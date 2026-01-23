SUA părăsesc oficial Organizația Mondială a Sănătății, acuzând agenția că s-a abătut „de la misiunea sa”

Statele Unite au finalizat oficial retragerea din Organizația Mondială a Sănătății (OMS), a anunțat joi administrația Trump.

Aceasta survine exact la un an după ce președintele Donald Trump a semnat un decret prezidențial pentru a începe procesul de retragere.

Măsura a fost anunțată de Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale (HHS) și de Departamentul de Stat.

Un înalt oficial al HHS a declarat joi că OMS „s-a abătut de la misiunea sa principală și a acționat în mod repetat împotriva intereselor SUA în ceea ce privește protejarea populației americane”.

HHS și-a concentrat o mare parte din criticile sale asupra acțiunilor OMS în timpul pandemiei COVID-19, susținând că aceasta a întârziat să declare COVID-19 drept urgență sanitară globală și afirmând că organizația l-a criticat pe nedrept pe Trump pentru acțiuni precum blocarea călătoriilor din anumite țări străine în primele zile ale pandemiei.

HHS a susținut, de asemenea, că alte țări, precum China, au contribuit financiar mai puțin decât SUA și că nu a existat niciodată un director general american al OMS, în ciuda sumelor importante contribuite de SUA.

Anul, Statele Unite contribuia cu sume între 400-500 de milioane de dolari la bugetul OMS, iar în perioada 2024-2027 contribuția a depășit 700 de milioane de dolari.

„După pandemie, OMS nu a adoptat reforme semnificative pentru a aborda influența politică, deficiențele de guvernanță sau coordonarea deficitară, consolidând îngrijorările că politica a avut prioritate față de acțiunile rapide și independente în domeniul sănătății publice și erodând încrederea la nivel global. Raportul său de evaluare a posibilelor origini ale COVID-19 a respins posibilitatea ca oamenii de știință să fi creat virusul, chiar dacă China a refuzat să furnizeze secvențele genetice ale persoanelor infectate la începutul pandemiei și informații despre activitățile laboratoarelor din Wuhan și condițiile de biosecuritate”, potrivit HHS. „Statele Unite sunt forța mondială lider în protejarea sănătății publice, salvarea de vieți și răspunsul rapid la epidemii de boli infecțioase. În viitor, guvernul SUA va continua să își exercite leadershipul global în domeniul sănătății prin angajamente existente și noi, direct cu alte țări, sectorul privat, organizații neguvernamentale și entități religioase. Eforturile conduse de SUA vor acorda prioritate răspunsului de urgență, coordonării biosecurității și inovării în domeniul sănătății pentru a proteja în primul rând America, oferind în același timp beneficii partenerilor din întreaga lume”.

