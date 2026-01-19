Iranul, acuzat că a ucis 16.500 de persoane în cea mai amplă campanie de represiune

„Masacru total” descris ca relatări despre focuri de armă, orbiri și execuții prin spânzurare care ies la iveală din Iran Protestatarii iranieni se

Protestatarii iranieni se confruntă cu cele mai sângeroase zile de până acum, în timp ce forțele de securitate declanșează ucideri în masă și execuții într-o represiune generalizată pe care unii au numit-o „genocid”, potrivit unor rapoarte recente.

Potrivit The Sunday Times, un raport întocmit de medici din regiune și revizuit de publicație estimează că forțele de securitate au ucis cel puțin 16.500 de protestatari și au rănit peste 330.000 de persoane.

Raportul descrie violențele ca fiind un „masacru total” și avertizează că numărul real al victimelor ar putea fi chiar mai mare, din cauza accesului restricționat la spitale și a întreruperii aproape totale a comunicațiilor.

Raportul menționează că majoritatea victimelor au vârsta sub 30 de ani, subliniind impactul puternic asupra tinerei generații din Iran, pe măsură ce regimul își intensifică eforturile de a înăbuși disidența.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a recunoscut duminică că un număr de „câteva mii” de persoane au fost ucise de la izbucnirea protestelor, pe 28 decembrie.

__________________________________________________

Într-un discurs televizat, el a dat vina pe demonstranți, numindu-i „soldați ai SUA” și afirmând în mod fals că protestatarii erau înarmați cu muniție reală importată.

Între timp, Agenția de știri a activiștilor pentru drepturile omului (HRANA) a raportat că, la a 22-a zi de proteste, cifrele verificate arată că 3.919 persoane au fost ucise, 8.949 de decese suplimentare sunt în curs de investigare, 2.109 persoane au fost grav rănite și 24.669 au fost arestate.

HRANA a remarcat că numărul real al victimelor este probabil mult mai mare din cauza întreruperii conexiunii la internet și a imposibilității relatărilor și informațiilor directe din Iran.

Profesorul Amir Parasta, chirurg oftalmolog iranian-german și director medical al Munich MED, a declarat în raportul The Sunday Times că medicii din Iran sunt „șocați și plâng”, în ciuda faptului că au experiență în tratarea rănilor de război.

„Este un nivel cu totul nou de brutalitate”, a declarat Parasta. El a adăugat că terminalele Starlink introduse ilegal în Iran au fost singurul mijloc de comunicare de când autoritățile au întrerupt accesul la internet pe 8 ianuarie.

Martori oculari care au fugit din Iran au descris, de asemenea, lunetiști care ținteau capetele protestatarilor, împușcături în masă și orbirea sistematică folosind arme cu alice.

Un fost rezident iranian a declarat în raport că medicii au raportat peste 800 de operații de îndepărtare a ochilor într-o singură noapte numai în Teheran, cu posibilitatea ca peste 8.000 de persoane să fi orbit la nivel național.

„Acesta este un genocid sub acoperirea întunericului digital”, a spus Parasta.

Pe lângă crimele comise pe stradă, execuțiile au crescut dramatic, potrivit lui Ali Safavi, un înalt oficial al Consiliului Național de Rezistență al Iranului (NCRI).

Safavi a declarat pentru Fox News Digital că 2.200 de persoane au fost executate în 2025, iar 153 au fost deja spânzurate în primele 18 zile ale lunii ianuarie 2026, ceea ce înseamnă o medie de peste opt execuții pe zi.

„Ali Khamenei continuă execuțiile în masă, în paralel cu uciderea tinerilor protestatari”, a declarat Safavi. „Conform datelor noastre, în prezent au loc trei execuții prin spânzurare în fiecare oră.”

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a contestat anterior numărul ridicat de victime raportat într-un interviu acordat lui Bret Baier de la Fox News, susținând că numărul morților se ridică doar la câteva sute și respingând cifrele mai mari ca fiind „dezinformare”.

Președintele Donald Trump l-a criticat aspru pe Khamenei în weekend, numindu-l un „om bolnav” și solicitând o nouă conducere în Iran.

Într-un interviu acordat Politico, Trump l-a acuzat pe Khamenei că supraveghează „distrugerea completă a țării” și că folosește „violență la niveluri nemaiîntâlnite până acum”, adăugând că conducerea Iranului ar trebui „să înceteze să mai ucidă oameni”.

Foto: AI

