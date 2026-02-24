La 4 ani de la invazia Rusiei, Ucraina rezistă eroic

Privind în sus, deasupra liniilor frontului sinuoase din Ucraina, sute de drone zboară spre ținte îndepărtate, în timp ce altele zboară mai jos, zumză

Privind în sus, deasupra liniilor frontului sinuoase din Ucraina, sute de drone zboară spre ținte îndepărtate, în timp ce altele zboară mai jos, zumzăind chiar deasupra capetelor soldaților de pe linia de contact, în căutarea următoarei ținte. 24 februarie – 4 ani de război nemilos al Rusiei împotriva Ucrainei.

Aproape peste tot se observă o activitate constantă în aer, spun soldații ucraineni de pe linia frontului. Dar, spun ei, Star Wars în viața reală „se desfășoară chiar acum”.

Dronele, sau vehiculele aeriene fără pilot (UAV), au devenit, fără îndoială, cea mai cunoscută caracteristică a războiului dintre Rusia și Ucraina, care intră acum în al cincilea an. UAV-urile sunt responsabile pentru 80% din atacurile ucrainene asupra țintelor rusești, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski la începutul acestui an. Majoritatea acestor drone sunt fabricate în Ucraina, fabricile lucrând la capacitate maximă pentru a asigura aprovizionarea soldaților.

Dronele sunt un element central al strategiei Ucrainei – de fapt, noul ministru al apărării, Mykhailo Fedorov, este un fost „țar al dronelor”. Pe uscat, în apă și în aer, Ucraina le-a dezvoltat pe toate. Dar, în mare parte, Rusia nu a fost niciodată cu mult în urmă.

Astfel, liniile frontului care se întind prin estul și sudul Ucrainei au rămas în mare parte blocate de la incursiunea inițială a Rusiei în 2022. Acestea abia s-au mișcat în ultimii ani, consumând vieți și stocuri vaste de echipament militar pentru câștiguri teritoriale incrementale ale Rusiei.

Este ceea ce analiștii și soldații numesc un război de uzură. Ideea este că una dintre părți va încerca să o epuizeze pe cealaltă, distrugându-i capacitățile și moralul puțin câte puțin. Caracterizat de victime în masă și o foame insațiabilă de echipament militar, este un război care câștigă bucăți de teritoriu la un preț exorbitant.

Fotografiile cu tancuri împotmolite în noroi și soldați care se uită din tranșee în estul Ucrainei readuc la viață fantomele celor patru ani de luptă din Primul Război Mondial.

Aproximativ nouă milioane de soldați din numeroase țări au murit în vărsarea de sânge din perioada 1914-1918. Cele 1,2 milioane de victime ale Rusiei, conform estimărilor ucrainene, sunt încă departe de această statistică îngrozitoare. Numărul victimelor din Ucraina este mai greu de estimat, dar se crede că este aproximativ jumătate din cel al Rusiei.

Cu toate acestea, paralelele există, iar anii de avansuri lente sunt departe de speranțele Kremlinului de a cuceri Ucraina în doar câteva zile, după ce a lansat invazia pe scară largă în urmă cu patru ani.

Faza inițială

Primele luni ale războiului au fost cu totul altfel. Înainte de februarie 2022, Rusia controla Crimeea – peninsula situată la sud de Ucraina continentală, anexată ilegal de Moscova în 2014 – și susținea separatiștii din regiunile Donetsk și Luhansk din estul Ucrainei. Împreună, acestea sunt cunoscute sub numele de Donbas, fostul nucleu industrial al Ucrainei.

Asaltul inițial din februarie 2022 i-a adus Rusiei victorii rapide. Kremlinul a preluat rapid controlul asupra unor vaste zone din sud, inclusiv asupra unor orașe cheie precum Herson și Melitopol. A capturat Enerhodar, orașul construit special în regiunea Zaporizhzhia din sud-estul Ucrainei, care găzduiește cea mai mare centrală nucleară din Europa. Mariupol, inițial un simbol al rezistenței ucrainene la Marea Neagră, a căzut în mâinile Rusiei în mai 2022.

Rusia a ocupat și teritoriul din Donbas, în regiunea nord-estică Harkov și la nord de Kiev. Zeci de mii de soldați s-au îndreptat spre capitala ucraineană și au fost implicați în lupte care au durat săptămâni întregi în suburbiile acesteia. Au apărut rapoarte privind săparea unor gropi comune.

