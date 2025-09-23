Tot ce trebuie să știți despre vizele de lucru H-1B și taxa de 100.000 $

Noua taxă de 100.000 de dolari pentru viza de lucru, principala cale de acces în SUA pentru profesioniștii străini, a stârnit panică Președintele T

Președintele Trump a anunțat vineri o reformă majoră a sistemului de vize de lucru H-1B al SUA, inclusiv o nouă taxă de 100.000 de dolari, creând confuzie pentru companii și lucrători cu privire la cine va fi afectat.

Sistemul H-1B este principala cale de acces în SUA pentru profesioniștii străini și este utilizat și de studenții internaționali care doresc să rămână în SUA după expirarea vizelor de studii. Preferate de marile companii din domeniul tehnologiei, aceste vize sunt utilizate pe scară largă și de medici străini și cercetători universitari.

Iată ce trebuie să știți despre modificările recente aduse programului. O analiză WSJ.

Cum funcționează viza H-1B?

De la crearea sa în 1990, viza H-1B a fost disponibilă pentru profesioniștii străini cu diplomă universitară și o ofertă de muncă valabilă în Statele Unite. Aceasta are o valabilitate de trei ani și poate fi reînnoită o singură dată. Titularii de viză sunt, de asemenea, eligibili să solicite green card, dar trebuie să aibă un angajator sau un membru al familiei dispus să îi sponsorizeze.

Companiile au plătit, de obicei, între 5.000 și 10.000 de dolari în taxe guvernamentale pentru fiecare titular de viză, fără a include costul serviciilor juridice pentru pregătirea cererii.

Ce s-a schimbat?

Conform noii politici a lui Trump, deținătorii de vize – sau companiile care îi sponsorizează – trebuie să plătească o taxă de 100.000 de dolari pentru a intra în țară și a începe să lucreze. Secretarul comerțului Howard Lutnick, care a anunțat vineri schimbările de la Casa Albă, a spus inițial că această taxă va fi anuală, ceea ce a sporit confuzia în jurul implementării.

Modificările vor intra în vigoare pentru străinii care doresc să solicite vize H-1B în următorul ciclu de loterie, care va începe în martie 2026. Persoanele din acest ciclu încep de obicei să lucreze în luna octombrie următoare.

Noua taxă nu se aplică deținătorilor de vize existenți care doresc să își reînnoiască vizele, potrivit unui tweet al secretarului de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

Proclamația va întâmpina probabil obstacole juridice, potrivit unor avocați specializați în imigrație de afaceri. Guvernul este de obicei autorizat să perceapă taxe pentru beneficii de imigrare, cum ar fi vizele, la niveluri care să recupereze costurile sale — și ar fi dificil să se argumenteze că suma de 100.000 de dolari este necesară, spun aceștia.

Ce a stârnit confuzia în acest weekend?

Când Trump a anunțat programul vineri, nu a fost clar imediat dacă acesta se va aplica și deținătorilor actuali de vize H-1B.

Lutnick părea să sugereze că da. „Reînnoiri, prime vize, compania trebuie să decidă… Persoana respectivă este suficient de valoroasă încât să merite o plată de 100.000 de dolari pe an către guvern?”, a spus el, stând lângă președinte în Biroul Oval.

Adăugând la confuzie, Casa Albă și-a folosit autoritatea de a interzice călătoriile pentru a promulga modificările și a declarat că noua politică va intra în vigoare aproape imediat, ceea ce înseamnă că oricăror deținători actuali de vize din străinătate li s-ar putea refuza legal reintrarea în țară fără a plăti o taxă. Proclamația pe care a emis-o nu specifica că taxa se va aplica numai solicitanților de vize noi, ceea ce înseamnă că administrația ar putea decide să o aplice și reînnoirilor.

Confuzia a stârnit panică în rândul marilor companii de tehnologie, inclusiv Microsoft și Amazon, care s-au grăbit să-și aducă angajații în țară înainte ca taxa să intre în vigoare la ora 12:01 duminică dimineața. Companiile cu un număr mare de deținători de vize H-1B se temeau de plăți masive, fără a exista un proces clar de plată a acestora.

„A fost îngrozitor”, a spus Wolman, avocat specializat în imigrație. „Am avut colegi care au stat treji până la miezul nopții pentru a se ocupa de clienții blocați în străinătate, încercând să le reprogrameze zborurile”.

Există excepții?

