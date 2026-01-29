Viziunea lui Trump pentru pacea din Ucraina: 3 scenarii posibile

Este foarte probabil să izbucnească un nou război, dar tensiunile crescânde din acest an ar putea slăbi poziția Kievului sau Moscovei Viziunea SUA

Viziunea SUA pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina este simplă. Ucraina renunță la teritoriul care a constituit piatra de temelie a apărării sale împotriva Rusiei timp de peste un deceniu. În schimb, Kievului i se promite un scut militar occidental, care este un anatema pentru Moscova, analizează The Wall Street Journal.

Apoi toată lumea face bani.

Discuțiile mediate de SUA între ruși și ucraineni, care au avut loc vineri și sâmbătă la Abu Dhabi, au fost optimiste, pozitive și constructive, potrivit oficialilor americani care au informat reporterii după încheierea acestora. Cele două delegații au dat dovadă de atât de mult respect reciproc, deferență și o chimie atât de bună, încât la un moment dat păreau aproape prieteni, au spus oficialii americani. Duminică sunt planificate și alte discuții amiabile la Abu Dhabi.

Între timp, Rusia continuă să bombardeze infrastructura energetică a Ucrainei cu rachete și drone, privând orașele înghețate de încălzire și electricitate, în încercarea de a le zdrobi rezistența. Liderul rus Vladimir Putin nu a renunțat la obiectivele sale de război, care se rezumă la subjugarea Ucrainei și retragerea Occidentului din Europa de Est.

Deci, cel mai lung război din Europa de după al Doilea Război Mondial se apropie de un acord de pace care să le permită invadatorilor și invadaților să se concentreze pe prosperitate, așa cum speră trimișii președintelui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner? Sau 2026 va fi un alt an de război crâncen, în care Moscova și Kievul vor trata eforturile de mediere ale SUA ca pe un alt front de luptă?

Iată trei scenarii plauzibile pentru anul 2026.

Continuă lupta, continuă și discuțiile

Cel mai probabil scenariu este un al cincilea an de război de uzură, în timp ce discuțiile se învârt în cerc.

Administrația Trump pariază că obsesia de lungă durată a lui Putin pentru controlul Ucrainei este doar o poză publică și că liderul rus va face pace dacă Ucraina îi va ceda restul regiunii Donbas din estul țării. Orașele puternic fortificate pe care Ucraina le mai deține acolo reprezintă cel mai dificil obstacol în calea unei invazii rusești în terenurile agricole larg deschise din centrul țării.

„Există un mare scepticism în rândul poporului ucrainean” cu privire la negocierile conduse de SUA, a declarat Andriy Zagorodnyuk, fost ministru al apărării ucrainean. Acest lucru nu se datorează faptului că ucrainenii nu doresc încetarea războiului, ci faptului că fiecare evoluție militară, industrială și politică din Rusia indică dorința acesteia de a continua războiul.

„Din această perspectivă, ideea de a ceda Donbasul rușilor pare pur și simplu că aceștia obțin teritoriul pe gratis, pentru care altfel ar fi cheltuit probabil încă jumătate de milion de oameni pentru a-l invada”, a spus el. Rusia ar putea apoi folosi Donbasul ca platformă pentru a relansa invazia.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski rezistă presiunilor de a ceda Donbasul și afirmă că orice acord privind teritoriul depinde de garanții de securitate care ar include centre militare europene în Ucraina și, în mod crucial, un rol de sprijin din partea SUA.

Rusia, care respinge orice prezență a trupelor occidentale, presează Casa Albă să determine Ucraina să se retragă din Donbas, susținând că un acord în acest sens a fost încheiat între Putin și Trump în cadrul întâlnirii lor din Alaska, în luna august.

Summitul de la Anchorage a scos în evidență o problemă pentru teoria „Donbas pentru pace”. Deși Trump era favorabil în ceea ce privește teritoriul și alte cereri ale Rusiei, Putin nu a acceptat răspunsul afirmativ. Trump a anulat prânzul lor.

„Problema fundamentală este că Putin a refuzat să ia în considerare orice altceva în afară de obiectivele sale maximaliste”, a declarat Doug Lute, fost ambasador al Statelor Unite la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord. „Acestea au legătură cu teritoriul, dar, în sens mai larg, cu dorința de a domina Ucraina. Iar Ucraina a refuzat pur și simplu să fie dominată”.