Ucraina se afla atunci în dificultate și în Donbas. Deși erau echipați cu suficiente sisteme de artilerie, soldații nu aveau muniție pentru a trage asupra forțelor ruse.

La doar o lună de la invazia pe scară largă, Rusia controla aproape 27% din teritoriul Ucrainei – aproximativ 161.905 kilometri pătrați (62.500 mile pătrate) de teren, potrivit calculelor Institutului pentru Studiul Războiului din SUA. Aceasta includea și cei 7% pe care Moscova îi cucerise în 2014 în Crimeea.

Dar Ucraina a ripostat rapid, începând cea mai eficientă contraofensivă a războiului.

Renumitele sisteme americane HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) au sosit în iunie 2022 și au creat condițiile pentru prăbușirea pozițiilor Rusiei în jurul orașului Harkov, din nord-estul țării.

Până în septembrie, trupele de la Kiev au recucerit Kupiansk, un nod feroviar strategic la est de orașul Harkov, și Izyum, la sud de Kupiansk.

Rusia a fost apoi forțată să se retragă din orașul Herson în noiembrie 2022 și să se instaleze pe malul stâng al râului Nipru, în timp ce trupele ucrainene le priveau de pe malul vestic al râului.

Ucraina a recucerit peste 56.900 de kilometri pătrați (aproximativ 22.000 de mile pătrate) de teritoriu în cadrul acelei contraofensive masive, a declarat Kateryna Stepanenko, specialistă în Rusia la ISW. La sfârșitul acelui an, Rusia deținea 17,84% din teritoriul Ucrainei, a spus ea.

O mare parte din 2023 a fost marcată de continuarea retragerii frontului ucrainean. A existat o misiune, care s-a dovedit a fi în cele din urmă sortită eșecului, de a stabili o poziție ucraineană în Krynky, un sat situat la est de Nipru.

Dar, de atunci, nici Ucraina, nici Rusia nu au mai reușit să înregistreze progresele care au caracterizat primul an al războiului pe scară largă.

Ucraina se pregătește pentru un război de lungă durată

Au existat mici schimbări în zonele apropiate de granița ucraineană cu Rusia, și anume în timpul incursiunii scurte, dar puternice, a Kievului în Kursk, pe teritoriul Rusiei, din august 2024 până în martie 2025.

Rusia a cucerit, de asemenea, porțiuni teritoriale din zona de frontieră a Harkovului și din Dnipropetrovsk.

Luni întregi de lupte s-au încheiat cu cucerirea de către Rusia a orașului Bakhmut din Donetsk în mai 2023, o victorie anunțată nu de oficialii de la Moscova, ci de fostul om de încredere al Kremlinului, Evgheni Prigojin, șeful grupării de mercenari ruși Wagner. Gloria lui a fost de scurtă durată; conducerea sa a unei rebeliuni eșuate împotriva Kremlinului, în luna următoare, s-a încheiat cu moartea sa într-un accident aviatic în august 2023.

Avdiivka a fost următorul care a căzut. Rusia s-a concentrat asupra orașului începând din octombrie 2023 și a reușit în cele din urmă să alunge Ucraina în februarie 2024. Cucerirea Avdiivka a reprezentat o victorie strategică și simbolică pentru Moscova, trupele ruse înălțând steagurile în fosta fortăreață ucraineană care a rezistat un deceniu pe linia frontului.

Avdiivka, la fel ca Bakhmut înaintea ei, a devenit o „mașină de tocat carne”. Experții spun că în lupta urbană pentru Avdiivka au murit mai mulți ruși decât soldații sovietici uciși în războiul Moscovei din Afganistan.

Lunile de apărare a orașului au costat scump și Ucraina. Povești similare s-au petrecut în Chasiv Yar, la vest de Bakhmut, și în jurul Pokrovsk, centrul logistic odată esențial, care a fost lovit de mai bine de un an și jumătate de atacuri.

Un milion de morți ruși pentru un câștig de 1%

De la sfârșitul anului 2022 până la începutul lunii februarie 2026, Rusia a ocupat 1,55% din teritoriul Ucrainei. În prezent, Moscova deține puțin sub 20% din teritoriul Ucrainei.

Conform cifrelor Ucrainei, Rusia a suferit 1.136.350 de victime de la începutul anului 2023 până la 4 februarie 2026.

