Înscrierile pentru programul de studii FLEX 2026 – 2027 sunt deschise

Programul „Future Leaders Exchange Program” (FLEX) este un program de burse care operează în numeroase țări din Europa, Eurasia și Asia Centrală. Prin acest program, elevii au oportunitatea de a studia timp de un an academic într-un liceu din Statele Unite și de a locui cu o familie gazdă americană.

Durata schimbului de experiență este de aproximativ 10 luni calendaristice, timp în care elevii de schimb studiază în cadrul unui liceu american și trăiesc alături de o familie gazdă. FLEX își propune să ofere oportunități de dezvoltare personală pentru tinerii liceeni, dar și să îmbunătățească înțelegerea și cooperarea dintre România și SUA prin promovarea culturilor celor două țări.

Criterii de eligibilitate:

Ai cetățenie română

Te-ai născut între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2010

Vei fi înscris/ă în clasa a IX-a, a X-a sau a XI-a în anul școlar 2025–2026 la un liceu din România

Înveți limba engleză în liceu

Îndeplinești cerințele pentru obținerea unei vize pentru SUA

Nu ai petrecut mai mult de 3 luni în Statele Unite în ultimii 5 ani

Termen limită: 18 decembrie 2025. Link înscriere: https://www.romania.americancouncils.org/flex-ro

Ce oferă bursa FLEX?

Bursa acoperă următoarele costuri:

Călătoria dus-întors între orașul de origine din România și orașul gazdă din Statele Unite;

Plasarea, timp de 1 an școlar, în cadrul unei familii gazdă din SUA, selectată și monitorizată atent, care le va oferi cele 3 mese pe zi

Asigurare medicală care acoperă tratamentul afecțiunilor apărute în timpul programului, cu excepția condițiilor preexistente și a tratamentului stomatologic;

Înscrierea la un liceu american;

O bursă lunară în valoare de 200 USD, care permite participarea la activități sociale;

O alocație suplimentară de 300 USD, destinată achiziționării articolelor esențiale, precum manuale, echipamente sportive sau alte materiale necesare pentru a asigura o participare reușită în cadrul Programului.

Participarea la activități de orientare și consiliere, inclusiv pregătire înainte de începerea programului și după încheierea acestuia;

Participarea la activitățile organizate în comunitățile locale din Statele Unite;

Asistență și suport continuu pe parcursul întregului an de schimb, oferit de către American Councils și Organizațiile de plasament;

Taxa pentru obținerea vizei de călătorie în Statele Unite ale Americii.

Bursa FLEX NU acoperă următoarele costuri:

Costuri asociate obținerii unui pașaport internațional;

Cheltuieli personale neacoperite de bursa lunară;

Costuri asociate kilogramelor suplimentare ale bagajelor

Costuri asociate apelurilor telefonice, inclusiv apeluri internaționale în România si un numai , precum și a utilizării internetului.

Costuri asociate etapelor de semifinală și finală, precum costurile legate de consultația medicală din cadrul semifinalei, realizarea testului TBC și a altor imunizări solicitate, deplasarea către centrul de testare pentru interviul individual FLEX din Runda 3, precum și deplasarea la București pentru întâlnirea de notificare a finaliștilor și a celor aflați pe lista de rezervă.

Programul FLEX revine în România pentru anul academic 2026–2027 ca urmare a acordului de cofinanțare dintre Departamentul de Stat al SUA, prin Biroul pentru Afaceri Educaționale și Culturale, și Ministerul Educației și Cercetării din România.

„Pentru a consolida cooperarea și înțelegerea reciprocă între România și Statele Unite și pentru a sprijini dezvoltarea relațiilor educaționale dintre școlile și comunitățile celor două țări, Ministerul Educației și Cercetării și Consiliile Americane pentru Educație Internațională: ACTR/ACCELS au semnat un Memorandum de Înțelegere (MoU), fundamentat pe protocoalele anterior semnate privind derularea programelor FLEX și FLEX Abroad în România. Memorandumul prevede continuarea sprijinirii burselor aferente acestor programe de schimb educațional, prin care elevii de liceu din România pot studia în Statele Unite, iar elevii din Statele Unite pot studia în România în anul școlar 2026–2027”, conform Ambasadei SUA la București.

