8 momente cheie ale Memorialului Charlie Kirk

Președintele Trump și liderii de vârf ai mișcării conservatoare moderne i-au adus un omagiu lui Charlie Kirk duminică, în Glendale, Arizona. Fondatorul Turning Point USA, în vârstă de 31 de ani, a fost onorat cu rugăciuni, muzică și discursuri din partea prietenilor, colegilor și membrilor administrației Trump. Într-un moment emoționant, soția sa, Erika, a declarat că îl iartă pe ucigașul soțului său.

Zeci de mii de oameni au participat la eveniment

La ceremonie au participat numeroși demnitari conservatori, alături de zeci de mii de oameni care au umplut stadionul de fotbal din apropierea orașului Phoenix, unde Kirk locuia împreună cu familia sa. Au fost prezenți aproape 100.000 de oameni. Trump și vicepreședintele JD Vance au zburat cu avioane separate din Washington, însoțiți de zeci de membri ai personalului Casei Albe. Câteva dintre primele rânduri erau ocupate de secretari de cabinet și persoane numite în funcții politice.

Elon Musk a participat și el, stând lângă Trump o parte din timpul slujbei, iar cei doi au fost văzuți strângându-și mâinile.

Previzualizare a ceea ce urmează pentru Turning Point

Comemorarea a început cu discursuri ale membrilor cheie ai Turning Point USA despre viitorul organizației, care are filiale în campusurile universitare și în licee. Stacy Sheridan, unul dintre principalii responsabili ai Turning Point, i-a transmis lui Charlie: „Vom face TPUSA atât de mare încât te va ajunge și în rai”.

Erika Kirk a fost numită săptămâna trecută noul director general al Turning Point. De la moartea lui Kirk, Turning Point USA a primit peste 62.000 de cereri din partea elevilor de liceu și studenților din toată țara care doresc să înființeze o filială sau să se implice într-una existentă, a anunțat organizația pe contul său de X.

„Sunteți gata să continuați misiunea? Sunteți gata să ripostați?”, a întrebat comentatorul conservator Jack Posobiec mulțimea.

„Foc în inimile noastre”

Adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, a declarat că moartea lui Kirk s-a transformat într-o furie justificată.

„În ziua în care Charlie a murit, îngerii au plâns, dar acele lacrimi s-au transformat în foc în inimile noastre”, a spus el, adăugând că „inamicii noștri nu pot înțelege puterea, determinarea, hotărârea și pasiunea noastră”.

„Descendența și moștenirea noastră se întind până la Atena, Roma, Philadelphia și Monticello. Strămoșii noștri au construit orașele pe care le-au creat, arta și arhitectura pe care le-au construit”, a spus Miller.

Munca lui Kirk din 2024 a fost „diferența câștigătoare”

În timp ce conducea Turning Point anul trecut, Kirk și-a mobilizat organizația pentru a-l ajuta pe Trump să câștige. Șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, care a condus campania lui Trump pentru 2024, a recunoscut acest lucru în discursul său.

„Charlie nu doar că a ajutat, ci a făcut diferența care a dus la victorie, vă promit asta”, a spus Wiles.

Charlie Kirk conducea un război spiritual

Credința lui Kirk a fost o temă comună pe tot parcursul slujbei de comemorare. Secretarul Apărării Pete Hegseth a spus că l-a întâlnit pe Kirk pentru prima dată în primele zile ale Turning Point.

„De-a lungul timpului, el a realizat, la fel ca mulți dintre noi, că aceasta nu este o război politic, nici măcar un război cultural, ci un război spiritual”, a spus Hegseth.

Secretarul Sănătății și Serviciilor Sociale, Robert F. Kennedy Jr., a spus că „pasiunea supremă a lui Kirk era creștinismul și devotamentul față de Dumnezeu”.

Erika Kirk vorbește deschis despre căsnicia lor

Erika Kirk a oferit o perspectivă intimă asupra căsniciei sale cu Charlie Kirk, care îi lăsa în fiecare săptămână scrisori de dragoste, încheiate întotdeauna cu: „Te rog să-mi spui cum pot să te servesc mai bine ca soț”.

„Charlie a înțeles perfect rolul pe care Dumnezeu îl atribuie unui soț creștin: un bărbat care conduce pentru a putea sluji”, a spus ea.

„Către toți bărbații care ne urmăresc din întreaga lume, acceptați provocarea lui Charlie și îmbrățișați adevărata bărbăție. Fiți puternici și curajoși pentru familiile voastre”.

Erika Kirk și-a dedicat cariera apostolatului, inclusiv în ultimii ani, îndrumând mii de oameni să citească întreaga Biblie într-un an.

Erika Kirk iartă ucigașul soțului său

Într-un moment emoționant, care a stârnit aplauze în întreg stadionul, Erika Kirk s-a adresat ucigașului soțului său. „Soțul meu, Charlie, voia să salveze tineri ca cel care i-a luat viața”, a spus ea. „Îl iert pe acel tânăr”, a spus ea, cu lacrimi în ochi.

„Charlie dorea cu ardoare să ajungă la băieții pierduți din Vest și să-i salveze”, a spus ea, adăugând mai târziu: „Evenimentele din campus vor continua și vom continua să organizăm dezbateri și dialoguri… niciun asasin nu ne va opri vreodată să luptăm pentru apărarea acestor drepturi”.

Trump îl elogiază pe Kirk

Trump și-a amintit relația sa cu Kirk, mulțumindu-i activistului conservator pentru că l-a pus în legătură cu Vance și Kennedy. Trump a spus că a discutat recent cu Kirk despre trimiterea forțelor federale de ordine în Chicago, în apropierea locului de origine al lui Kirk.

Trump a menționat, de asemenea, câteva domenii pe care le consideră victorii ale administrației sale, indicând eforturile sale de aplicare a legii în Washington, D.C.

Trump l-a lăudat pe Kirk, dar a spus că nu erau de acord în privința a cel puțin un lucru.

„El nu-și ura adversarii, voia ce era mai bun pentru ei”, a spus Trump. „În acest punct nu sunt de acord cu Charlie. Eu îmi urăsc adversarii și nu vreau ce este mai bun pentru ei. Îmi pare rău, îmi pare rău Erika”, a spus Trump zâmbind.

Trump a spus că ucigașul lui Kirk nu îl viza doar pe el, ci „pe fiecare dintre noi”. El a adăugat că trăgătorul a eșuat, „mesajul lui Charlie nu a fost redus la tăcere”.

Foto: Center for Baptist Leadership/X

