La invitația președintelui Donald Trump, Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit la Washington însoțit de o delegație din partea UE și NATO — prezență calificată de unii comentatori drept un scut simbolic în favoarea Ucrainei.

Miza întâlnirii: Găsirea unei soluții durabile pentru încheierea conflictului cu Rusia, prin securitate reală și stabilitate pe termen lung.

Participanți cheie:

Donald Trump, Președintele SUA

Volodimir Zelenski, Președintele Ucrainei

Emmanuel Macron, Președintele Franței

Friedrich Merz, Cancelarul Germaniei

Keir Starmer, Premierul Marii Britanii

Giorgia Meloni, Premierul Italiei

Alexander Stubb, Președintele Finaldei

Ursula von der Leyen, Președinta Comisiei Europene

Mark Rutte, Secretarul General al NATO

Programul summit-ului

12 PM (EDT) – Liderii europeni sunt așteptați la Casa Albă la ora 12:00 EDT, la Porticul Sudic, iar echipele de televiziune și fotografii vor avea acces pentru a documenta sosirea acestora.

1 PM – 1:15 PM – Zelenski și Trump urmează să se întâlnească la o oră după sosirea liderilor europeni și, la scurt timp după aceea, vor avea o întâlnire în Biroul Oval. Se așteaptă ca și vicepreședintele Vance să participe la această întâlnire.

2:15 PM – 2:30 PM – Trump îi va întâmpina pe ceilalți lideri europeni în Sala de mese oficială la o oră după începerea întâlnirii sale cu Zelenski în Biroul Oval. La 15 minute după întâmpinare, Trump și liderii europeni vor face o fotografie de grup în Sala Cross.

3 PM – Trump și liderii europeni se vor îndrepta apoi către propria lor întâlnire importantă în Sala de Est a Casei Albe. Zelenski va participa și el la această întâlnire.

Agenda summitului

1. Garanții de securitate „în stil NATO”, dar oferite direct de SUA și Europa — o formă de susținere colectivă pe baza Articolului 5, fără aderarea formală la NATO

2. Concesii teritoriale controversate. Trump a sugerat ca sprijinul rapid pentru pace să vină împreună cu cedări ale unor teritorii, cum ar fi Donbas, cerută insistent de Vladimir Putin. Zelenski a respins ferm orice concesie, invocând Constituția Ucrainei.

3. Cerința unei încetări a focului, susținută de Zelenski și aliații europeni ca imposibil de negociat sub tirul bombardamentelor.

Context

La summit-ul din Alaska, Trump a discutat cu Putin despre securitate, fără a se angaja formal în acorduri. Rusia a acceptat în principiu garanții de securitate, însă există în continuare scepticism în privința intențiilor reale.

În paralel, atacurile rusești continuă cu intensitate: mai mulți civili, inclusiv copii, au fost uciși în regiunile Harkiv și Zaporojie.

Nuanțe

Trump a sugerat că Ucraina „ar putea încheia războiul imediat” dacă ar face anumite concesii, adăugând că aderarea la NATO este exclusă.

Zelenski a replicat ferm: pacea trebuie să fie durabilă, nu obținută prin cedări, iar garanțiile de securitate trebuie să fie reale.

Liderii europeni au subliniat că orice pace acceptabilă trebuie să fie „justă”, iar Europa trebuie să fie parte activă a procesului diplomatic.

De reținut că deși Europa nu face parte direct din negocierile SUA-Rusia, Președintele Trump s-a consultat constant cu partenerii europeni, căutând puncte comune de presiune asupra Rusiei – în ciuda poziției puternice antagonice Uniunii Europene exprimate de J.D. Vance la summit-ul de pace de la Munchen, de la începutul acestui an.

Ce urmează?

Rămâne de văzut dacă va avea loc și o întâlnire trilaterală directă între Trump, Putin și Zelenski — o opțiune încă discutată, dar nesigură. Mai multe surse diplomatice europene spun c[ o asemenea întâlnire – Trump, Putin și Zelenski – ar putea ava loc la finalul acestei săptămâni.

De asemenea, se va urmări modul concret în care vor fi formulate garanțiile propuse și dacă acestea vor fi cu adevărat implementabile.

În concluzie, întâlnirea de luni la Casa Albă reprezintă un moment crucial: Ucraina, susținută de Europa, încearcă să obțină garanții reale de securitate în fața presiunilor. Conflictul nu pare să aibă o soluție simplă — cedări teritoriale majore ar putea aduce pacea, dar Ucraina și aliații săi insistă asupra condițiilor care să fie echitabile și durabile.

Rusia trebuie împiedicată să mai atace și să invadeze vreodată Ucraina.

Photo: AI