Deși este foarte dificil să se obțină cifre exacte și acestea trebuie luate cu rezervă, estimările occidentale citează adesea cifrele furnizate de Kiev.

Dacă sunt corecte, Rusia a pierdut în medie 121 de soldați pentru fiecare kilometru pătrat (aproximativ 0,39 mile pătrate) câștigat în această perioadă.

În 2022, prima ofensivă a Rusiei a dus la atingerea unei rate medii de avans de 210 metri pătrați pe zi, potrivit evaluărilor ISW. Aceasta a scăzut la 1,2 metri pe zi în 2023 și la 9,8 kilometri pătrați (3,8 mile pătrate) în 2024. Pe tot parcursul anului 2025, Rusia a avansat cu o medie de 13,2 kilometri pătrați pe zi.

Acest tip de uzură era inevitabil. Este foarte dificil să desfășori operațiuni ofensive în modul în care le concepeam în trecut.

Într-un război în care sistemele ieftine, precum dronele, sunt utilizate pe scară largă și trupele sunt înlocuite constant, chiar și în cazul în care se înregistrează succese pe câmpul de luptă, bătălie după bătălie, niciuna dintre părți nu poate exploata sau consolida succesul și, prin urmare, își pierd avântul.

Atât Kievul, cât și Moscova dispun de sisteme eficiente de apărare aeriană, care fac ca linia frontului să fie sinucigaș de periculoasă pentru avioane și chiar și zonele din apropierea acesteia să fie extrem de neatractive.

Iar ceea ce a făcut o armată, cealaltă a replicat rapid. Dronele și tehnologia anti-drone corespunzătoare, precum războiul electronic, sunt doar o parte a cursei tehnologice a înarmării pe care Rusia și Ucraina o duc, Ucraine deținând încă avantajul în conflict.

Conform unui raport publicat în ianuarie de către grupul de reflecție Center for Strategic and International Studies, începând din 2024, cele mai importante ofensive ale Rusiei au avansat mai lent decât cele mai brutale campanii militare din aproape orice război din ultimul secol.

Raportul adaugă că, din februarie 2022, au fost uciși până la 325.000 de soldați ruși, iar numărul victimelor pe câmpul de luptă a fost de peste cinci ori mai mare decât în toate războaiele rusești și sovietice combinate de la al Doilea Război Mondial încoace.

Nicio putere majoră nu a suferit un număr atât de mare de victime sau decese în niciun război de atunci, potrivit raportului CSIS.

Cea mai bine echipată armată din Europa

Ucraina produce acum mai multe drone, echipamente de război electronic și kituri de informații decât cumpără pe piața internă, a declarat Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al țării, pe 12 februarie. Producția sa în domeniul apărării depășește 55 de miliarde de dolari, a spus el.

Cu câteva zile înainte, Zelenski declarase că Ucraina va deschide 10 centre de export de arme în Europa până la sfârșitul anului. Primele licențe de export au fost deja acordate.

Dar valoarea sa rezidă și în soldații săi. Deși Kievul s-a bazat în mare măsură pe sprijinul occidental pentru a-și susține efortul de război – deși mai puțin în ultimii ani – personalul ucrainean a acumulat experiență pe câmpul de luptă și a utilizat tehnologie de ultimă generație pe care susținătorii Kievului nu au fost nevoiți să o folosească niciodată în mod similar.

Ucraina dispune în prezent de o vastă experiență în operațiuni terestre de amploare și în menținerea unei rețele extinse de apărare aeriană, pe care statele europene membre NATO nu o au.

Deși multe trupe ucrainene s-au antrenat în străinătate, este obișnuit să auzi soldați de elită din țările NATO descriind tactici pe care propriile forțe le-au învățat de pe câmpurile de luptă din Ucraina.

Strategia a devenit un amestec între doctrina moștenită de la sovietici și stilul de luptă al NATO, o reflectare a echipamentului fizic de care dispune Ucraina.

Finalul poveștii rămâne încă de scris. Rundele de negocieri de pace mediate de SUA în Emiratele Arabe Unite au produs doar asigurări publice că se înregistrează progrese lente, nu și acorduri scrise pe hârtie.

Promisiunea categorică a președintelui Donald Trump de a pune capăt războiului în doar 24 de ore, făcută la revenirea sa în funcție anul trecut, s-a estompat rapid, negocierile devenind dificile, la fel ca luptele care continuă să se desfășoare în fundal.

