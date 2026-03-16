Mamdani și Newsom vor să distrugă visul american

Unul vrea să impoziteze conturile de economii pentru studiile copiilor mici. Celălalt vrea să confişte 50% din valoarea locuinţelor printr-un nou impozit pe succesiune

America, ca și concept, a dezgustat întotdeauna stânga radicală.

Ideea că oamenii obișnuiți pot deține propriile lor case, pot avea garaje pline de echipamente sportive scumpe, pot economisi și merge la facultate și pot circula cu propriile mașini pe autostrăzi largi și deschise, scăpând de orice control adecvat, a deranjat întotdeauna stânga.

Este un lucru rău pentru perspectivele revoluționare ale stângii, deoarece proletarii care se bucură de aceste libertăți nu votează niciodată pentru revoluția marxistă. Încă de la începutul secolului al XX-lea, acest lucru a derutat și dezamăgit stânga.

Dar s-au întâmplat multe de la acea lecție esențială a istoriei, iar stânga de astăzi pare să înțeleagă mai bine de ce proletarii refuză să consimtă la controlul deplin al guvernului asupra vieților lor, așa cum au făcut-o societățile mai puțin norocoase.

Asta vedem când îl urmărim pe guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, anunțând că vrea să impoziteze la sânge „conturile Trump” – adică acele conturi de economii pentru studii universitare de tip IRA, oferite cadou tuturor nou-născuților în perioada mandatului lui Trump și finanțate parțial printr-o donație generoasă a magnatului texan din industria IT, Michael Dell. Perspectiva ca copiii să meargă la facultate cu propriile economii este pur și simplu de nesuportat pentru cei de teapa lui.

Newsom a aruncat o privire asupra acelui cadou unic în viață, menit să ofere fiecărui copil un viitor, iar primul său gând a fost cum ar putea să-l impoziteze pentru a-și asigura propria parte – și cum să le răpească o parte din viitorul pe care l-ar fi avut dacă și-ar fi economisit banii.

Statul California îngreunează în mod deliberat utilizarea conturilor Trump de către familii. Consiliul Fiscal al Statului California a anunțat că va refuza să considere conturile Trump nou create drept conturi cu impozitare amânată în scopuri fiscale la nivel statal.

După cum subliniază San Francisco Chronicle, aceasta reprezintă o abatere majoră de la practica obișnuită a statului în ceea ce privește conturile de pensii:

„[California] se conformează în mod automat majorității legilor referitoare la conturile de pensii, precum conturile IRA, planurile 401(k) și pensiile. Cu toate acestea, Comisia Fiscală a statului a stabilit că, deși conturile Trump sunt definite ca un nou tip de cont IRA, statul nu se conformează secțiunii din Codul fiscal federal care le-a instituit”.

Dintre toate lucrurile pe care le-ar putea impozita, tocmai asta i-a venit în minte? Impozitezi ceva, obții mai puțin din acel lucru – iar această măsură nu este altceva decât un factor care descurajează economisirea, ceea ce va face ca tot mai puțini tineri să aibă fonduri pentru a merge la facultate. Asta își dorește Newsom – el și-a obținut deja partea, iar miliardarii au părăsit statul, așa că rămâne clasa de mijloc să găsească modalități de a fi impozitată și mai mult.

Toate acestea, într-un moment în care Newsom încurajează imigrația ilegală din țări străine, pentru a crea o vastă clasă de dependenți care vor vota exclusiv pentru democrați pentru a se hrăni, ca și cum ar fi beneficiarii biscuiților cu focă aruncați în direcția lor, așa cum se face la Sea World; sau, la fel cum pungi cu fasole erau aruncate locuitorilor din cartierele de barăci îmbrăcați în tricouri roșii pentru a asigura voturi pentru Hugo Chavez în Venezuela.

Ei vor primi întotdeauna firimiturile lor, dar americanul de rând care încearcă să strângă bani pentru facultate nu are noroc. Străinii beneficiază de generozitate, în timp ce americanii sunt impozitați într-un mod în care nu au mai fost niciodată.

Nu vedem în această mișcare scandaloasă decât o negare a Visului American.

