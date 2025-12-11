Investigație: Cum au „evadat” Frații Tate din România, acuzați de trafic de persoane și viol

La începutul anului 2025, Andrew Tate părea să fi primit „vești bune”, după cum scria chiar el într-un mesaj privat. O amplă investigație publicată de

La începutul anului 2025, Andrew Tate părea să fi primit „vești bune”, după cum scria chiar el într-un mesaj privat. O amplă investigație publicată de The New York Times și confirmată prin documente, mărturii și mesaje private dezvăluie o serie de contacte, intervenții diplomatice și relații personale prin care frații Andrew și Tristan Tate ar fi obținut ridicarea restricțiilor de călătorie din România.

„Mi s-a spus că voi fi liber în curând” — începutul unei operațiuni informale

Potrivit mesajelor citate de The Times și furnizate acum integral, pe 14 ianuarie Andrew Tate scria: „Am primit vești de la administrația Trump că au totul sub control. Mi s-a spus că voi fi eliberat în curând, dar Trump trebuie să mă vadă în Miami”.

La o lună distanță, ancheta arată că „a venit un ordin extraordinar de la cele mai înalte niveluri ale guvernului român”, prin care procurorilor li s-a cerut să găsească un compromis cu frații Tate, deși până atunci aceștia susținuseră că cei doi reprezintă „un pericol public” și un „risc de fugă”.

Pe 27 februarie, într-un avion privat spre Florida, Andrew Tate anunța triumfător: „Ne-am întors în forță”.

Sprijin din administrația Trump?

Investigația arată că susținerea unor oficiali ai administrației Trump a jucat un rol „crucial” în această eliberare. Diplomatul Richard Grenell ar fi discutat de două ori cazul Tates cu oficiali români, iar avocatul Joseph McBride le spunea interlocutorilor: „Fă calculul. Tipii ăștia sunt în avion”.

Oficialii români au declarat însă în comunicări oficiale că au acționat „independent”, iar un oficial al Casei Albe susține că administrația „nu are cunoștință și nu este implicată” în problemele legale ale fraților Tate.

Ascensiunea Tates în cultura masculinității radicale

Frații Tate, descriși drept promotori ai unei mișcări „sfidător de șoviniste”, au folosit notorietatea online pentru a crea o comunitate globală, în ciuda acuzațiilor de trafic de persoane și agresiune sexuală. Ei neagă orice vină, dar au admis public că au recrutat femei în industria pornografică și că au vândut cursuri precum „PHD – pimping hoes degree.”

Andrew Tate explica într-o înregistrare: „Nu e vorba doar de a agăța fete. E vorba de a le face să te iubească atât de mult încât să se mute cu tine, să lucreze pentru tine și să-ți dea toți banii”.

De la Tucker Carlson la Trump Jr.: Construirea unei rețele de influență

Frații Tate s-au apropiat de numeroși influenceri și politicieni conservatori. Tucker Carlson spunea în interviul lor viral: „De fapt, asta nu este trafic de persoane… nu ai cumpărat, nici măcar nu ai fost acuzat că ai cumpărat sau vândut pe cineva”. Ulterior a admis: „Dacă am interpretat greșit acuzațiile sau am înțeles greșit faptele, îmi cer sincer scuze”.

Iar Donald Trump Jr. îl asigura pe Andrew Tate în 2024: „Ei vor doar să te reducă la tăcere”.

Presiune diplomatică și confuzie internațională

În decembrie, la Mar-a-Lago, Richard Grenell s-a întâlnit cu Victor Ponta, consilier al premierului României, iar Ponta a recunoscut inițial că au discutat cazul Tates: „Poate că se vedea pe sine ca eliberând toți ostaticii americani din întreaga lume”. Ulterior acesta și-a retras declarația.

După conferința de la München, Grenell afirma: „Pur și simplu m-am întâlnit cu el pe hol… Nu i-am cunoscut niciodată pe frații Tate”.

Reacții dure în SUA

Revenirea fraților Tates în SUA a divizat profund cercurile conservatoare. Megyn Kelly spunea: „Aceasta este de fapt masculinitatea toxică”. Senatorul Josh Hawley declara: „Cu siguranță nu cred că ar trebui să folosim vreo influență în cadrul guvernului nostru pentru a încerca să-l scoatem [n.r. din România]”.

Ron DeSantis, guvernatorul Floridei, i-a respins public, iar procurorii din stat au deschis o investigație.

Noi acuzații și un viitor juridic incert

După întoarcerea în SUA, o altă femeie l-a acuzat pe Andrew Tate de agresiune. Deși procurorii au refuzat să înainteze acuzații, femeia a obținut un ordin de restricție.

În România, dosarul continuă, incluzând acuzații despre peste 30 de femei forțate din 2014 încoace. În Marea Britanie, îi așteaptă alte acuzații de trafic și viol.

Iar în SUA, The Times notează că agenți anti-trafic de la Homeland Security „îi investighează pe frații Tate de ani de zile”.

Deși Andrew Tate se laudă sfidător că „Sunt în Dubai, sunt încă bogat, tot ce fac este să câștig”, anchetele rămân în desfășurare pe trei continente. Deocamdată, influența fraților rămâne puternică în mediile online, dar sprijinul politic care i-a ajutat cândva pare să se fi diminuat, cu excepția unor figuri radicale precum Nick Fuentes, care declara: „Bărbații îl urmează pentru că el le pune pe femei la locul lor”.

