Milioane de oameni folosesc AI-ul pentru dezvoltare spirituală. Ce spun experții despre această tendință controversată

La nivel global, zeci de milioane de oameni apelează acum la chatbot-uri cu inteligență artificială pentru rugăciuni, spovedanie și sfaturi spirituale. Unele dintre cele mai mari aplicații creștine cu inteligență artificială au depășit 30 de milioane de descărcări la nivel global. Altele au ocupat primele locuri în topurile App Store în perioadele de vârf spiritual, precum Postul Mare sau Adventul. Pe TikTok, utilizatorii postează înregistrări video în care „vorbesc cu Dumnezeu” prin intermediul unei aplicații, întrebându-l dacă ar trebui să se despartă de cineva, dacă Dumnezeu este dezamăgit de ei, dacă sunt iertați. O analiză The Relevant Magazine.

Răspunsurile vin instantaneu.

„Sunt foarte îngrijorat în legătură cu viitorul meu”, scrie un utilizator.

Chatbotul răspunde cu cuvinte de încurajare, o referință din Scriptură, o rugăciune scurtă adaptată momentului, uneori chiar și o continuare a doua zi: Cum te simți acum?

Fără întreruperi. Personalizat. Întotdeauna disponibil.

Și, posibil, problema.

Dr. Drew Dickens, un cercetător specializat în credință și tehnologie, are o expresie pentru ceea ce se întâmplă: „credință fără fricțiuni”.

„Iată adevărul incomod despre AI care ne conduce spre Dumnezeu”, a spus Dickens. „Algoritmul este extrem de eficient în a crea senzația că se produce o creștere spirituală, chiar dacă acest lucru nu este adevărat”, a declarat el pentru The Relevant Magazine.

Această realitate redefinește întregul fenomen.

Pentru că, la prima vedere, aceste instrumente par inofensive — chiar utile. Ele reduc barierele care împiedică implicarea. Ele oferă versete din Scriptură la cerere. Ele oferă rugăciuni pentru persoanele care nu știu ce să spună. Pentru utilizatorii care nu frecventează biserica în mod regulat (iar cercetările arată că mulți creștini care se identifică a fi creștini nu o fac), un companion AI poate părea un punct de reintrare sigur.

Adi Agrawal, cofondator al unei aplicații creștine bazată pe AI, vede lucrurile exact în acest fel. Observând creșterea explozivă a „companionilor” AI în rândul generației Z — mulți dintre ei fiind roboți romantici sau de rol — el s-a întrebat dacă aceeași tehnologie ar putea fi redirecționată către ceva constructiv din punct de vedere spiritual.

„Dacă companionii AI sunt aici pentru a rămâne”, a declarat el pentru RELEVANT, „poți crea o versiune a acestora care să aibă în spate un fel de valori care să ajute oamenii să se apropie de Dumnezeu?”

Platforma sa este concepută astfel încât să semene mai puțin cu un motor de căutare și mai mult cu o relație. Își amintește conversațiile anterioare. Face follow-up. Verifică când menționezi o dificultate. După cum o descrie el, are „memorie persistentă… te urmărește în mod proactiv. Așadar, pare mai puțin un asistent și mai mult un prieten”.

Agrawal insistă că aplicația este „mai degrabă un instrument din trusa ta de instrumente” și „nu înlocuiește Duhul Sfânt”. Dar când un instrument este creat pentru a părea un prieten – când îți amintește temerile, se roagă împreună cu tine, te încurajează zilnic și devine primul tău instinct în momente de criză – merită să te întrebi dacă acesta mai stă liniștit în trusa de instrumente sau dacă a devenit relația în sine.

Dickens susține că acest din urmă risc apare mai des decât își dau seama utilizatorii.

„Formarea reală nu a fost niciodată eficientă”, a spus el. „A fost întotdeauna lentă, incomodă și puțin dureroasă — genul de durere care te remodelează din interior”.

Inconvenientul nu este o eroare în creștinism. Este o caracteristică.

