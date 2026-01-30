Lemon, fosta vedetă CNN, arestat pentru rolul său în protestul din biserica din Minnesota

Fostul prezentator CNN susține că acțiunile sale sunt protejate de Primul Amendament Fostul prezentator CNN Don Lemon a fost arestat joi în Los Ang

Fostul prezentator CNN Don Lemon a fost arestat joi în Los Angeles pentru că ar fi încălcat legea prin participarea sa la o manifestație împotriva ICE într-o biserică din Minnesota la începutul acestei luni, potrivit avocaților săi.

O declarație a avocatului lui Lemon, Abbe Lowell, a afirmat că acesta a fost arestat de autoritățile federale joi seara, în timp ce transmitea de la premiile Grammy din Los Angeles.

„Don este jurnalist de 30 de ani, iar activitatea sa protejată constituțional în Minneapolis nu a fost diferită de ceea ce a făcut întotdeauna”, se arată în declarația lui Lowell. „Primul Amendament există pentru a proteja jurnaliștii al căror rol este să scoată la lumină adevărul și să îi tragă la răspundere pe cei aflați la putere. Nu există un moment mai important ca acesta pentru ca oameni ca Don să facă această muncă”.

Lemon s-a alăturat unui grup de revoluționari de stânga pentru o manifestație organizată și promovată pe 18 ianuarie de Racial Justice Network și Black Lives Matter Minnesota. Mulțimea a vizat biserica Cities Church din St. Paul, deoarece unul dintre pastorii acesteia ar fi colaborat cu ICE. Anarhiștii au invadat orașele gemene după uciderea lui Renee Good de către un agent ICE în ianuarie.

Liderul grupului, Nekima Levy-Armstrong, i-a spus lui Lemon că protestul era o „operațiune clandestină” menită să „perturbe activitatea obișnuită”.

„În loc să ancheteze agenții federali care au ucis doi protestatari pașnici din Minnesota, Departamentul de Justiție al lui Trump își dedică timpul, atenția și resursele acestei arestări, iar aceasta este adevărata acuzație de încălcare a legii în acest caz”, a scris Lowell, cunoscut mai ales pentru apărarea lui Hunter Biden, în declarația sa. „Acest atac fără precedent asupra Primului Amendament și încercarea transparentă de a distrage atenția de la numeroasele crize cu care se confruntă această administrație nu vor rezista”.

Președintele Donald Trump a declarat că „agitatorii” din spatele protestului „ar trebui aruncați în închisoare”, iar administrația sa a respins categoric afirmația lui Lemon că activitățile sale erau protejate de Primul Amendament. Procurorul general adjunct pentru drepturile civile, Harmeet Dhillon, a declarat că Lemon „nu era scutit de răspundere legală” și a promis că Departamentul de Justiție îl va „urmări” pe Lemon până la capătul lumii.

La începutul acestei luni, o curte federală de apel a găsit motive întemeiate pentru a-l acuza pe Lemon. Departamentul de Justiție va încerca probabil să-l acuze pe Lemon în temeiul Legii FACE, o lege care interzice perturbarea serviciilor religioase, pe care administrația Biden a folosit-o în mod scandalos pentru a-i urmări penal pe protestatarii pașnici împotriva avortului.

Lemon susține că administrația Trump îl va urmări penal ca pedeapsă, sugerând că Departamentul de Justiție ar încălca chiar și legea pentru a-l vedea închis.

Trei dintre anarhiștii anti-ICE care au organizat asaltul asupra bisericii, inclusiv Armstrong, au fost arestați de FBI. William Kelly, un protestatar profesionist proeminent care a manifestat în fața bisericii secretarului de război Pete Hegseth din Washington, D.C., s-a numărat printre cei care au pătruns în sanctuar în timpul slujbei de duminică dimineață.

Departamentul de Justiție urmează să organizeze o conferință de presă privind arestarea lui Lemon vineri.

