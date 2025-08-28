Respingerea lui Dumnezeu duce la respingerea științei – și a bunului simț

Creștinii care aderă la învățăturile istorice și tradiționale ale Bibliei cred că Dumnezeu ne-a creat de la început „bărbat și femeie” (Geneza 5:2; Ma

Creștinii care aderă la învățăturile istorice și tradiționale ale Bibliei cred că Dumnezeu ne-a creat de la început „bărbat și femeie” (Geneza 5:2; Matei 19:4; Marcu 10:6). Biologia și fiziologia afirmă empiric că există doar două genuri. Creștinii care aderă la această viziune teologică și științifică cred că operațiile de „confirmare a genului”, blocanții hormonali și travestitul dăunează ființelor umane.

Nu credem că intervenția medicală schimbă faptul că Dumnezeu ne-a creat „în mod minunat și uimitor” după chipul Său, fie ca bărbați, fie ca femei (Psalmul 139:13-16). Acest adevăr pur și simplu nu poate fi schimbat, scrie David E. Smith pentru Illinois Family Institute.

Stânga consideră că „genul” este fluid și schimbător. De fapt, unele site-uri academice sau activiste enumeră până la 72 sau mai multe opțiuni de „gen”. Facebook (la un moment dat) oferea 58 de opțiuni personalizate de „gen”.

Stânga din mass-media, mediul academic și industria divertismentului resping convingerile creștinilor (precum și ale evreilor și musulmanilor) și le etichetează drept ură, acceptând în același timp ideile controversate, care neagă știința și sunt în continuă evoluție ale activiștilor de stânga.

OnlyFans învață o generație că a plăti pentru sex este normal

De ce convingerile de stânga sunt considerate sănătoase și pline de compasiune, în timp ce convingerile istorice sunt respinse ca fiind ilegitime și intolerabile? Deși puțini stângiști ar recunoaște acest lucru, cred că motivul pentru care resping realitatea biologică este că îl urăsc pe Dumnezeu. Mai precis, ei resping standardele Sale de dreptate și aleg să se revolte deschis împotriva acestor standarde. Ei strâng pumnii către Dumnezeu și proclamă cu voce tare prin viețile lor că Dumnezeu nu are nicio autoritate asupra lor.

Cei care suferă de disforie de gen sunt nemulțumiți de felul în care Dumnezeu i-a creat, așa că aleg să se recreeze. Același lucru este valabil și pentru cei care acceptă atracția față de persoane de același sex sau alte parafilii. Este o respingere a planului și scopului lui Dumnezeu pentru darul sexualității.

Ei au schimbat adevărul lui Dumnezeu cu o minciună. S-au umplut de gânduri nedrepte, rele, lacome și răutăcioase și îi aprobă pe cei care fac la fel (Romani 1:18-32). La baza tuturor acestor lucruri se află păcatul rebeliunii și al necredinței (1 Ioan 5:16-17).

Este extrem de important să demascăm aceste minciuni (Efeseni 5:11) și să ne opunem acestei agende dacă vrem să protejăm membrii tineri, vulnerabili și/sau impresionabili ai familiei și vecinii de capcanele și ispitele culturii actuale (Psalmul 124:7; Proverbe 29:6).

Trebuie să recunoaștem că ispitele lumii sunt foarte reale și pot fi foarte puternice. Există un motiv pentru care Apostolul Pavel ne spune să „umblăm cu prudență” sau să fim atenți la felul în care trăim, „nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți… pentru că zilele sunt rele” și să „înțelegem care este voia Domnului” (Efeseni 5:15-17).

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Ca atare, trebuie să fim conștienți de viziunile asupra lumii fără Dumnezeu și de minciunile care ne sunt prezentate în mod constant. Mai mult, trebuie să le identificăm ca minciuni sau înșelăciuni pentru noi înșine, pentru membrii familiei și pentru prietenii noștri. Dacă nu facem nimic, alții pot presupune că noi considerăm viziunea creștină asupra lumii ca fiind doar una dintre multe opțiuni – doar o modalitate de a găsi împlinirea.

Credința creștină trebuie să ofere adevărul unei culturi întunecate și în declin. Nu putem confirma minciunile culturii prin tăcerea noastră sau prin compasiunea noastră deplasată. Mesajul creștin expune convingerile și practicile false, luminează cea mai bună cale (Psalmul 119:15) și indică speranța veșnică în Isus (Matei 11:28).

Share this: Facebook

X

