John Bolton, fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump, pus sub acuzare

Uneori, a te opune lui Donald Trump este o treabă periculoasă, dar a lucra pentru el poate fi la fel de periculos. Aceasta este una dintre lecțiile pe care le putem învăța din punerea sub acuzare de joi a fostului consilier pentru securitate națională al lui Donald Trump, John Bolton, pentru gestionarea necorespunzătoare a documentelor clasificate.

Un mare juriu federal din Maryland l-a pus sub acuzare pe Bolton pentru opt capete de acuzare privind transmiterea de informații privind apărarea națională și zece capete de acuzare privind păstrarea acestor informații.

Acuzațiile se referă la notele din jurnalul pe care Bolton le-a luat în timpul mandatului său la Casa Albă sub administrația Trump. Se susține că Bolton a scris în jurnal și apoi a transmis aceste informații în opt rânduri către „Persoana 1” și „Persoana 2”, care sunt soția și fiica sa. Niciuna dintre ele nu avea autorizație pentru a gestiona materiale clasificate, deși acuzarea nu susține că acestea ar fi manipulat informațiile în mod necorespunzător.

Bolton va susține probabil că avea tot dreptul să țină un jurnal bazat pe amintirile sale pentru a scrie cartea „The Room Where It Happened” (Camera în care s-a întâmplat). Zbigniew Brzezinski, consilierul lui Jimmy Carter în cadrul Consiliului Național de Securitate, a scris numeroase însemnări în jurnalul său, care au stat la baza memoriilor sale, „Power and Principle” (Puterea și principiul).

Acuzarea acordă o mare importanță faptului că informațiile pe care Bolton este acuzat că le-a gestionat în mod necorespunzător nu au apărut în cartea sa după ce schița acesteia a fost revizuită de Casa Albă. Însă procesul de revizuire există pentru a proteja secretele naționale, iar Bolton s-a supus acestuia. Procurorii vor trebui să demonstreze că Bolton știa că notele din jurnalul său conțineau secrete naționale și nu erau simple amintiri care urmau să fie revizuite înainte de a fi făcute publice.

Procurorii pun, de asemenea, accentul pe detaliul că unul dintre conturile personale ale lui Bolton a fost piratat de Iran. Dar Bolton a dezvăluit acest lucru FBI-ului și a colaborat îndeaproape cu biroul în încercarea acestuia de a contracara eforturile Iranului de a-l asasina pe Bolton și pe secretarul de stat Mike Pompeo. Nu există dovezi în actul de acuzare că Iranul a folosit informațiile din e-mailuri pentru a dăuna Statelor Unite. Teheranul voia să-l omoare pe Bolton, iar domnul Trump i-a retras protecția în acest an.

Bolton a declarat joi seara: „Cartea mea a fost revizuită și aprobată de către funcționarii competenți și experimentați în materie de securitate. Când adresa mea de e-mail a fost piratată în 2021, FBI-ul a fost informat în detaliu. În cei patru ani ai administrației precedente, după aceste revizuiri, nu a fost formulată nicio acuzație. Apoi a venit Trump 2, care întruchipează ceea ce șeful poliției secrete a lui Joseph Stalin a spus odată: „Arată-mi omul și îți voi arăta crima”.

Nu există nicio îndoială că motivația care stă la baza acestei urmăriri penale este răzbunarea. Președintele l-a vizat pe domnul Bolton cel puțin din 2020, când Trump a cerut urmărirea sa penală după ce Bolton și-a scris cartea.

„El a divulgat cantități uriașe de informații clasificate și confidențiale. Este ilegal și se pedepsește cu închisoarea”, a declarat Trump la momentul respectiv. Cartea lui Bolton fusese revizuită și aprobată pentru publicare de Ellen Knight, funcționara de la Casa Albă responsabilă la acea vreme cu verificarea astfel de cărți. Trump era furios, iar consilierii Casei Albe au petrecut ore întregi cu doamna Knight, expertă în clasificarea informațiilor, presând-o să declare că în carte au fost utilizate informații clasificate – fără succes.

Departamentul de Justiție al lui Biden nu a continuat cazul, dar FBI-ul lui Trump a făcut o razie la biroul și domiciliul lui Bolton în august. Avocatul lui Bolton, Abbe Lowell, a declarat atunci că „o examinare obiectivă și aprofundată va arăta că ambasadorul Bolton nu a stocat sau păstrat nimic necorespunzător”. El a adăugat că „acestea sunt tipuri de documente obișnuite… care ar fi păstrate de un funcționar cu o carieră de 40 de ani”.

Domnul Bolton, în vârstă de 76 de ani, a deținut funcții de vârf în departamentele de stat și justiție și a fost ambasadorul SUA la Națiunile Unite, precum și consilier pentru securitate națională.

O ironie a acuzării lui Bolton este că Donald Trump a fost acuzat de gestionarea necorespunzătoare a documentelor clasificate după primul său mandat. FBI a efectuat o descindere la Mar-a-Lago și ar fi găsit documente strict secrete. La momentul respectiv, o serie de experți au susținut că aceasta era o cale greșită pe care o urmau democrații, dar Donald Trump a fost salvat de un judecător care a respins cazul și, în cele din urmă, de realegerea sa.

Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons

