmpla la Casa Albă sub administrația Biden înseamnă a te eschiva de la o datorie. Există încă multe întrebări care merită răspunsuri, iar acestea pot fi formulate într-un mod care să nu îl atace pe fostul președinte Biden.

Ne-am întreba, de exemplu, dacă Joe a rămas la putere prea mult timp pentru că prietenii și familia lui nu voiau să se retragă. O altă întrebare se referă la toate acele aluzii răutăcioase la adresa Israelului. Poate că Owens ar fi putut să-l întrebe pe Hunter dacă tatăl său sau Zohran Mamdani reprezintă mai bine Partidul Democrat în zilele noastre.

În ceea ce privește Israelul, Mamdani pare să reprezinte opinia care câștigă teren în prezent în cadrul Partidului Democrat, în timp ce poziția taberei Biden, considerată pro-Israel, dar anti-Netanyahu, pare să devină tot mai mult o amintire a trecutului. Ar fi fost bine dacă Owens ar fi întrebat de ce.

Foto: AI / Tribuna.US

Share this: Facebook

X

