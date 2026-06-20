Ministerul Justiţiei: Au fost realizate peste 75 de demersuri oficiale prin care au fost solicitate informaţii privind situaţia minorelor familiei Samson din Suedia

Numeroase solicitări de informaţii şi clarificări nu au primit răspunsuri Ministerul Justiţiei anunţă, vineri, că au fost realizate peste 75 de demer

Numeroase solicitări de informaţii şi clarificări nu au primit răspunsuri

Ministerul Justiţiei anunţă, vineri, că au fost realizate peste 75 de demersuri oficiale prin care au fost solicitate informaţii privind situaţia minorelor familiei Samson, Sara şi Tiana, preluate abuziv de către autorităţile din Suedia. Numeroase solicitări de informaţii şi clarificări din partea autorităţilor din România nu au primit încă răspunsuri.

“În contextul manifestaţiei publice pentru susţinerea familiei Samson, anunţată pentru data de 20 iunie 2026, Ministerul Justiţiei prezintă o serie de clarificări referitoare la demersurile instituţionale întreprinse până în prezent în cazul minorelor Sara Samson şi Tiana Samson, cetăţeni români aflaţi în custodia serviciilor sociale suedeze. Încă din luna iulie 2023, după informarea transmisă de Ministerul Afacerilor Externe cu privire la situaţia celor două minore, Ministerul Justiţiei a urmărit îndeaproape evoluţia cazului şi a iniţiat, în limitele competenţelor sale legale, demersurile necesare pentru protejarea intereselor acestora şi aducerea lor în ţară”, anunţă, vineri, Ministerul Justiţiei, într-un comunicat de presă.

Instituţia precizează că, în toată această perioadă, a colaborat permanent cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), Ministerul Afacerilor Externe şi autoritatea centrală din Regatul Suediei, în cadrul mecanismelor europene de cooperare aplicabile în materia protecţiei copilului. Citește restul articolului în site-ul NEWS.RO