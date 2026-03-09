Oficiali americani: Rusia transmite în secret Iranului locațiile unor ținte americane

Ca semn al aprofundării relațiilor, datele satelitare din Moscova ar putea ajuta Teheranul să lovească forțele americane din Orientul Mijlociu Rusi

Rusia transmite Iranului informații despre locațiile forțelor militare americane din Orientul Mijlociu, pe care Teheranul le-ar putea folosi pentru a-și ghida atacurile cu rachete în regiune, potrivit unor oficiali americani și unui fost ofițer de informații rus, în cea mai puternică indicație de până acum a cooperării dintre cele două națiuni în timpul conflictului cu Iranul.

Concluziile clasificate ale serviciilor secrete americane nu arată că Rusia împărtășește locații cu Iranul în mod explicit în scopul atacării unor ținte, dar aceasta ar fi o concluzie rezonabilă pentru motivul pentru care Rusia face acest lucru, a declarat unul dintre oficialii americani. Tipurile de informații împărtășite includ coordonatele navelor și aeronavelor militare americane, au spus aceștia.

Fostul ofițer de informații rus, care fusese informat cu privire la acest subiect, a declarat că Rusia furniza Iranului doar o cantitate limitată de informații obținute de la sateliții săi. Iranul nu dispune de o flotă considerabilă de sateliți proprii, astfel încât chiar și un ajutor minim din partea Rusiei ar putea compensa o deficiență semnificativă în materie de informații.

Ce spune administrația Trump

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că există indicii că Moscova ar furniza Teheranului date despre activități sau poziții ale forțelor americane din Orientul Mijlociu. Potrivit acestuia, armata americană monitorizează situația și este conștientă de „cine oferă informații cui” în regiune.

Casa Albă nu a confirmat oficial în mod direct un sprijin militar al Rusiei pentru Iran, însă nici nu a respins complet relatările apărute în presă. Reprezentanții administrației americane au subliniat că astfel de informații nu schimbă planurile operaționale ale Statelor Unite, în timp ce relațiile dintre Rusia și Iran continuă să fie analizate atent de către administrația Trump.

Situația de pe front

Iranul a încercat să atace forțele americane din regiunea Golfului Persic de când a început campania militară a SUA și Israelului săptămâna trecută. Deși multe dintre rachetele sale au fost interceptate, Iranul a lovit o serie de instalații americane, inclusiv ambasada din Riad și o bază militară din Kuweit, precum și o serie de ținte din Israel.

Având în vedere că majoritatea forțelor ruse sunt angajate într-un război istovitor în Ucraina, Moscova nu este în măsură să ofere ajutor militar direct Iranului. Președintele Vladimir Putin s-a arătat, de asemenea, foarte prudent în ceea ce privește provocarea furiei președintelui Trump, în timp ce Casa Albă a lăsat să se înțeleagă că ar putea normaliza relațiile cu Moscova dacă aceasta va ajunge la un acord de pace cu Ucraina.

Moscova a declarat că intenționează să rămână în afara conflictului din Iran, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că „nu este războiul nostru”.

Moscova a condamnat capturarea, la începutul acestui an, a fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro, un aliat apropiat, dar a fost nevoită să rămână pasivă și să privească cum liderul sud-american era dus în SUA pentru a fi judecat sub acuzația de narcoterorism și trafic de droguri.

O schimbare de regim în Iran ar priva Rusia de cel mai apropiat partener al său din Orientul Mijlociu. Cele două țări au fost unite în opoziția lor față de ordinea condusă de SUA și sunt legate printr-o serie de acorduri de securitate, inclusiv un acord de parteneriat strategic semnat anul trecut.

Iranul a furnizat Rusiei drone, alte arme și tehnologii conexe pe care Moscova le utilizează cu efect letal în Ucraina. Analiștii afirmă că Rusia a furnizat, de asemenea, în mod activ Iranului anumite tehnologii militare.

Însă capacitățile spațiale și satelitare ale Rusiei sunt cu mult în urma celor ale SUA și Chinei, ceea ce face ca utilitatea datelor sale de recunoaștere să fie incertă.

„Ajutorul nu m-ar surprinde, dar există și lacune în acoperirea imaginilor satelitare rusești”, a declarat Nicole Grajewski, cercetătoare non-rezidentă la Carnegie Endowment pentru WSJ.