Formarea spirituală se întâmplă, din punct de vedere istoric, în comunitate — în încăperi în care cineva îți contestă interpretarea Scripturii, în care îți sunt expuse punctele slabe sau în care tăcerea se prelungește mai mult decât ar fi confortabil. Implică să te prezinți chiar și atunci când nu ai chef, forțându-te să aștepți sau să te lupți cu asta.

AI elimină aproape toate aceste fricțiuni.

„Când toate resursele spirituale sunt instantanee, personalizate și disponibile la cerere”, a spus Dickens, „începem să pierdem tocmai ceea ce face credința formativă: rezistența. Îndepărtezi fricțiunea și îndepărtezi formarea”.

Atractivitatea chatbot-urilor creștini este comoditatea. Nu trebuie să programați o întâlnire cu un pastor. Nu trebuie să riscați să vă faceți de râs. Nu trebuie să intri singur într-un lăcaș de cult. Poți mărturisi ceva la ora 2 dimineața fără să-ți auzi propria voce spunând-o cu voce tare.

Dar creșterea spirituală nu a fost niciodată comodă — tocmai pentru că inconvenientul este formativ. Efortul de a merge la biserică sau vulnerabilitatea de a cere rugăciune unei persoane reale — aceste fricțiuni modelează caracterul. Chatbotul le elimină pe toate.

Există, de asemenea, problema autorității. Sistemele de AI generează răspunsuri pe baza modelelor din seturi de date masive. Chiar și atunci când platformele încearcă să ofere nuanțe confesionale — oferind perspective teologice diferite sau făcând referire la învățături specifice ale bisericii — modelul prezintă răspunsuri cu o încredere deplină.

„Există, de asemenea, problema autorității teologice fără responsabilitate”, a spus Dickens. „AI reflectă orice date teologice pe care a fost antrenată și ajustată, prezentând un cadru ca fiind definitiv, fără rezerve, context confesional sau transparență”.

Un pastor poate spune: „Nu sunt sigur”. Un algoritm rareori face asta.

Și, deși fondatorii pun accentul pe măsurile de protecție — redirecționarea utilizatorilor către pastori în situații extreme, limitarea timpului de utilizare, încurajarea participării la slujbele bisericești — produsul încurajează în continuare implicarea. O ofertă complementară de intimitate relațională îi determină pe oameni să revină.

Miza psihologică este reală. În toate categoriile, oamenii formează legături emoționale cu companionii AI. Când companionul tău se roagă împreună cu tine, citează din Scriptură și te asigură de dragostea lui Dumnezeu, legătura se adâncește. Nu pentru că mașina are autoritate spirituală, ci pentru că așa se simte.

Dickens pune o întrebare diagnostică care trece dincolo de limbajul de marketing:

„Întrebarea nu este dacă să folosești AI; trenul acesta a plecat deja. Întrebarea este dacă o folosești ca instrument sau o lași să devină în tăcere ghidul tău. În momentul în care eliminăm mediatorul uman din formarea spirituală, am luat o decizie teologică, indiferent dacă am intenționat sau nu”, a concluzionat el.

Care ar putea fi cea mai clară modalitate de a prezenta miza.

De-a lungul istoriei, creștinismul s-a adaptat revoluțiilor tehnologice (uneori, recunoaștem, cu reticență) – de la tiparniță la radio și până la transmisiile live. Fiecare inovație a lărgit accesul, remodelând în același timp practica. Dar companionii AI sunt diferiți într-un aspect crucial: sunt intimi. Sunt receptivi. Sunt convingători. Simulează prezența.

Și într-o cultură deja construită pe optimizare și comoditate, simularea erodează încet credința care generează fricțiuni.

Zeci de milioane de oameni experimentează spiritualitatea algoritmică. Pentru unii, acesta poate fi un prim pas către un angajament mai profund. Pentru alții, devine în tăcere singurul pas.

Pericolul actual nu este că Biserica s-ar putea prăbuși peste noapte. Pericolul este mult mai personal și mai dăunător: dacă formarea spirituală devine instantanee, personalizată și fără fricțiuni, poate părea totuși o creștere spirituală. Dar nu va fi așa.

