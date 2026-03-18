Un război nevăzut: Creștinii persecutați pe glob

În mod firesc, conflictul iranian atrage multe titluri, dar regimul Iranului este doar una dintre numeroasele entități care persecută creștinii în înt

În mod firesc, conflictul iranian atrage multe titluri, dar regimul Iranului este doar una dintre numeroasele entități care persecută creștinii în întreaga lume.

Teroriștii islamici par să atragă toată empatia și atenția din partea națiunilor occidentale, în timp ce evreii și creștinii persecutați cer ajutor în zadar. Este un adevăr nefericit că mulți occidentali nu par să le pese deloc de morțile africanilor și asiaticilor — cu excepția situației din Gaza.

De la milioanele de persoane strămutate și zecile de oameni uciși în Nigeria și Republica Democrată Congo (RDC), până la ultimii creștini care încearcă să supraviețuiască în Siria, Iran, Irak, China și Gaza, există prea multe povești tragice pentru a fi evidențiate în câteva rânduri.

Deoarece conflictul iranian este atât de prezent în titlurile media în acest moment, merită să ne amintim cât de agresivă a fost persecuția creștinilor sub regimul islamic. Dr. Nathan Rostampour, un refugiat creștin persan în SUA, a scris pentru International Christian Concern (ICC):

„Timp de mai bine de 47 de ani, regimul islamic care conduce Iranul a guvernat prin frică, opresiune și vărsare de sânge. Mâinile acestui regim sunt pătate cu sângele a mii de cetățeni iranieni și americani. A fost unul dintre principalii sponsori ai terorismului la nivel mondial, răspândind violența mult dincolo de granițele Iranului. Pe plan intern, a persecutat neîncetat creștinii — executând unii, închizându-i pe mulți și forțând nenumărați alții să plece în exil. Credincioșii au fost smulși din familiile lor, din casele lor și din patria lor, împrăștiați în întreaga lume doar pentru că au ales să-l urmeze pe Isus Hristos”.

De fapt, persecuția creștinilor s-a intensificat anul trecut. De aceea, unii iranieni dansează literalmente și plâng de bucurie la Operațiunea Epic Fury a SUA-Israel.

În ceea ce privește Nigeria, mass-media occidentală încearcă adesea fie să ignore genocidul creștinilor, fie să prezinte violența ca fiind pur etnică și economică. Acest lucru este înșelător. De exemplu, atunci când vezi rapoarte că militanți Fulani au ucis creștini, ceea ce înseamnă de fapt este că jihadiști islamici au făcut acest lucru. Dar nu toți Fulani sunt musulmani, iar Fulani creștini încearcă să clarifice confuzia, potrivit ICC:

„Creștinii Fulani din Nigeria spun că nu sunt membri ai Miyetti Allah, o organizație socio-politică Fulani pe care grupurile societății civile, legislatorii și victimele sale au acuzat-o de implicare în terorism și în persecuția creștinilor”.

Clarificarea lor vine în contextul în care atacurile asociate militanților Fulani continuă să afecteze comunitățile din statul Plateau, unde cel puțin 16 creștini au fost uciși în martie, inclusiv un băiat creștin Fulani de 12 ani din districtul Miango.

Președintele Asociației Creștinilor Fulani din Nigeria, Rev. Buba Aliyu, a asigurat ICC că creștinii Fulani sunt diferiți din punct de vedere religios, dar nu etnic, de jihadiștii musulmani Fulani.

RDC este, de asemenea, scena unei violențe mortale împotriva creștinilor, cu răpiri și crime care au loc săptămânal acolo. Sute de creștini au murit în atacuri violente între 2024 și 2025, iar jihadul islamic continuă să alimenteze criza.

De ce nu există proteste în sprijinul acestor victime, așa cum au existat pentru teroriștii palestinieni?

