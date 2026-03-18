Islamofobia și frica reală

Adevărata frică a democraților nu este islamofobia Democrații excelează la denaturarea limbii engleze, făcând-o să spună lucruri pe care nu a fost

Adevărata frică a democraților nu este islamofobia

Democrații excelează la denaturarea limbii engleze, făcând-o să spună lucruri pe care nu a fost niciodată menită să le spună. Există „cultura armelor americane”, care înseamnă drepturile noastre inalienabile, exprimate în mod explicit în al Doilea Amendament. Există „arme de asalt”, un termen care nu există nicăieri în nomenclatura armelor de foc, dar care în Virginia include puști cu un singur foc, cu deschidere prin basculare, de calibrul .410. Și există „Ultra MAGA”, adică americani obișnuiți care aparent chiar vor ca America să fie măreață, prosperă și sigură — ce groază.

Și, mai presus de toate, există fobiile. Dictionary.com definește fobia astfel:

o frică intensă, persistentă, irațională față de un obiect, activitate, situație sau persoană specifică, care se manifestă prin simptome fizice precum transpirație, tremur, bătăi rapide ale inimii sau dificultăți de respirație și care determină comportament de evitare.

Cu alte cuvinte, nu o preocupare rezonabilă, ci o frică irațională echivalentă cu o posibilă boală mintală. Potrivit democraților, americanii obișnuiți își petrec cea mai mare parte a timpului transpirând, tremurând la simplul gând la persoane trans, gay și cea mai la modă fobie în prezent: islamofobia.

Scopul acestei denaturări este de a prezenta oameni sănătoși la minte, raționali, care sunt îngrijorați în mod rezonabil de însăși natura islamului și de actele criminale ale adepților săi, ca fiind periculos de bolnavi mintal. Ei sunt prezentați ca fiind iraționali, transpirați și tremurând, plini de ură față de musulmani nevinovați, în mare parte pașnici.

De asemenea, scopul este de a reduce la tăcere orice critică la adresa islamului și islamiștilor — știți voi, toată treaba cu Primul Amendament.

Sigur, islamiștii aruncă homosexuali de pe clădiri înalte sau îi spânzură de macarale, bat, violează, torturează și ucid femei, ard bebeluși de vii în cuptoare, torturează, mutilează, violează și ucid evrei și alți „necredincioși” și, în prezent, lansează rachete, proiectile și drone asupra altor musulmani, dar recunoașterea de către oameni raționali a maniei sângeroase a jihadiștilor și determinarea victimelor islamiștilor de a nu fi ucise este problema.

Apoi mai este și acea chestiune conform căreia „islamul impune genocidul evreilor”. Pentru jihadiști, problema este că evreii, în cea mai mare parte, nu vor să fie uciși și devin din ce în ce mai buni — în special în Israel — la a-i ucide mai întâi pe cei care vor să-i ucidă.

Islamul mai impune și cucerirea lumii pentru islam, ceea ce implică în mod necesar uciderea sau înrobirea tuturor necredincioșilor, adică practic a întregii lumi și a fiecărui non-musulman, precum și a multor musulmani considerați insuficient de radicali.

Una dintre marile contradicții ale întregii chestiuni este că musulmanii care nu vor să ucidă pe nimeni nu trăiesc conform textului și intenției credinței lor. Un glumeț a observat că există două tipuri de musulmani: cei care vor să ucidă toți necredincioșii și cei care vor ca alți musulmani să îi ucidă pe toți necredincioșii.

Ironia cosmică și-a făcut apariția recent pe 15 martie. Asta este ironic, deoarece a fost Ziua Internațională pentru Combaterea Islamofobiei. După cum era de așteptat, ONU s-a implicat și ea:

Secretarul general al ONU, António Guterres, a scris sâmbătă seara târziu, în ajunul „Zilei Islamofobiei”: „Musulmanii din întreaga lume se confruntă adesea cu discriminare instituțională, excludere socio-economică, politici de imigrație părtinitoare și supraveghere și profilare nejustificate. În această Zi Internațională pentru Combaterea Islamofobiei, să ne reafirmăm angajamentul față de egalitatea, drepturile omului și demnitatea fiecărei persoane, indiferent de credința sa”.

Mesajul este dublu ironic din cauza atacului islamist din 1 martie asupra unui bar din Austin, care a ucis trei persoane și a rănit 13. Acesta a fost urmat de atacul din 7 martie cu bombe artizanale de fragmentare în New York City. Din fericire, acele bombe nu au explodat, dar atacul a oferit mass-mediei oportunitatea de a estompa realitatea după bunul plac. Pe 12 martie a avut loc o „dublă” jihadistă, cu atacul eșuat asupra unei sinagogi din Michigan și uciderea unui profesor ROTC la Old Dominion University. Acela s-a încheiat prost pentru jihadist, dar bine pentru America, când un cadet l-a neutralizat.

Așa că, desigur, guvernatorul lipsit de minte și antiamerican al statului New York a trebuit să se pronunțe:

„În această Zi Internațională pentru Combaterea Islamofobiei și într-un moment în care frica și divizarea cresc în multe locuri, New York rămâne ferm: ura nu își are locul aici. Musulmanii din New York ne întăresc comunitățile în fiecare zi și vom sta întotdeauna uniți împotriva islamofobiei”.

Ne putem întreba dacă activistul pentru imigrație, la fel de lipsit de minte, care striga printr-un megafon despre minunile imigrației ilegale la acel atac din NYC, atacat de un alt jihadist cu o bombă, are acum îndoieli cu privire la imigrație sau cel puțin la norocul său de a nu fi fost sfâșiat de schije islamiste.

Din fericire, SUA are un președinte care nu se teme să fie numit islamofob și care provoacă americafobie celor mai periculoși islamiști din lume. El este susținut de sute de milioane de americani cărora nu le pasă deloc ce au de spus democrații.

Probabil că aceasta este, de fapt, frica lor.

Share this: Facebook

X

