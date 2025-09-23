Onoare vs Haos: Moartea lui Kirk vs consecințele violente ale morții lui Floyd

Faptul că adepții stângii l-au descris pe Charlie Kirk ca pe un ticălos și pe George Floyd ca pe un erou spune multe despre stânga Când un asasin d

Faptul că adepții stângii l-au descris pe Charlie Kirk ca pe un ticălos și pe George Floyd ca pe un erou spune multe despre stânga

Când un asasin de stânga l-a ucis pe Charlie Kirk, conservatorii au făcut ceva complet străin de stânga – au jelit în liniște. Kirk, cofondatorul Turning Point USA, a murit pe 10 septembrie la Universitatea Utah Valley. Asasinul era un radical de stânga care a lăsat în urmă cartușe goale cu sloganuri de extremă stânga.

Soția lui Kirk, Erika, a apărut la Fox News doar câteva zile mai târziu — și, în loc să incite la violență, ea a îndemnat americanii să înființeze filiale TPUSA, să-și întemeieze familii și să meargă la biserică. Hotărârea fermă a văduvei lui Kirk a aprins o scânteie în mișcarea conservatoare.

Absență evidentă: violența, revoltele și jafurile.

„Contrastați acest lucru cu moartea lui George Floyd în 2020, în custodia poliției. Înainte ca toate faptele să fie cunoscute, mulțimile au luat cu asalt secțiile de poliție, orașele au ars și violențele au izbucnit în toată țara. Toate acestea pentru un om cu un trecut infracțional bogat. Între timp, conservatori proeminenți, printre care Ben Shapiro, au condamnat moartea lui Floyd”, scrie Lauren Washburn pentru The American Spectator.

Celebrarea violenței

Pentru stânga, politica înseamnă putere, iar violența este un mijloc legitim. Asasinarea lui Kirk nu a făcut decât să confirme acest lucru. În timpul vizitelor sale în campusuri, stânga l-a întâmpinat adesea cu dispreț, în loc să poarte o dezbatere cu el.

„Am doar o întrebare pentru tine”, i-a spus cineva de la Universitatea de Stat din San Francisco lui Kirk. „De ce arăți așa? Ești urât ca [invective]”.

„Mama ta era căsătorită?”, l-a întrebat altcineva pe Kirk. „Pentru că am primit un telefon de la doctor, care mi-a spus că a ratat avortul”.

Este clar că stânga este dispusă să-și transforme cuvintele pline de ură în fapte.

Asasinul, Tyler Robinson, ar fi devenit obsedat de ideologia de stânga și chiar și-ar fi exprimat față de membrii familiei sale ura față de Kirk. Ar fi putut dezbate cu Kirk despre opiniile lor diferite. Ar fi putut încerca să-i prezinte lui Kirk punctul lui de vedere. Ar fi putut fi respectuos, astfel încât, chiar dacă Kirk nu ar fi fost de acord, ar fi primit respect în schimb — lucru pe care Kirk îl oferea cu generozitate celor cu care interacționa.

În schimb, l-a împușcat în gât. De ce? Pentru că se radicalizase online, după cum subliniază New York Post. Se pare că locuia cu un partener romantic transgender de același sex. A scris pe un cartuș: „Hei, fascistule! Prinde!”

Mass-media mainstream i-a comparat în mod constant pe Kirk și pe alți conservatori proeminenți cu Adolf Hitler, justificând astfel actele de violență atroce comise de stânga. Dacă conservatorii sunt naziști, iar americanii au ucis naziști în trecut, următorul pas este evident, nu?

După asasinarea lui Kirk, un student de la Universitatea Texas Tech a fost filmat în timp ce sărbătorea, spunând: „Să vă ia [invective], amice, e mort… a fost împușcat în cap”.

Kiara Harvey, o asistentă medicală de la Children’s Healthcare din Atlanta, a postat online, referindu-se la asasinat: „La naiba cu copiii lui. La naiba cu strămoșii lui, în special cu târfa care l-a născut”.

„Ei bine, se pare că a pierdut dezbaterea”, a postat un cont X numit BlackRedGuard în ziua în care Kirk a fost asasinat. Postarea are în prezent aproape 300.000 de aprecieri.

În loc să-l abordeze pe Kirk în piața ideilor — pe care el o găzduia literalmente — unul dintre ei a decis să-l asasineze.

Cu doar câțiva ani înainte, în 2020, stânga a recurs la violență în urma morții lui George Floyd.

Floyd fusese arestat de mai multe ori în trecut pentru infracțiuni legate de droguri și furt. El a fost implicat într-un jaf agravat în Houston, unde un grup de bărbați a pătruns în casa unei femei, iar Floyd a fost acuzat că a amenințat-o cu o armă de foc în timp ce ceilalți percheziționau casa.

Revoltele violente ale stângii au durat luni întregi în 2020. Peste 1.000 de clădiri au fost incendiate sau avariate în Minneapolis în zilele care au urmat morții lui Floyd. Numai în Minneapolis, pagubele materiale s-au ridicat la peste 107 milioane de dolari, fără a lua în calcul pierderile din stocurile comerciale.

Dar acum, când unul dintre camarazii lor l-a asasinat pe Kirk – o figură emblematică a mișcării conservatoare și un tată și soț integru – ei au aplaudat vărsarea de sânge.

Este revelator pentru stânga faptul că adepții săi l-au descris pe un om ca Kirk – care oferea idei și soluții – ca pe un ticălos, în timp ce l-au descris pe un om ca Floyd – cu un lung cazier judiciar – ca pe un erou național.

Între timp, conservatorii au refuzat să se revolte sau să comită acte de violență. La urma urmei, Kirk era un tată și un soț iubitor, un om blând care se purta cu bunătate față de cei cu care nu era de acord.

Așadar, în timp ce stânga se afundă în violență, conservatorii se întorc la biserică și organizează veghe de rugăciune — portretizând americanul obișnuit.

Foto: X

