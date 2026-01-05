ICE folosește tehnologia de recunoaștere facială pentru a aresta rapid persoane

Utilizarea pe scară largă a stârnit îngrijorări în rândul apărătorilor vieții private și al unor foști oficiali Până recent, arestarea unui imigran

Utilizarea pe scară largă a stârnit îngrijorări în rândul apărătorilor vieții private și al unor foști oficiali

Până recent, arestarea unui imigrant suspectat că se află ilegal în țară necesita timp. Agenții de imigrare trebuiau să verifice diferite forme de identificare ale suspectului în mai multe sisteme, iar dacă rezultatele erau neconcludente, persoana era reținută pentru investigații suplimentare.

Însă, în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Trump, ofițerii Serviciului pentru Imigrare și Vamă al SUA (ICE) au primit un nou instrument puternic care accelerează arestările: tehnologia mobilă de recunoaștere facială. Ofițerii pot pur și simplu să îndrepte telefonul către fața unui suspect, să facă o fotografie și să afle identitatea persoanei — și adesea statutul său de imigrare, informează WSJ.

Aplicația, numită Mobile Fortify, a devenit în ultimele luni o componentă obișnuită a arestărilor efectuate de ICE, potrivit unor oficiali guvernamentali.

Oficialii agenției spun că tehnologia a făcut arestările mai rapide și mai precise, reducând numărul cazurilor în care ofițerii rețin pe cineva doar pentru a descoperi, câteva ore mai târziu, că persoana are statut legal sau este chiar cetățean american.

Cu o alocare fără precedent de 75 de miliarde de dolari din partea Congresului în vara anului 2025, peste bugetul său obișnuit, ICE a devenit cea mai bine finanțată agenție de aplicare a legii din guvernul federal. O parte din acești bani este folosită pentru a experimenta noi tehnologii menite să intensifice promisa deportare în masă a lui Trump. În ultimele luni, agenția a aprobat un contract pentru un instrument care poate scana irisul ochilor și a recrutat mai multe companii bazate pe inteligență artificială pentru localizarea imigranților.

„Principala promisiune a președintelui Trump către poporul american a fost eliminarea, în număr mare, a amenințărilor infracționale și la adresa siguranței publice, iar aceste tehnologii oferă forțelor federale de ordine instrumente care fac această provocare mai ușor de gestionat”, a declarat Chad Wolf, președinte pentru securitate internă și imigrație la America First Policy Institute și fost secretar interimar al Securității Interne în primul mandat al lui Trump.

Agenția-mamă a ICE, Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), investește mai mulți bani ca niciodată în tehnologia de recunoaștere facială pentru a susține programe precum scanările fără contact la punctele de control din aeroporturi și un program de intrare-ieșire care urmărește toate persoanele care părăsesc țara cu avionul, lucru care îi alarmează pe apărătorii drepturilor civile. Cheltuielile guvernului pentru anumite companii cunoscute pentru furnizarea de tehnologii de supraveghere au crescut semnificativ în ultimul deceniu, cu peste 30 de milioane de dolari în contracte acordate doar în acest an, potrivit unei analize Wall Street Journal a datelor federale privind achizițiile.

„Mobile Fortify este un instrument legal de aplicare a legii, dezvoltat în timpul Administrației Trump pentru a sprijini verificarea corectă a identității și a statutului de imigrare în timpul operațiunilor de aplicare a legii”, a declarat o purtătoare de cuvânt a DHS într-un comunicat.

Într-un caz observat de un reporter în luna iulie, ofițeri ICE din Lake Worth, Florida, au fotografiat doi bărbați guatemalezi opriți de un polițist de stat. Aplicația, împreună cu bazele de date accesibile printr-un laptop, a arătat că unul dintre bărbați mai fusese întâlnit anterior de Patrula de Frontieră și primise o citație pentru a se prezenta în instanță, a spus unul dintre ofițeri.

„Avem o aplicație nouă — este recunoaștere facială”, a spus ofițerul în timpul unei alte opriri din aceeași zi. „Dacă au fost vreodată arestați înainte și avem fotografia lor într-una dintre bazele noastre de date… vom obține o potrivire”.

Aplicația are acces la mai multe baze de date guvernamentale cu antecedente penale. Datele includ întâlniri anterioare cu oficiali de imigrare, de exemplu dacă un imigrant a fost arestat la granița sudică sau a intrat printr-un punct legal de intrare, au spus oficialii.

