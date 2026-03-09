Iranul numește un nou lider suprem. Un alt Khamenei

Numirea lui Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei, ucis recent, ca nou lider suprem al Iranului vine ca o sfidare la poziția lui Donald Tr

Numirea lui Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei, ucis recent, ca nou lider suprem al Iranului vine ca o sfidare la poziția lui Donald Trump și semnalează că Teheranul nu va da înapoi în timp ce duce un război cu Statele Unite și Israelul.

Ascensiunea lui Mojtaba Khamenei, un conservator apropiat de mult timp de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran, „arată că încercările lui Trump de până acum de a intimida regimul pentru a-l forța să capituleze au eșuat. De asemenea, pare să fi consolidat controlul facțiunilor dure asupra țării, în timp ce taberele moderate și reformiste au fost de mult marginalizate. Khamenei, în vârstă de 56 de ani, este așteptat să adopte o poziție confruntațională față de Occident”, spun oficialii iranieni.

Numirea sa arată, de asemenea, că Iranul nu va accepta cererea lui Trump ca acesta să aprobe noul cleric suprem al țării. Trump a declarat săptămâna trecută că „fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine”.

Ascensiunea lui Khamenei cel tânăr „sugerează continuarea aceleiași strategii vechi: represiune în interior și rezistență pe plan internațional”, a declarat Sanam Vakil, director al programului pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord de la Chatham House, citat de WSJ.

Garda Revoluționară și armata iraniană și-au declarat loialitatea față de noul lider. După numirea sa, Iranul a lansat un val de rachete spre Israel, au relatat mass-media de stat.

Israelul a declarat duminică faptul că va viza pe oricine va fi numit noul lider suprem. În ciuda riscurilor, numirea unui nou cleric suprem este importantă pentru a arăta iranienilor și lumii că regimul poate continua să funcționeze.

Capacitatea de a numi un nou lider suprem a contrazis așteptările adversarilor Iranului, a spus Ali Larijani, șeful Consiliului de Securitate Națională. El a adăugat că Mojtaba Khamenei a fost „crescut în școala conducerii”, cu învățăturile primite de la tatăl său, ceea ce îl va ajuta să guverneze țara.

Khamenei cel tânăr a stat în mare parte departe de atenția publică, iar opiniile sale politice nu sunt bine cunoscute.

Totuși, el este strâns legat de Garda Revoluționară, unde a servit — în mare parte în roluri non-combat — în timpul războiului Iran-Irak din 1980-1988. Garda a jucat un rol central în reprimarea opoziției interne față de regim.

Ascensiunea lui Khamenei marchează, de asemenea, primul transfer ereditar al poziției de lider suprem — ceva ce fondatorii Republicii Islamice au condamnat atunci când au răsturnat monarhia în 1979. Ali Khamenei și predecesorul său, Ruhollah Khomeini, considerau că transmiterea puterii propriului copil este neislamică.

Liderul suprem este cea mai înaltă autoritate politică a Republicii Islamice, comandantul forțelor armate ale țării și șeful sistemului judiciar, fiind considerat cea mai înaltă autoritate pentru aproximativ 200 de milioane de musulmani șiiți din lume. Funcția de lider suprem este pe viață.

Khamenei va trebui să conducă regimul într-un moment în care acesta se confruntă cu cea mai serioasă provocare a sa. Conducerea Iranului se confruntă cu atacuri aproape constante din partea Statelor Unite și Israelului. În același timp, își îndepărtează mulți dintre vecinii din Golf prin atacuri asupra infrastructurii critice, precum aeroporturi, câmpuri petroliere și o instalație de desalinizare.

El moștenește, de asemenea, o țară care se afla în criză chiar înainte de începerea conflictului. În ianuarie, forțele de securitate care acționau sub conducerea lui Khamenei cel bătrân au ucis mii de protestatari care cereau schimbarea regimului. Țara, cu aproximativ 90 de milioane de locuitori, se confruntă de ani de zile cu o criză economică profundă, după sancțiunile severe impuse de Statele Unite din cauza programului său nuclear.

Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al tatălui său, s-a născut în 1969 în orașul religios Mashhad, în casa ancestrală a familiei. Numele său este cuvântul arab pentru „ales”.

S-a născut într-o perioadă în care tatăl său devenea o figură importantă în mișcarea revoluționară împotriva monarhiei șahului Mohammad Reza Pahlavi. Ali Khamenei a fost arestat de mai multe ori de poliția secretă a șahului, iar în timpul unei razii Mojtaba l-a văzut cum era bătut, potrivit site-ului liderului suprem.

După Revoluția Islamică din 1979, familia Khamenei s-a mutat la Teheran, unde Mojtaba Khamenei a urmat un liceu pentru copiii avangardei revoluționare, în timp ce tatăl său a urcat rapid în ierarhia guvernului, devenind președinte în 1981.

Mojtaba Khamenei și-a petrecut anii de formare ca mulți tineri iranieni, luptând în războiul din 1980-1988 împotriva Irakului condus de Saddam Hussein. În batalionul său, a legat relații cu bărbați care mai târziu au devenit figuri importante în aparatul de securitate al Iranului, inclusiv Hossein Taeb, viitor șef al serviciilor de informații din Garda Revoluționară, și Hossein Nejat, care avea să conducă unitatea Gărzii însărcinată cu reprimarea protestelor din Teheran.

În 2009, el a avut o influență importantă, prin sprijinul acordat lui Taeb — pe atunci comandant al miliției paramilitare Basij — în reprimarea violentă a protestatarilor Mișcării Verzi, care susțineau că alegerile fuseseră fraudate, potrivit unui consilier al Gărzii Revoluționare.

Activitățile lui Khamenei au atras atenția și în străinătate. Statele Unite i-au impus sancțiuni în 2019, acuzându-l că a colaborat îndeaproape, în numele tatălui său, cu Garda Revoluționară și Basij „pentru a promova ambițiile regionale destabilizatoare ale tatălui său și obiectivele sale interne represive”.

Khamenei nu este considerat o autoritate religioasă de prim rang, în ciuda noii sale poziții de ghid spiritual pentru șiiții din întreaga lume. Când tatăl său a fost numit lider suprem în 1989, acesta a fost ridicat la rangul de ayatollah pentru a putea ocupa funcția.

Numirea sa marchează o îndepărtare de conducerea religioasă tradițională care a fost crucială pentru fondarea Republicii Islamice, spun analiști și persoane apropiate guvernului iranian.

„Sistemul este incapabil să se reformeze în ciuda presiunilor externe și interne masive”, a declarat Saeid Golkar, expert în serviciile de securitate iraniene și profesor la Universitatea din Tennessee din Chattanooga. „Tot ce au putut găsi a fost un alt Khamenei”.

Share this: Facebook

X

