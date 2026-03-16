Rusia taie accesul la internet în Moscova în timp ce testează un sistem de cenzură la nivel național

Accesul la internetul mobil a fost întrerupt în Moscova în ultimele zile, după ce s-au înregistrat întreruperi similare în zeci de regiuni

Rusia intensifică testarea sistemelor menite să împiedice milioane de oameni să acceseze informații online în perioadele de tulburări politice, întrerupând în ultimele zile accesul la internetul mobil în capitală.

Locuitorii din Moscova, un oraș cu 13 milioane de locuitori, s-au trezit în ultimele zile în imposibilitatea de a-și plăti facturile online sau de a-și trimite mesaje colegilor de serviciu. Navetiștii care ies din stațiile de metrou ale orașului nu pot comanda un taxi pentru a ajunge la birou. Neavând acces la hărți online, mulți cer indicații de orientare de la străini pentru prima dată după mulți ani. Cei care lucrează în mod normal de acasă umplu cafenelele în căutarea unei conexiuni Wi-Fi stabile.

În ultimele luni, zeci de regiuni rusești au rămas brusc fără conexiune la internet. Kremlinul a justificat aceste întreruperi ca fiind necesare pentru a proteja populația rusă de atacurile dronelor ucrainene, care pot folosi turnurile locale de telefonie mobilă pentru navigație.

Însă analiștii susțin că ceea ce trăiesc de fapt rușii este testarea unui sistem la nivel național pe care Moscova l-a perfecționat pentru a limita informațiile și a restricționa conectivitatea în perioadele de tulburări, inspirându-se din experiențele Iranului și ale altor state autoritare.

„Este un sistem pe care doreau să-l construiască de ani de zile. Acum, amenințarea reprezentată de dronele ucrainene constituie o ocazie perfectă pentru a-l testa la nivel național”, a declarat Alena Epifanova, expertă în domeniul internetului din Rusia la Consiliul German pentru Relații Externe. „Îl folosesc ca pretext, chiar și în regiuni unde nu există un astfel de pericol”.

Întreruperile au atras o atenție sporită în ultimele zile, deoarece au afectat Moscova, un oraș care s-a mândrit mult timp cu adoptarea serviciilor online. Acum, întreruperile de date perturbă rutina zilnică și activitatea companiilor.

Locuitorii spun că cele mai severe restricții au fost impuse chiar în apropierea sediului puterii ruse. Cu cât ești mai aproape de Kremlin, cu atât restricțiile sunt mai severe, a declarat un specialist IT în vârstă de 29 de ani, citat de WSJ.

Rusia a testat un sistem pe care Iranul l-a folosit în încercarea de a reprima protestele recente din ianuarie. Când Teheranul a blocat internetul pentru a împiedica oamenii să se organizeze și informațiile să se scurgă, a activat o rețea de internet paralelă în construirea căreia investise miliarde de dolari. Așa-numitele cartele SIM albe le-au permis persoanelor din interiorul regimului și VIP-urilor să mențină accesul la internet.

În ultimul an, Rusia a perfecționat și testat o infrastructură similară. A întocmit o listă albă cu site-uri aprobate de guvern, care rămân accesibile în timpul întreruperilor. Printre aceste site-uri se numără portalurile guvernamentale, mijloacele de informare în masă de stat și aplicațiile rusești autohtone, precum Max, o platformă de mesagerie controlată de guvern.

Acest efort a vizat, de asemenea, platformele pe care rușii se bazează de ani de zile, precum aplicațiile de mesagerie Telegram și WhatsApp. Numai în ultimele 12 luni, Rusia a blocat sau a limitat accesul la aceste aplicații, printre altele, și a obligat instituțiile guvernamentale, inclusiv școlile, să utilizeze Max, care, potrivit experților în tehnologie, nu dispune de criptare și poate fi ușor monitorizat.

Însă întreruperile în furnizarea datelor au avut cel mai imediat și mai amplu impact, extinzându-se la zeci de regiuni din cele 11 fusuri orare ale Rusiei — inclusiv în zone aflate la mare distanță de conflictul din Ucraina. În Kamchatka, o peninsulă situată la aproape 7.200 de kilometri de liniile frontului din Ucraina și care nu a fost lovită de drone, guvernatorul regional a făcut apel la Moscova să ridice restricțiile.