Conform declarației Casei Albe, taxa nu se va aplica dacă secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, stabilește că angajarea unui solicitant de viză H-1B „este în interesul național și nu reprezintă o amenințare la adresa securității sau bunăstării Statelor Unite”. Aceste scutiri sunt disponibile pentru persoane fizice, companii și întregi industrii.

Până în prezent, nu au fost stabilite criterii pentru a determina ce se califică drept scutire în interes național.

De ce este programul H-1B atât de controversat?

Congresul a stabilit numărul de vize acordate anual la 85.000, deși organizațiile non-profit implicate în cercetarea științifică nu sunt supuse acestei limite. Cel puțin în ultimul deceniu, numărul solicitanților a fost mult mai mare decât numărul de vize disponibile, iar guvernul organizează o loterie pentru a decide cine ar trebui să primească una.

Trump a afirmat că companiile utilizează acest sistem pentru a evita angajarea de lucrători americani care ar putea solicita salarii mai mari.

Conform unei analize a datelor guvernamentale realizate de Fundația Națională pentru Politica Americană, în prezent există aproximativ 700.000 de persoane care locuiesc în țară cu vize H-1B, deși o proporție semnificativă dintre acestea au solicitat deja un green card și așteaptă acum într-o listă de așteptare care se întinde pe mai mulți ani.

De ani de zile, criticii doresc să revizuiască programul. Atât republicanii, cât și democrații au susținut, de exemplu, creșterea salariului minim pe care trebuie să îl primească titularii de vize sau abolirea loteriei în favoarea unui sistem bazat pe merite.

Mai multe grupuri anti-imigranți, ale căror rânduri ocupă acum poziții în politica de imigrare din cadrul administrației Trump, au susținut eliminarea completă a programului.

De ce a făcut Trump aceste schimbări?

Președintele a susținut că noua taxă este necesară pentru a face programul de vize mai puțin atractiv pentru companiile americane care doresc să plătească mai puțin lucrătorilor și pentru a le motiva să apeleze la program doar pentru talente rare și de top.

Oficialii administrației, inclusiv Lutnick, au declarat în mod explicit că speră ca această schimbare să reducă și numărul total de imigranți care vin în America pentru a munci.

Însă efectele modificărilor aduse de Trump probabil nu vor fi cunoscute decât peste câțiva ani. Politica ar putea perturba mai multe modele de afaceri proeminente care au apărut ca răspuns la crearea vizei H-1B, cum ar fi companiile de tehnologie informațională cu personal format în principal din titulari de vize indiene, care au făcut mai ieftină externalizarea departamentelor IT ale companiilor. Aceste locuri de muncă, menționate în mod specific în proclamația Casei Albe, sunt cele mai probabile candidate pentru a fi ocupate de lucrători americani.

Multe companii mari ar putea opta să-și mute o parte mai mare din operațiunile lor în străinătate, în țări precum Canada sau cele din Europa.

Noua politică ar putea fi cea mai dură pentru instituțiile care se bazează pe așa-numitele vize H-1B scutite de plafon, cum ar fi spitalele rurale care nu pot recruta suficienți medici pentru a locui în zone nedorite.

Cum reacționează companiile?

Multe companii importante din SUA care utilizează programul au reacționat cu șoc la schimbări și încă se străduiau luni să înțeleagă toate implicațiile. Mai multe dintre ele se gândesc să se alăture proceselor împotriva acestei politici, deși construirea unui caz se va dovedi dificilă, având în vedere recentă hotărâre a Curții Supreme care limitează autoritatea judecătorilor de a bloca politici la nivel național.

Mai mulți lideri de afaceri proeminenți și-au exprimat sprijinul prudent pentru această idee, sperând că va elimina concurența pentru vizele foarte râvnite.

Conform unor persoane familiarizate cu gândirea lor, consultate de WSJ, directorii din industrii foarte apreciate, precum inteligența artificială și apărarea, sperau în tăcere că vor deveni eligibili pentru o scutire la nivel de industrie.

Reed Hastings, cofondatorul Netflix, a calificat taxa drept „o soluție excelentă”.

„Aceasta va însemna că H1-B va fi utilizată doar pentru locuri de muncă cu valoare foarte mare, ceea ce va însemna că nu va mai fi nevoie de loterie și va exista mai multă certitudine pentru aceste locuri de muncă”, a declarat Hastings într-o postare pe rețelele de socializare.

