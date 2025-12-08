Putin îi spune din nou „Niet” lui Trump

Vladimir Putin nu va renunța până când nu va considera că riscă să piardă O altă vizită la Moscova a emisarilor președintelui Trump a dus la un nou

Vladimir Putin nu va renunța până când nu va considera că riscă să piardă

O altă vizită la Moscova a emisarilor președintelui Trump a dus la un nou refuz al lui Vladimir Putin de a accepta un alt plan de încheiere a războiului cu Ucraina. Poate că este timpul să concluzionăm că Putin nu dorește pacea. El dorește Ucraina, analizează WSJ.

Oficialii de la Kremlin au calificat cele cinci ore de discuții cu Steve Witkoff și Jared Kushner drept „constructive”, dar au afirmat totodată că motivele profunde ale războiului nu au fost încă abordate. Prin cauze fundamentale, Kremlinul se referă la faptul că Ucraina este încă liberă de controlul rus.

De luni de zile, Putin a refuzat propunerile lui Trump privind chiar și un armistițiu temporar de-a lungul liniilor de luptă actuale, pe care Ucraina le-a acceptat. Administrația a pus Ucraina într-o situație dificilă cu proiectul său de plan de pace în 28 de puncte, iar Kievul încearcă să identifice cea mai proastă înțelegere pe care o poate tolera și să supraviețuiască în continuare ca țară liberă.

Unde sunt concesii lui Vladimir Putin? Rusul vrea să înghită întregul Donbas din estul Ucrainei și să refuze Ucrainei aliații militari și de securitate care să o protejeze în viitor. Putin vrea să pară că negociază, iar întâlnirile Witkoff îl ajută să mențină această aparență, în timp ce încearcă să creeze o prăpastie între Trump și Europa.

Moscova depune eforturi susținute pentru a convinge lumea că ea câștigă războiul. Donbasul va fi în curând al lor, oricum, afirmă Kremlinul. Cu toate acestea, înfrângerea Ucrainei nu este inevitabilă sau iminentă.

„Când sunt alături de unitățile comandantului corpului de armată al Ucrainei și le urmăresc în acțiune”, a declarat amiralul în retragere al Marinei SUA Mark Montgomery într-o convorbire telefonică săptămâna aceasta, „nu cred că vor pierde acest război pe teren pe cont propriu”. Dar SUA nu își mențin sprijinul în materie de armament, iar vânzarea de arme către Europa nu compensează diferența.

Putin nu va negocia serios atâta timp cât consideră că are avantajul, iar speranța tuturor a fost că Administrația Trump va înțelege în cele din urmă acest lucru. Până acum nu am avut șansa acesta. O schimbare de direcție ar însemna confiscarea activelor înghețate ale lui Putin, intensificarea sancțiunilor pentru a include și China și livrarea de rachete cu rază lungă de acțiune și alte arme către Ucraina.

Dar administrația Trump este blocată într-o viziune asupra motivelor lui Putin care este contrazisă de evenimente: că schimburile comerciale și culturale dintre Ucraina, Rusia și SUA vor fi o asigurare împotriva războiului.

Acest optimism deplasat este familiar liberalilor internaționaliști care cred că lumea prosperă spre pace și pe care Trump îi ridiculizează ca „globaliști”. Ceea ce au nevoie negocierile este o injecție din instinctul lui Trump pentru supremația americană în lume – și realism în privința omului de la Kremlin.

