Trump: Țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le violează spațiul aerian

Președintele Donald Trump a declarat marți că, în opinia sa, țările membre NATO ar trebui să doboare avioanele rusești dacă acestea intră în spațiul lor aerian, în contextul în care Federația Rusia a violat recent spațiul aerian al Estoniei, României și Poloniei.

„Da, cred că da”, a răspuns Trump când i s-a pus o întrebare despre doborârea avioanelor de către NATO în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite.

Incursiunile recente ale avioanelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, Estoniei, României și altor țări au dus la primele confruntări directe între NATO și Moscova de la începutul războiului din Ucraina, punând la încercare pregătirea și credibilitatea alianței în ceea ce privește descurajarea agresiunii Rusiei.

Liderii europeni și-au exprimat indignarea și au promis că vor răspunde cu forță. Însă liderul NATO a declarat marți că doborârea avioanelor rusești ar trebui să aibă loc numai după o analiză a intențiilor.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că doborârea aeronavelor ar trebui să depindă „de informațiile disponibile cu privire la amenințarea reprezentată de aeronavă, inclusiv de întrebări la care trebuie să răspundem, cum ar fi intenția, armamentul și riscul potențial pentru aliați, forțe, civili sau infrastructură”.

„Vom evalua întotdeauna situația, vom evalua amenințarea imediată pe care o reprezintă avionul”, a declarat Rutte.

Trump, care a luat cuvântul câteva ore mai târziu, s-a arătat mai puțin prudent, fără a oferi detalii cu privire la momentul în care membrii NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești care încalcă spațiul aerian sau dacă ar trebui să facă acest lucru. De asemenea, el nu a afirmat că Statele Unite se vor alătura eforturilor.

„Depinde de circumstanțe”, a spus el. „Dar știți, suntem foarte puternic angajați față de NATO”.

Declarații Trump – Zelenski

Donald Trump

▪️ Țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești dacă acestea încalcă spațiul aerian aliat.

▪️ Respectăm profund lupta pe care o duce Ucraina.

▪️ Rusia nu pare atât de puternică pe cât se aștepta. Așadar, se pare că acest război nu se va termina prea curând.

▪️ Cred că Orban va înceta să mai cumpere petrol rusesc dacă vorbesc cu el.

▪️ Economia Rusiei se află într-o stare teribilă și continuă să se prăbușească, așa că Ucraina face o treabă foarte eficientă în a opri această armată uriașă.

„După ce am ajuns să cunosc și să înțeleg pe deplin situația militară și economică a Ucrainei/Rusiei și după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte și să recupereze întreaga Ucraină în forma sa inițială. Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, Frontierele originale de unde a început acest Război, sunt foarte mult o opțiune. De ce nu? Rusia luptă fără rost de trei ani și jumătate într-un Război care ar fi trebuit să ia unei Puteri Militare Adevărate mai puțin de o săptămână pentru a-l câștiga. Asta nu pune Rusia într-o lumină favorabilă. Dimpotrivă, o face să pară un «tigru de hârtie».. Când oamenii care locuiesc în Moscova și în toate marile orașe, comune și districte din întreaga Rusie vor afla ce se întâmplă cu adevărat în acest război, faptul că le este aproape imposibil să facă rost de benzină prin cozile lungi care se formează și toate celelalte lucruri care au loc în economia lor de război, în care majoritatea banilor lor sunt cheltuiți pentru a lupta împotriva Ucrainei, care are un Spirit Mare și devine din ce în ce mai bună, Ucraina va fi capabilă să își reia Țara în forma ei originală și, cine știe, poate chiar să meargă mai departe de atât! Putin și Rusia au mari probleme economice, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze. În orice caz, le doresc succes ambelor țări. Vom continua să furnizăm arme NATO pentru ca NATO să facă ce vrea cu ele. Mult noroc tuturor!”

Volodimir Zelenski

▪️ Forțele armate ucrainene au eliberat 360 de kilometri pătrați și au capturat aproximativ 1.000 de soldați ruși în ultimele săptămâni.

▪️ Trupele ucrainene au încercuit 1.000 de militari ruși și intenționează să îi elibereze în cadrul unor viitoare schimburi de prizonieri.