Un oficial din regiunea Ulyanovsk, situată la vest de Moscova, a declarat în noiembrie că restricțiile privind traficul de date mobile vor rămâne probabil în vigoare până la sfârșitul războiului.

În unele regiuni, farmaciile au fost nevoite să se închidă din cauza întreruperii funcționării sistemului de urmărire a medicamentelor. Aceste întreruperi au creat probleme copiilor diabetici, ale căror senzori nu mai pot transmite nivelurile de glucoză părinților și nu îi mai pot avertiza în caz de urgență. Oamenii nu pot programa consultații medicale, nu pot comanda medicamente și nu pot folosi serviciile bancare online pentru a trimite bani rudelor în vârstă sau cu dizabilități.

„Acest lucru creează o mulțime de probleme”, a declarat Anastasia Kuznetsova, o mamă a doi copii care locuiește în Sankt Petersburg, oraș care s-a confruntat și el cu întreruperi de curent. „În magazine, la serviciile de livrare, la taxiuri și la alte servicii de bază”, a spus ea, citată de WSJ.

Ulyana Sedysheva, o mamă a doi copii din suburbiile orașului Ulyanovsk, a declarat că, în timpul recentelor întreruperi, nu a putut să-și plătească facturile și a avut dificultăți în a onora comenzile clienților afacerii sale online, în timp ce copiii ei nu au putut accesa materialele școlare online necesare pentru teme. De atunci, ea a instalat o conexiune la internet prin cablu pentru a ușura situația.

În Moscova, locuitorii spun că se simt ca și cum ar fi fost transportați înapoi în timp. Chioșcurile de cafea acceptă doar numerar, deoarece terminalele lor de plată nu funcționează. Unii oameni cumpără hărți tradiționale. Vânzările de stații radio de la principalul retailer online din Rusia au crescut cu 73% în ultima lună.

Activitatea economică a fost afectată. Aplicațiile de transport, serviciile de curierat și comercianții cu amănuntul au avut de suferit. Angajații nu au primit mesaje urgente de la șefii lor. Întreruperile au provocat pierderi de cinci miliarde de ruble pentru companiile din Moscova, echivalentul a aproape 63 de milioane de dolari, pe o perioadă de cinci zile, a relatat miercuri ziarul „Kommersant”. Publicația a precizat că utilizarea internetului mobil reprezintă între 50% și 70% din traficul de internet din Rusia.

„Este un paradox faptul că poți folosi tot felul de servicii de internet în cea mai mare parte a țării”, a declarat Jonny Tickle, un cetățean britanic care locuiește la Moscova. „Și apoi te afli în centrul capitalei, cu Kremlinul chiar în fața ochilor, și nu poți trimite niciun mesaj pe WhatsApp”.

Miercuri, Kremlinul a apărat ultimele întreruperi de curent din Moscova, fără însă a oferi o explicație pentru acestea. „Cetățenii nu trebuie să aibă nicio îndoială că principalul obiectiv aici este asigurarea securității”, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov.

Problemele legate de internet reprezintă o altă sursă de necazuri pentru ruși, care se confruntă cu o inflație în creștere și cu dificultăți economice, la mai bine de patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina.

Analistii estimează că aceste întreruperi vor deveni tot mai frecvente. În februarie, parlamentul rus a adoptat o nouă lege care obligă companiile de telecomunicații să întrerupă accesul la date la cererea Serviciului Federal de Securitate (FSB), agenția de informații interne a Rusiei.

Andrei Soldatov, expert în domeniul internetului din Rusia, a afirmat că această abordare fragmentară a cenzurii pe internet a ajutat guvernul să evite declanșarea unor proteste. De asemenea, ea a impus o schimbare treptată a comportamentului oamenilor, pentru a se alinia la obiectivul guvernului de a limita răspândirea informațiilor incriminatoare.

„Ceea ce vedem este o încercare de a schimba comportamentul social al rușilor”, a spus Soldatov. „Obiectivul este de a reeduca oamenii și de a-i face să se gândească de două ori înainte de a posta ceva care ar putea declanșa un fel de protest”.

