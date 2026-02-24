Mamdani spune că nu este nevoie de un act de identitate pentru a vota — dar e obligatoriu pentru a deszăpezi orașul

În timp ce nord-estul se confruntă cu o furtună de iarnă, primarul socialist democrat al New York-ului dă dovadă de o ironie (ne)intenționată În ti

În timp ce orașul New York se pregătește pentru ceea ce Serviciul Național de Meteorologie a identificat ca fiind primul viscol din ultimii aproape zece ani, primarul de extremă stânga Zohran Mamdani îndeamnă din nou locuitorii să umple golurile lăsate de reacția administrației sale la zăpadă, de data aceasta înscriindu-se în masă ca lopătari de urgență — dar există o problemă.

Într-o conferință de presă susținută sâmbătă, înainte de furtună, Mamdani i-a încurajat pe newyorkezi să se prezinte direct la garajele de salubritate ale orașului pentru a ajuta la deszăpezirea orașului, după ce, potrivit unor informații, autoritățile nu au reușit să recruteze suficienți lucrători de urgență în timpul ultimei ninsori importante. Voluntarii trebuie însă să prezinte documentele necesare.

„Iar cei care doresc să facă mai mult pentru a-și ajuta vecinii și să câștige niște bani în plus, pot deveni și ei „deszăpezitori de urgență”, a spus Mamdani în anunțul său. „Trebuie doar să vă prezentați mâine între orele 8:00 și 13:00 la garajul local de salubritate cu documentele necesare”.

Ironia nu a trecut neobservată. Filiala din New York a Partidului Socialist Democrat American (DSA), din care Mamdani face parte și care l-a susținut cu entuziasm pe primar, s-a pronunțat ferm împotriva cerințelor de identificare a alegătorilor în cadrul alegerilor.

DSA a numit chiar recentele legi privind integritatea alegerilor o „campanie de inversare a câștigurilor Mișcării pentru Drepturile Civile și de marginalizare a americanilor din clasa muncitoare” — cu toate acestea, inițiativa de urgență a lui Mamdani impune potențialilor voluntari să se prezinte cu actele de identitate și documentele necesare.

Formularul de înregistrare pentru curățarea zăpezii solicită voluntarilor să furnizeze mai multe forme de identificare:

Două forme diferite de identificare (ID) – de exemplu buletin, permis de conducere etc.

Două poze mici tip pașaport (aproximativ 1½ inch x 1½ inch)

Originale + copiile documentelor de identificare

Cardul de Social Security (SSN)

Apelul lui Mamdani vine după ce cea mai recentă furtună de zăpadă a scos la iveală deficiențele forței de muncă de urgență a orașului, lăsând trotuarele necurățate, străzile impracticabile și locuitorii, în special persoanele în vârstă, să se lupte cu condițiile de gheață. În loc să anunțe reforme sau o planificare îmbunătățită, orașul se bazează din nou pe mobilizarea publică de ultim moment.

Mamdani, un socialist democrat care a cerut în repetate rânduri extinderea controlului guvernamental asupra locuințelor, forței de muncă și serviciilor publice, a prezentat campania de recrutare ca un act de solidaritate între vecini, chiar dacă criticii susțin că aceasta subliniază incapacitatea orașului de a îndeplini funcțiile municipale de bază fără a se lupta pentru forța de muncă zilnică.

Autoritățile locale nu au explicat de ce nu s-a mărit numărul angajaților după ultima furtună și nici de ce trebuie să se recruteze din nou personal pentru deszăpezire în perioada imediat anterioară vremii severe.

Deocamdată, newyorkezilor li se spune să-și ia documentele — și o lopată — și să se prezinte la datorie, în timp ce Primăria se pregătește pentru o nouă încercare a pregătirii sale pentru iarnă.

Dar să lămurim lucrurile: în utopia socialistă a lui Zohran Mamdani, sunt necesare două forme de identitate pentru a curăța zăpada, dar nu este necesară nicio formă de identitate pentru a vota.