Dar Newsom nu este singur. Cam în aceeași perioadă în care Newsom promova această idee de „a călca în picioare America”, primarul New York-ului, Zohran Mamdani, se concentra asupra unui alt aspect al „Visului”. Fiind marxist, el urmărește exproprierea proprietății private.

Acest lucru este destul de evident în acest plan de coșmar privind impozitul pe succesiune pentru locuitorii orașului New York.

Potrivit Bloomberg, primarul orașului New York, Zohran Mamdani, dorește să reducă pragul de scutire de la impozitul pe succesiune din statul New York cu aproape 90%, de la o limită de peste 7 milioane de dolari la 750.000 de dolari, și să majoreze cota maximă a impozitului pe succesiune de la 16% la 50%.

Propunerea a fost inclusă printre aproape câteva zeci de idei potențiale de creștere a veniturilor pe care biroul lui Mamdani le-a distribuit într-o notă în ultimele săptămâni către legislatorii statali care negociază bugetul statului. Mamdani se confruntă cu un deficit bugetar al orașului de 5,4 miliarde de dolari pentru anul fiscal care începe la 1 iulie și solicită ajutorul legislativului statal pentru a strânge fonduri care să acopere acest deficit.

Așadar, proprietatea ta nu mai este a ta dacă ești atât de nechibzuit încât să mori și să-ți lase casa prin testament copiilor tăi. Vei fi impozitat până la sfârșitul lumii, până în punctul în care întreaga valoare a proprietății nu-ți mai aparține în mod real.

Acest plan diabolic nu se mai aplică doar vilelor de milioane de dolari, ci și caselor în șir de tip Archie Bunker cu peluze de mărimea unui timbru poștal din Queens sau caselor de tip ranch din Staten Island, care se încadrează cu ușurință în categoria de 750.000 de dolari în New York City, iar majoritatea depășesc de fapt această sumă.

Dacă mori, nu poți lăsa decât jumătate din avere copiilor tăi, pentru că statul ia restul. „Jumătate din casele voastre ne aparțin”, ne spun ei.

Mamdani nu îi vizează doar pe miliardari, ceea ce a constituit linia oficială a comuniștilor încă de la sfârșitul anilor 1980.

El vizează omul de rând, cel care deține propria casă și care ar dori să o lase moștenire copiilor săi, având în vedere prețurile actuale ale imobilelor. În loc să-și poată lăsa casa copiilor, aceștia vor fi nevoiți să vândă proprietatea către fonduri speculative pentru a plăti impozitul pe proprietate și să se descurce cum pot cu ce le rămâne. Dacă cumpărătorii corporativi și fondurile speculative nu mai sunt pe piață, atunci vor fi nevoiți să vândă la prețuri de lichidare și să permită ca valoarea proprietăților lor să scadă la niveluri ridicole în cadrul vânzării – doar pentru a plăti impozitul pe proprietate la rata stabilită.

Dacă acesta nu este cel mai scandalos plan de distrugere a clasei de mijloc – cu toate economiile, bunurile și valoarea ei – atunci ce este?

Acum știm că Mamdani vorbește serios. Nu suportă ideea ca americanii să dețină case. Vor să le ia pe acele case prin epuizare, ca să-i împiedice pe oameni să se plângă.

Iar Newsom vorbește serios când spune că vrea să țină copiii departe de facultate, privându-i de darul care le-a fost oferit și asigurându-se că cei care nu sunt bogați fără să facă nimic – adică cei cu rezultate slabe, ca el însuși – nu vor ajunge la facultate.

Este clar că au pus la cale un plan malefic – războiul lor nu este împotriva republicanilor, a lui Trump sau a conservatorismului, ci împotriva omului de rând, a celui mic, a celui care se străduiește să reușească în viață. Ambii politicieni de stânga îi vizează pe aceștia, economiile lor, proprietățile lor, familiile lor intacte și speranțele lor pentru viitor. Ei țintesc întregul Vis American.

Asta sunt ei – expropriatori marxiști. Nu le pasă de bogați – că doar ei sunt bogații. Ei vin după omul de rând. Credeți-i pe cuvânt.

Foto: Zohran Mamdani / Facebook | Gavin Newsom / Facebook