De asemenea, aplicația se conectează la surse publice, inclusiv postări de pe rețelele sociale, potrivit unor persoane familiarizate cu subiectul. Aceste informații permit interogări mai aprofundate, care pot oferi detalii suplimentare despre persoane, precum alte nume pe care le-ar putea folosi, locații anterioare și conexiuni sociale.

Purtătoarea de cuvânt a DHS a declarat că aplicația nu „accesează materiale din surse deschise, nu colectează date de pe rețelele sociale și nu se bazează pe informații disponibile publicului. Utilizarea sa este guvernată de autorități legale stabilite și de mecanisme formale de supraveghere a confidențialității, care impun limite stricte privind accesul, utilizarea și păstrarea datelor”.

Regulamentele ICE precizează că ofițerii nu au nevoie de permisiune pentru a face o fotografie, deși tehnologia funcționează cel mai bine atunci când imaginea este realizată de la aproximativ 1,2 metri, potrivit unui oficial guvernamental. Fotografiile sunt apoi stocate într-o bază de date guvernamentală.

Tehnologia a fost folosită pe teren de peste 100.000 de ori, a spus oficialul.

Sistemul este programat să returneze doar potriviri confirmate ale identității în urma scanărilor faciale, excluzând rezultatele aproximative, dar neconcludente. ICE lucrează la oferirea unei versiuni simplificate a tehnologiei pentru departamentele locale de poliție care colaborează cu oficialii federali de imigrare.

Tehnologii similare au întâmpinat probleme în trecut. Sub administrația Biden, imigranții care doreau să intre legal în țară puteau face o programare la un punct legal de trecere a frontierei printr-o aplicație numită CBP One, care le cerea să își facă o fotografie. Mai mulți avocați și susținători ai drepturilor imigranților au spus că tehnologia avea dificultăți în recunoașterea fețelor cu un ten mai închis. Imigranții haitieni, în special, au întâmpinat probleme în obținerea programărilor. După luni de plângeri, administrația Biden a îmbunătățit algoritmul de recunoaștere facială pentru ca nuanțele mai închise ale pielii să fie identificate mai precis.

Acum, utilizarea pe scară largă a Mobile Fortify de către ICE a stârnit îngrijorări în rândul apărătorilor vieții private și al unor foști oficiali, care susțin că aplicația colectează cantități uriașe de informații personale fără o supraveghere adecvată.

„Poate fi folosită pentru a indica oameni pe stradă, oameni aflați în mașini, și pentru a le scana amprentele faciale fără consimțământul lor”, a declarat Kate Voigt, consilier principal pentru politici publice la Uniunea Americană pentru Libertăți Civile (ACLU).

Purtătoarea de cuvânt a DHS a spus că aplicația este „utilizată legal la nivel național, în conformitate cu toate autoritățile legale aplicabile”.

De obicei, atunci când guvernul introduce o nouă tehnologie care implică recunoaștere facială sau alte informații personale, trebuie să depună o așa-numită „evaluare a impactului asupra vieții private”. Însă WSJ nu a putut găsi nicio astfel de evaluare depusă în mod specific pentru noua aplicație.

Mobile Fortify a fost creată inițial de agenția soră a ICE, Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierei al SUA (CBP), în timpul administrației Biden. Aplicația a fost construită folosind tehnologii pe care guvernul le utilizează pentru a dezvolta un sistem de intrare-ieșire ce urmărește persoanele care sosesc și părăsesc SUA cu zboruri comerciale, potrivit unor oficiali guvernamentali actuali și foști.

La început, tehnologia a fost oferită doar agenților Patrulei de Frontieră, care lucrează cel mai frecvent în raza de 100 de mile de la granița sudică. În această zonă, agenții pot efectua opriri și percheziții fără aceleași protecții constituționale care se aplică în interiorul țării.

La acea vreme, avocații DHS s-au opus utilizării instrumentului de recunoaștere facială de către ICE, invocând îngrijorări legate de confidențialitate, au spus unii actuali și foști oficiali. Aceștia au avertizat că o decizie nefavorabilă a instanței ar putea pune în pericol capacitatea guvernului de a folosi recunoașterea facială la frontieră, inclusiv la punctele legale de intrare.

Decizia a fost anulată când Trump a preluat funcția.

Share this: Facebook

X