Kremlinul rămâne încrezător că armata Ucrainei va ceda înaintea economiei Rusiei. Totuși, Ucraina nu este încă aproape de a ceda.

„Ambele părți dispun încă de resurse – forță de muncă, arme, bani – pentru a continua lupta”, a declarat Alexander Gabuev, directorul Carnegie Russia Eurasia Center, un grup de reflecție din Berlin.

Dar ambele părți se tem că SUA le-ar putea face rău dacă Trump se va supăra din cauza impasului. Ucraina are încă nevoie de informații și de alte forme de sprijin din partea SUA. Rusia este vulnerabilă la sancțiuni mai dure. Așadar, fiecare parte este dornică să-i arate lui Trump că are o atitudine constructivă și că vina pentru continuarea războiului îi revine inamicului.

Ucraina cedează prima

Asta nu înseamnă neapărat că impasul va continua.

Pentru Ucraina, cel mai mare risc este ca armata sa să ajungă în cele din urmă la epuizare. Soldații dedicați luptă fără odihnă de ani de zile, iar noii recruți, lipsiți de entuziasm, dispar din ce în ce mai des fără permisiune. Armata compensează lipsa infanteriei prin îmbunătățirea continuă a capacităților sale în materie de drone. Dar Rusia a recuperat recent terenul pierdut în bătălia dronelor.

Experții militari nu se așteaptă ca modelul luptelor de uzură să se schimbe în acest an. Ofensiva aproape continuă a Rusiei în Donbas de la sfârșitul anului 2023 a fost una dintre cele mai lente și mai costisitoare avansări din istoria militară. Un cer plin de drone a făcut manevrele la scară largă aproape imposibile.

Însă lipsa rezervelor de trupe ale Ucrainei a însemnat că întărirea frontului de est anul trecut s-a făcut în detrimentul avansului rus spre sud, inclusiv în regiunile Dnipro și Zaporizhzhia. Armata ucraineană devine încet-încet prea scurtă, ca un cearceaf, care lasă descoperite fie gâtul, fie picioarele.

„Războaiele de uzură pot fi pierdute treptat, apoi brusc”, a spus Gabuev. Istoricii militari subliniază epuizarea armatei germane la sfârșitul Primului Război Mondial, în ciuda faptului că a fost superioară din punct de vedere tactic pe parcursul majorității conflictului.

Dacă Ucraina își epuizează rezistența, ar putea fi nevoită să accepte un acord greu de digerat, dar mai bun decât alternativa. Acest lucru ar putea implica satisfacerea cererilor Moscovei privind teritoriul, limitarea armatei ucrainene și restabilirea influenței ruse asupra vieții din țară, cu doar slabe garanții de securitate din partea SUA.

Rusia obosește

Economia rusă stagnează, multe industrii non-militare sunt în declin, iar ratele ridicate ale dobânzii au un impact negativ. Prețurile scăzute ale petrolului, atacurile ucrainene de lungă distanță împotriva rafinăriilor și acțiunile SUA și ale Europei împotriva flotei de tancuri petroliere rusești afectează sectorul energetic, de care depind veniturile Kremlinului.

Elita de afaceri din Rusia este de mult timp nemulțumită de modul în care războiul distorsionează economia, făcând-o să depindă excesiv de producția militară și de China pentru aprovizionarea cu componente și achiziționarea petrolului. Însă, până în prezent, nu există semne că Putin ar fi îngrijorat de o reacție negativă din partea elitelor sau a societății ruse.

Cu toate acestea, Rusia nu poate susține războiul la nesfârșit. Sancțiunile mai severe și aplicarea lor mai strictă ar putea scurta acest interval de timp.

Dacă Rusia, sau ambele părți, calculează că nu mai pot continua mult timp, atunci negocierile ar putea deveni o căutare mai serioasă a unui acord care să fie minim acceptabil pentru Ucraina și Rusia.

Majoritatea ucrainenilor nu cred că Rusia a ajuns în acest stadiu, deoarece Putin pariază că poate câștiga.

„În acest moment, Rusia nu consideră că încetarea războiului este cea mai bună soluție, deoarece consideră că are o alternativă mai bună”, a spus Zagorodnyuk. „Ceea ce trebuie făcut este să se creeze o alternativă mai proastă decât un acord negociat. Nimeni nu le-a arătat perspectiva unor consecințe cu adevărat grave dacă nu pun capăt războiului”.

